ЕС раскрыл данные о поездках россиян в Европу после начала мобилизации

Несмотря на очереди, образовавшиеся на границах с Финляндией после объявления в России частичной мобилизации, пик выездов россиян в ЕС через сухопутные границы пришелся не на сентябрь, а на август, месяц летних отпусков

Пограничный пункт «Ваалимаа» между Россией и Финляндией (Фото: Sasu Makinen / IMAGO / Global Look Press)

В январе—сентябре на территорию ЕС через сухопутные границы с Россией и соседними с ней странами въехали 1,57 млн россиян, следует из статистики, которую в начале ноября предоставило РБК агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex).

Сентябрь за прошедший с начала года период оказался на втором месте по числу поездок из России в Европу наземными маршрутами: за месяц на территорию ЕС въехали 263,7 тыс. россиян. Пик поездок пришелся на традиционный месяц летних отпусков — август: тогда через сухопутные границы в Евросоюз въехали 308,7 тыс. россиян.

В своей статистике Frontex учитывает поток российских граждан, пересекавших сухопутную границу ЕС как напрямую из России, так и через Белоруссию, Украину и Молдавию. Большинство въезжающих имели европейский вид на жительство либо визу, выданную одной из стран — членов ЕС или страной, входящей в Шенгенское соглашение, а некоторые — двойное гражданство, отмечает агентство.

Данных о том, какую долю от общего потока россиян в ЕС представляют те, кто въезжают наземными маршрутами, Frontex не предоставляет.

Как много россиян въезжали в ЕС «по земле»

Популярность наземных маршрутов для въезда в Европу у россиян выросла в 2022 году после того, как в феврале ЕС в ответ на военную операцию на Украине закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов, а Росавиация ввела ответные ограничения на полеты в Россию для европейских перевозчиков.

С января по июнь в Европу через сухопутные границы въезжали в среднем около 124 тыс. граждан России в месяц, следует из данных Frontex. Всплеск потока был после начала военной операции на Украине: в марте сухопутные границы ближайших к России европейских стран пересекли 140,7 тыс. человек. Во второй половине лета и начале осени количество поездок в ЕС выросло еще заметнее: в июле—сентябре туда выезжали в среднем 275 тыс. россиян в месяц.

Судить об изменении способов передвижения выезжающих за пределы России граждан можно исходя из доступных данных пограничной службы ФСБ. Эта статистика фиксирует поездки россиян за рубеж по отдельным видам транспорта и учитывает автомобильный и железнодорожный транспорт, авиационный и водный, а также пешие переходы границы.

Раньше для путешествий в страны Европы россияне пользовались преимущественно самолетами. До пандемии, в январе—сентябре 2019 года, структура поездок из России в ЕС (без учета транзита через третьи страны) по способу передвижения выглядела следующим образом: из 12,8 млн поездок на долю самолетов приходилось 55,3% (7,08 млн), а 43,7% переходов границы совершались на автомобильном транспорте, поездах и пешком (5,6 млн), следует из данных погранслужбы ФСБ. Даже в январе—сентябре 2021 года, когда для международной авиации еще действовали ковидные ограничения, из 2,2 млн поездок россиян в ЕС около 63% — 1,4 млн, были самолетами, и около 34% (755,3 тыс.) проходили через сухопутные границы наземными видами транспорта или пешком.

В январе—сентябре 2022 года ФСБ зафиксировала 1,98 млн поездок россиян в 27 стран Евросоюза. Из них наземными маршрутами (автомобильным и железнодорожным транспортом, а также пешком) в ЕС было совершено 80,8% всех поездок — 1,6 млн. Въезд проходил через Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию и Польшу. Авиационным транспортом в страны ЕС за этот период граждане России совершили лишь 309,3 тыс. поездок (около 15,6%). Впрочем, статистика не отражает перелеты из России в Европу транзитом через третьи страны — например Турцию, Сербию и ОАЭ, обращает внимание вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Как автобусы в Европу заменили самолеты До конца февраля с некоторыми странами ЕС у России еще было авиасообщение, тогда как сухопутные границы Европы для российских туристов были закрыты, напоминает вице-президент РСТ: пересекать их могли те, у кого были для этого значимые обстоятельства — работа, учеба, лечение, вид на жительство, семейные цели или воссоединение семьи. В апреле—июле страны Прибалтики начали отменять коронавирусные ограничения и пропускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами. Традиционно значительную долю потока из России занимало приграничное сообщение (речь идет о коротких поездках, зачастую одним днем), рассказывает Горин. Но начиная с июля их территория стала коридором для транзита в другие страны Европы, отмечает собеседник РБК. «В условиях отсутствия прямого авиасообщения с Европой аэропорты Риги, Вильнюса и Хельсинки были недорогим каналом транзитных поездок в другие страны», — поясняет Горин. В августе и сентябре наземный поток россиян в ЕС стал вытеснять авиационный, отмечает вице-президент РСТ. «Емкости транзитных перелетов лимитированы большой ценой и небольшим количеством рейсов, а с наземными границами проще — автобусы были загружены, некоторые переходили границу пешком», — рассказывает Горин. Экономическая выгода наземных маршрутов была очевидна: если полет в Европу через Стамбул мог обходиться в сумму около 120 тыс. руб., то автобус с полетом из Риги на лоукостере — 25 тыс. руб., указывает эксперт.

Что происходило на границах с ЕС после начала мобилизации

После того как 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, количество россиян, выезжающих в ЕС, увеличилось. На тот момент на границах соседних с Россией европейских государств пропускали уже не всех обладателей шенгенских виз: 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для россиян с туристическим Шенгеном. Финляндия присоединилась к запрету 30 сентября.

За первую неделю мобилизации с 19 по 25 сентября в ЕС, по данным Frontex, въехали 66 тыс. граждан России — на 30% больше, чем неделей ранее. ФТС сообщала об очередях из автомобилей, образовавшихся на границе с Финляндией. Большинство въезжали через погранпункты на границе с Финляндией и Эстонией (в Финляндию, в частности, прибыли около 30 тыс. граждан России). На следующей неделе, с 26 сентября по 2 октября, поток был чуть ниже — 55 тыс. человек (на 20% меньше, чем неделей ранее), из них через Финляндию въехали более 29 тыс. человек.

Во Frontex опасались, что, если Россия решит закрыть выезд для потенциальных мобилизованных, число незаконных пересечений границы может увеличиться. Но уже в начале октября агентство сообщало, что регулярный поток российских граждан на границах ЕС остается стабильным, а россияне, которых затрагивает мобилизация, поехали в основном в безвизовые и другие легкодоступные страны — Грузию, Турцию, Казахстан, Узбекистан и Монголию. В дальнейшем число въездов российских граждан в ЕС, в том числе, мужчин призывного возраста 18–65 лет, еще больше сократится, поскольку ЕС ужесточил ограничения на въезд, прогнозировало агентство.

Сколько россиян выехали из ЕС

Одновременно с ростом числа выезжавших в Европу россиян росло и количество тех, кто возвращался оттуда наземными маршрутами, следует из данных Frontex. Если с января по июнь территорию ЕС каждый месяц покидали в среднем около 85,9 тыс. граждан России, то за июль—сентябрь в среднем выезжали 233,3 тыс. В пиковый месяц август европейскую территорию покинули 297,1 тыс. российских граждан. Всего же за период с января по сентябрь из ЕС выехали 1,21 млн россиян, уточняет Frontex. Разница между числом въехавших и выехавших составляет около 355 тыс. человек.

Пограничную статистику на въезд и выезд необходимо интерпретировать предельно аккуратно, призывает заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. «Люди могли менять способы передвижения на въезд и выезд, и нет никаких гарантий, что пассажиры, въехавшие сухопутным путем, выехали теми же самыми маршрутами и видами транспорта», — отмечает Чудиновских.