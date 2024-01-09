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МВД Финляндии допустило продление закрытия границы с Россией

Глава МВД Финляндии Рантанен: закрытие границы с Россией продлят
Окончательное решение по поводу продления закрытия границы правительство Финляндии примет 11 января, однако финские власти не видят изменений в ситуации. Причиной закрытия КПП Хельсинки называл наплыв просителей убежища
Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters
Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Финляндия продлит закрытие КПП на границе с Россией после 14 января, заявила глава финского МВД Мари Рантанен в интервью MTV.

Окончательное решение будет принято в четверг, 11 января.

«Я не могу раскрывать разведывательную информацию, но, похоже, в действиях России изменений нет», — заявила она. Отвечая на вопрос, означает ли, что граница останется закрытой, Рантанен отметила: «Так и должно было бы быть».

15 декабря Финляндия вновь закрыла границу с Россией спустя один день работы после предыдущего закрытия. Решение действует до 14 января.

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Фото:Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Причиной повторного закрытия стало появление на границе просителей убежища сразу после открытия КПП. Большим числом беженцев без необходимых документов Хельсинки объяснял решение полностью закрыть границу в конце ноября. Финская сторона обвиняла в организации наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки Россию. В Москве обвинения отвергают. В Кремле подчеркивали, что погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане российские пограничники полностью соблюдают служебные инструкции.

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Финляндия граница мигранты
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