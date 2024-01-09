МВД Финляндии допустило продление закрытия границы с Россией

Окончательное решение по поводу продления закрытия границы правительство Финляндии примет 11 января, однако финские власти не видят изменений в ситуации. Причиной закрытия КПП Хельсинки называл наплыв просителей убежища

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Финляндия продлит закрытие КПП на границе с Россией после 14 января, заявила глава финского МВД Мари Рантанен в интервью MTV.

Окончательное решение будет принято в четверг, 11 января.

«Я не могу раскрывать разведывательную информацию, но, похоже, в действиях России изменений нет», — заявила она. Отвечая на вопрос, означает ли, что граница останется закрытой, Рантанен отметила: «Так и должно было бы быть».

15 декабря Финляндия вновь закрыла границу с Россией спустя один день работы после предыдущего закрытия. Решение действует до 14 января.

Причиной повторного закрытия стало появление на границе просителей убежища сразу после открытия КПП. Большим числом беженцев без необходимых документов Хельсинки объяснял решение полностью закрыть границу в конце ноября. Финская сторона обвиняла в организации наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки Россию. В Москве обвинения отвергают. В Кремле подчеркивали, что погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане российские пограничники полностью соблюдают служебные инструкции.