Россияне начали интересоваться поездками на летнюю Олимпиаду в Париж

Российские болельщики начали интересоваться билетами на Олимпиаду-2024 в Париже. Основная часть билетов уже продана, но их обещают обеспечить турфирмы и посредники. О том, как организованы поездки на соревнования — в материале РБК

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Российские болельщики начали искать возможность поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Запросы на билеты и организацию поездок в январе уже фиксируют опрошенные РБК туроператоры, билетные и консьерж-сервисы.

До начала XXXIII летних Олимпийских игр в Париже менее 200 дней — официальное открытие игр запланировано на 26 июля 2024 года. Продажу билетов на соревнования организационный комитет Олимпиады начал еще в феврале 2023 года. Основная часть билетов была распродана к маю 2023-го, но дополнительные билеты появляются в продаже.

Спортсмены из России будут присутствовать на Олимпийских играх-2024, но Международный олимпийский комитет (МОК) допустил их только как индивидуальных атлетов в нейтральном статусе. В декабре 2023 года восемь российских спортсменов получили право выступать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сообщал МОК. Официальная символика России, например, флаг, гимн и герб на Олимпийских играх будут запрещены.

Предыдущие Олимпийские игры за рубежом вызывали интерес у российских болельщиков: например, на зимних играх 2018 году в Пхёнчхане россияне за неделю до начала Игр выкупили 75% доступных по квоте билетов. Тогда для российских болельщиков выделили около 40 тыс. билетов. На спортивные состязания летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году россияне купили 10-12 тыс. билетов. Последняя летняя Олимпиада в Токио в 2021 году прошла без иностранных болельщиков из-за пандемии Covid-19.

Много ли запросов от россиян на Олимпиаду-2024

Высокого спроса на поездки на Олимпийские игры в Париж пока не наблюдается, констатирует исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Но некоторые российские туроператоры готовы организовать клиентам путешествие, правда, «без гарантий наличия билета на соревнования», добавляет Ломидзе.

В случае с поездками на Олимпиаду большинство туроператоров работают по индивидуальным запросам туристов, отмечает гендиректор BSI Group Вадим Островский. У самой BSI Group уже есть запросы, но они пока единичные. В основном клиенты интересуются билетами на соревнования и проживанием в отелях, хотя цены на гостиницы во Франции на время проведения Олимпиады выросли в разы, говорит Островский. Билеты на соревнования также достаточно дорогие, поэтому во Францию поедет совсем немного наших болельщиков, предположил он.

«Русскому экспрессу» на данный момент поступило около 10 запросов на поездку на игры в Париж, рассказал РБК представитель туроператора Анна Филатовская. «Это очень индивидуальный и дорогой продукт», — говорит Филатовская. Стоимость она не уточняет — «рассчитанных пакетов пока нет, все под запрос». Но в пакете туроператор предлагает билеты на спортивные мероприятия, размещение в отеле, медицинскую страховку и трансфер в аэропорт, а также помогает с оформлением визы. Многие отели подтверждают размещение минимально от 14 ночей на время олимпиады, говорит Филатовская. «Ближе к лету места могут закончится, поэтому если есть желание попасть на Олимпийские игры, то надо принимать решение уже сейчас», — добавила она.

Как отели зарабатывают на болельщиках Цены на отели в Париже на время проведения Олимпиады в среднем выросли на 314%, обратили внимание АТОР. Например, средняя цена за ночь в отеле рядом с местом проведения церемонии открытия Олимпийских игр с 26 на 27 июля стоит в €1033 (105 тыс.руб.), что в 3,2 раза дороже, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru, в среднем забронированная ночь в Париже на время проведения Олимпиады стоит 23 тыс. руб., это на 38% дороже относительно аналогичного периода за месяц до проведения мероприятия (с 26 июня по 11 июля 2024 года — 16,7 тыс. руб.). Правда, во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году рост цен в отелях был более выраженный, следует из данных Ostrovok.ru: средняя стоимость ночи в объектах размещения составляла 6 тыс. руб., что более чем в два раза превышает период за месяц до проведения Олимпиады (2,4 тыс. руб.), и в два раза дороже, чем через месяц после игр (3 тыс. руб.).

Олимпийские игры — это не то спортивное мероприятие, которое входит в число самых востребованных у российских болельщиков, на «Формулу-1» едет больше, говорит Ломидзе. Гораздо лучше, чем на Олимпиаду в Париже идут продажи на Чемпионат Европы по футболу в Германии, который состоится в июне 2024 года, признает Островский. «Общий интерес к Олимпиаде снижен из-за отсутствия российской сборной на соревнованиях, — предположил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. — Думаю, туристы все равно поедут, но в малом количестве». На спрос влияет сложность получения шенгенской визы и отсутствие прямых авиаперелетов в Европу, говорит представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева, кроме того, многие туроператоры сейчас не работают с европейскими странами.

Обеспеченные болельщики для поездки на Олимпийские игры обращаются за сопровождением в том числе в консьерж-сервисы, рассказывает собеседник РБК на туристическом рынке. В консьерж-сервисе Omnia Group РБК сообщили, что получают «от двух до пяти запросов в неделю на Олимпиаду» и ожидают «регулярный спрос» на эту услугу вплоть до начала игр. Представитель сервиса Enjoy Personal Concierge Services рассказал, что заявки есть от российских клиентов, проживающих во Франции, а также есть интересующиеся поездкой россияне, которые уже начали вставать в очередь на подачу французской шенгенской визы.

Подавать документы на получение необходимой для поездки в Париж шенгенской визы российские туристы, согласно правилам, могут не ранее чем за полгода до поездки. Количество запросов на визы во Францию в январе 2024 года увеличилось, рассказал РБК представитель VFS Global — официального партнера генконсульства Франции в России. Но назвать конкретные цифры и уточнить, связано ли увеличение спроса с Олимпиадой, собеседник РБК затруднился.

В агентстве «Единый Визовый Центр» говорят, что уже начали принимать заявления на оформление виз с целью посещения Олимпийских игр-2024 в Париже, рассказала РБК генеральный директор сети Алина Гафурова. Чтобы успеть все оформить и получить визу, документами она рекомендует заняться уже сейчас, но не позднее чем за два месяца до поездки. Временные слоты на подачу документов доступны на ближайшие пять дней от даты обращения, рассмотрение визы консульством занимает около 20 дней. Процент одобрения виз во Францию, по словам Гафуровой, сохраняется на уровне 95%.

Как покупают билеты Олимпиаду в 2024 году

Продажа билетов на первые после пандемии полномасштабные Олимпийские игры проходит по новой системе, предложенной МОК еще в 2021 году. Раньше покупка осуществлялась путем жеребьевки, а иностранцы могли приобрести билеты через специальных билетных агентов, прошедших авторизацию в Национальных олимпийских комитетах стран. Для каждой страны МОК устанавливал квоту на болельщиков в зависимости от состава команды и спортсменов, участвующих в соревнованиях.

В 2024 году продажа билетов зрителям Олимпийских игр, в том числе международным, осуществляется через единую официальную онлайн-платформу — Paris 2024. «Никакая другая платформа продаж не имеет права продавать билеты», — предупреждают организаторы, добавляя, что покупатели вне официальных каналов рискуют, что могут не получить билеты или получить отказ в доступе на мероприятия от оргкомитета Paris 2024. Квот для российских болельщиков не выделялось, уточнили в пресс-службе Олимпийского комитета России: «Если кто-то желает посетить игры, то может попытаться приобрести билеты самостоятельно через билетный портал Оргкомитета, если это возможно», — добавили в пресс-службе. Кроме билетов на соревнования организаторы предлагают болельщикам и комплексные услуги — туристический пакет (включает билеты на соревнования, проживание, экскурсии по Парижу и трансферы) или пакет гостеприимства (не включает проживание) через единого поставщика — On Location.

Всего на Олимпийские игры-2024 в Париже доступно около 10 млн билетов, 80% которых планировалось реализовать именно через платформу Paris 2024. Билеты на соревнования реализуются в несколько этапов. В рамках первых двух этапов (с 15 февраля по 9 марта и с 11 по 19 мая 2023 года) было продано 6,8 млн билетов. Во время третьего этапа, стартовавшего 5 июля, в режиме реального времени продавались билеты на соревнования за пределами Парижа. В конце ноября 2023-го в продажу на официальной платформе поступили еще 400 тыс. билетов — «это одна из последних возможностей приобрести билеты, чтобы увидеть игры вживую в Париже», — предупреждал МОК.

Кто купил больше всего билетов на Олимпиаду Основную часть билетов на Олимпийские игры-2024 в Париже, исходя из данных МОК, выкупили болельщики из самой Франции. Так, в рамках первого этапа французы приобрели две трети билетов, а в пятерке лидеров были граждане Великобритании, США, Германии и Нидерландов. Россияне в этот список не вошли. В рамках второго этапа 63,5% покупателей также оказались жителями Франции, остальные болельщики были из 178 стран, из каких именно — не уточнялось. Около 60% билетов были проданы по цене €100, 17% билетов были проданы по цене €24. РБК направил запрос в МОК.

Как устроена перепродажа билетов

Билеты на соревнования Олимпийских игр-2024 именные. На весну 2024 года МОК анонсировал запуск официальной платформы для перепродажи билетов на спортивные соревнования Олимпиады — дата ее открытия пока неизвестна.

Ажиотажные массовые мероприятия, в том числе и спортивные, часто привлекают внимание перекупщиков, рассказывает РБК источник в одном из крупнейших распространителей билетов. Несмотря на попытки организаторов событий бороться с вторичным рынком с помощью, например, введения системы продажи и пропуска на стадион по паспорту, лазейки для брокеров остаются.

Билеты для продажи делятся на две группы, рассказывает собеседник. Первая — так называемые «хоспиталити», которые продаются через специализированных представителей организаторов турнира. Цены на такие билеты нигде не указываются и предоставляются по запросу клиента. В пакет, помимо билетов на непосредственно соревнования, входят еда, трансферы, проживание и т.д.

Вторая категория — спонсорские билеты, продолжает источник. Каждому спонсору турнира выделяется определенная, зачастую существенная квота, которую он распространяет по своему усмотрению среди сотрудников и партнеров. Эти билеты, как правило, не именные, и нередко именно они попадают на рынок перепродажи.

Организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич обращает внимание, что в мире есть несколько вторичных билетных бирж, через которые реализуется заметная часть билетов на крупные события. «Это ресурсы, доступные только закрытому профессиональному сообществу, потому что важнейшей составляющей работы билетного брокера является репутация», — объясняет он.

Основная часть работы брокера, по словам Бабича, выявление на ранней стадии проектов с потенциально высоким спросом и получение доступа к лучшим местам. Аудиторией таких брокеров обычно выступает премиальная аудитория с эксклюзивными потребностями (например, встречей с артистом или спортсменом) или зрители, принимающие решение о посещении мероприятия в последний момент.

Исполнительный директор сервиса поиска билетов Favor Кирилл Колчак в разговоре с РБК рассказал, что его компания уже фиксирует запросы на Олимпиаду, в том числе на церемонию открытия: получено несколько десятков обращений. Но «финальный ценник» (с учетом высокой стоимости мероприятия, затрат на логистику и визу, а также повышением цен у отелей), по словам Колчака, «заставляет задуматься над желанием присутствовать на мероприятии, даже несмотря на его грандиозность». Цена на открытие на официальном сайте начинается от €5 тыс. за человека (hospitality-пакеты) до €9,5 тыс., говорит Колчак. «Если билеты есть в наличии, то наценка сервиса составляет 10%, если билетов нет и мы ищем через контакты, связи и брокеров, то цена билетов зависит от рынка, но конкретно мы все равно ставим только 10% сервисного сбора».

Об интересе к Олимпиаде со стороны российской аудитории говорит и глава сервиса PortalBilet Виталий Подлиннов. Однако обращения к брокерам он связывает не столько со сложностью покупки билетов, но и с опасениями в получении визы. «Наш сервис планирует размещать предложения о билетах на Олимпиаду, но, возможно, на это будут запреты со стороны организаторов, — признает он. — Наценка будет зависеть от спроса на конкретные игры и их значимости и может варьироваться от 10% и сильно выше».

В случае, если билеты на мероприятия закончились, есть специализированные компании, которые заблаговременно эти места купили, объясняет один из собеседников РБК на туристическом рынке. Резервированием и оплатой билетов на спортивные мероприятия занимаются консьерж-службы, подтверждает другой источник издания.

«Билеты на спортивные соревнования всегда реально приобрести, потому что мы в основном работаем с билетами, которых нет в открытой продаже, либо которые закончились», — ответили корреспонденту РБК, представившимся потребителем, в консьерж-сервисе Right Hand. Как пояснили в компании, продажа билетов организована через партнеров, не уточняя других деталей. Консьерж-сервис Jet Set Travel Club обещает потребителям предоставить билеты на соревнования за 1-7 дней до начала мероприятия в приложении Олимпийский игр — войти можно будет по QR-коду билета на смартфоне из приложения.

В консьерж-сервисе Omnia Group уточнили, что помогают в том числе с бронированием билетов на Олимпийские игры и даже предлагают «эксклюзивные возможности» — встречи с атлетами и VIP-доступ к олимпийским площадкам. «На данный момент мы уже помогли с организацией 23 билетов на Олимпиаду-2024 на разные виды спорта. Именная история билетов на это никак не влияет, пропустят всех», — добавляет представитель сервиса.

Билеты на Олимпийские игры-2024 предлагают даже посредники на платформе «Авито». Один из таких продавцов в разговоре с представившимся потребителем корреспондентом РБК уточнил, что билеты на мероприятия будут в приложении, а имя можно будет поменять.

Впрочем, партнер ALPS Legal Даниил Акдерли обращает внимание, что действующее российское законодательство допускает продажу билетов только либо организаторами мероприятия, либо уполномоченными через договор или по доверенности компаниями. Исключение составляют только случаи, когда человек однократно продает свой же билет за ненадобностью, причем по той же цене приобретения, без «накрутки», уточняет он.

Риск стать жертвой мошенников при покупке билетов «с рук», по словам Акдерли, велик, так как у правоохранителей отсутствуют эффективные способы контроля исполнения законодательства, а сами законы эту сферу регламентируют недостаточно. «Если речь идет о покупке билета у уполномоченного лица, то можно потребовать у него договор с организацией, доверенность, — предупреждает юрист. — Если же билет продает физическое лицо в интернете с предоплатой 100%, то эффективных способов проверить действительность билета и исключить вероятность мошенничества нет».