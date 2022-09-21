В России объявлена частичная мобилизация. Что важно знать

В России объявлена частичная мобилизация, которая должна охватить 300 тыс. человек. Кого она коснется, как будут оповещать подлежащих мобилизации россиян и какие ограничения начинают действовать для резервистов — разбирался РБК

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, соответствующий указ уже подписан. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что она охватит 300 тыс. человек и начинается 21 сентября.

Кто попадает под мобилизацию, какие ограничения на передвижение вводятся для резервистов и как могут оповещать запасников — в материале РБК.

Кто подлежит мобилизации

В указе президента сказано, что мобилизация проводится в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно этому закону, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку. Состоят в запасе практически все, кто получил военный билет.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — уточнил во время телеобращения Владимир Путин.

Дополнительных норм в указе не содержится, ограничений нет, сказал РБК адвокат Александр Передрук. Он добавил, что детали могут определяться отдельными решениями Минобороны. По мнению юриста Павла Чикова, указ cформулирован максимально широко и «оставляет свободу усмотрения министру обороны».

О мобилизации студентов речи не идет, служащие по призыву не подлежат мобилизации, сказал в телеобращении министр обороны Сергей Шойгу. Говоря о мобилизуемых, он уточнил: «Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах; в) имеют боевой опыт».

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О том, какие специалисты будут призываться в первую очередь, будет известно из дополнительных распоряжений Минобороны, сказал РБК юрист, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. «Какие специалисты сейчас нужны и на какие направления работы — станет понятно из документов военного ведомства, так как могут быть востребованы разнопрофильные специалисты», — считает эксперт. Разъяснения будут закрепляться дальнейшими поправками в законы, считает адвокат Алексей Гавришев. Адвокат по военным делам Максим Гребенюк в разговоре с РБК, напротив, сомневается, что требования по опыту и специальности будут как-то дополнительно регламентироваться документами, — «это будет на усмотрение военкомата, которые получат соответствующий наряд».

В первую очередь могут мобилизовать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Выпускников военных кафедр могут призвать, если их военно-учетные специальности будут востребованы, добавил он. В случае дефицита специалистов с «какими-то особыми» специальностями мобилизацию также могут провести среди запасников второго разряда. К ним депутат отнес операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), специалистов разведки, а также связистов.

Выпускники военных кафедр в вузах не приравниваются к тем, кто прошел военную службу, частичная мобилизация касается тех, кто служил, в свою очередь, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Лица, освобожденные от военной службы по состоянию здоровья (B, Г), по закону могут подлежать мобилизации, они призываются во вторую очередь, сказал РБК Максим Гребенюк. По мнению юриста Александра Сковородко, мобилизовать ограниченно годных в первую очередь не будут. Секретарь Совета по правам человека (СПЧ) Александр Точенов выступил с заявлением, что граждан страны, признанных ограниченно годными к военной службе, не будут призывать в связи с объявленной частичной мобилизацией.

Законодательство не дает разъяснений по поводу того, как быть подлежащим мобилизации, но находящимся сейчас за границей, сказал Алексей Гавришев.

«Полагаю, что для людей, подлежащих мобилизации, но находящихся сейчас за рубежом, до момента вручения повестки лично ответственности никакой возникнуть не должно, тем более что выезд был осуществлен ранее даты объявления мобилизации», — говорит руководитель практики «Интеллектуальное право. Трудовые отношения и споры» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александра Акимова.

Кто не подлежит мобилизации

Граждане призывного возраста (до 27 лет), которым еще предстоит военная или альтернативная гражданская служба и которые еще не получали военный билет, не подлежат мобилизации, так как они не пребывают в запасе. Не подлежат призыву по мобилизации также граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Шойгу отметил, что мобилизация не коснется и тех, кто проходит срочную службу.

В указе президента о частичной мобилизации указывается, что право на отсрочку получат россияне, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса, и только на время такой работы. Другие категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку и порядок его предоставления, определит правительство — оно сделает это в «кратчайшие сроки», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» отсрочка предоставляется:

членам Совета Федерации и депутатам Госдумы;

получившим «бронь» по решению правительства;

признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев);

занятым постоянным уходом за близкими родственниками, нуждающимися в таком уходе по состоянию здоровья, если нет других лиц, обязанных по закону содержать таких больных и инвалидов;

имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери хотя бы одного ребенка в возрасте до 16 лет;

имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и при этом имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

Увольнять с военной службы, согласно указу, будут лишь в трех случаях:

по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;

в связи с признанием военно-врачебной комиссией негодными к военной службе;

в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении свободы.

Что ждет того, кто попал под мобилизацию

В случае частичной мобилизации предполагается, что будут рассылаться повестки, а затем при посещении военкомата выдаваться мобилизационные предписания, сказал Алексей Гавришев. «Если объявляют всеобщую мобилизацию, то тогда, бросая все, если ты состоишь в запасе, бежишь в ближайший военкомат, берешь там документы. А если частичная, то ждешь повестки», — комментирует Александр Сковородко.

При мобилизации граждан оповещают как всегда — путем вручения повесток лично в руки под подпись, указал Павел Чиков. Он добавил, что повестку могут вручить по месту жительства или по месту работы. Однако те запасники, которые имеют мобилизационные предписания в своих военных билетах, обязаны явиться в военкомат самостоятельно, отметил Чиков (мобилизационное предписание — специальный вкладыш в военном билете у находящихся в запасе).

При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов, указывается в ст. 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В военном билете на с. 11 есть 4-й пункт «Служба в запасе». В нем стоит отметка о категории учета. Например, сержантский состав относится к первой категории. В мобилизационном предписании указан номер команды на случай мобилизации, наименование и код воинской должности, воинское звание.

Перед отправкой в части все будут проходить дополнительную военную подготовку, пообещал Путин. Согласно указу президента, призванные на военную службу по мобилизации имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Граждане, которых мобилизуют согласно указу президента, продолжат платить ипотеку, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Если вас призовут, то вы будете продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — сказал Картаполов.

Центробанк рекомендовал не взыскивать с мобилизованных россиян просрочки по кредитам, а также не выселять их из ипотечного жилья, следует из сообщения регулятора. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Дума готовит предложения по кредитным каникулам для мобилизованных граждан.

В России пока не существует механизма, который позволяет профессиональным военнослужащим, гражданам, заключившим контракт с Минобороны, или призывникам автоматически претендовать на льготные условия погашения кредитов. В пандемийный кризис был принят закон о кредитных каникулах (106-ФЗ), который дает возможность заемщикам обращаться за послаблениями в банки и МФО при соблюдении ряда условий. Весной 2022 года механизм был обновлен, на отсрочку по ссудам могут претендовать те, кто столкнулся с потерей значительной части дохода (свыше 30%) и может это подтвердить документами. При этом кредит должен быть оформлен не позднее 1 марта 2022 года, заявки от заемщиков принимаются до 30 сентября, а начальная сумма долга не должна превышать установленные лимиты:

300 тыс. руб. по потребкредиту;

100 тыс. руб. по кредитной карте;

700 тыс. руб. по автокредиту;

6 млн руб. по ипотеке в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, 4 млн руб. — в регионах Дальнего Востока и 3 млн руб. — в остальных регионах.

16 сентября группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, который установит право граждан на кредитные каникулы на постоянной основе. В начале 2021 года в Госдуму также поступал проект закона, позволяющий обращаться за отсрочками по кредитам лицам на военной службе по призыву и курсантам военных образовательных учреждений «до заключения с ними контракта». Поправки были приняты в первом чтении, в октябре 2021 года было назначено рассмотрение законопроекта во втором чтении, но этого так и не произошло.

Сейчас ключевым условием для получения льгот является предоставление документов, подтверждающих снижение дохода заемщика за месяц, предшествующий обращению к кредитору, говорит юрист фонда «За права заемщиков» Михаил Алексеев.

«На сегодняшний день поправки в закон не вносили, возможно, что эти гарантии обеспечат после многочисленных обращений членов семьи мобилизованных граждан», — полагает он.

Какие ограничения действуют по передвижению

Согласно ст. 21-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.

Андрей Картаполов заявил, что резервист может переезжать из одного российского региона в другой. По его словам, ограничения будут там, «где будет проводиться специальная военная операция, но она не касается всей страны».

В то же время депутат посоветовал тем, кто попадает под мобилизацию, воздержаться от поездок за рубеж: «Вы можете спокойно поехать в командировку в Краснодар или Омск, но я не советовал бы вам ехать на курорты в Турцию — отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края».

Песков анонсировал разъяснения по ограничениям на выезд резервистов.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что запрета на выезд юридически при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки. Юридически граждане с военным билетом, но без повестки могут выезжать за границу, добавил он.

Объявление частичной мобилизации запрещает свободное перемещение с места жительства только тем гражданам, которые подлежат мобилизации с учетом мобилизационных предписаний и соответствующих распоряжений, рассказал РБК партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. Однако какая-либо практика по данному вопросу пока отсутствует, добавил он. «В противном случае все лица, подлежащие воинскому учету (мужчины, достигшие 18 лет, женщины, имеющие профильное образование, подлежащие учету), должны будут получать разрешение на выезд из субъекта жительства», — сказал Шалаев.

Об ограничениях на передвижение еще не объявлено, сказал Александр Сковородко. Пока что указов, приказов или постановлений о том, что мужчинам тех или иных возрастов нельзя выезжать за пределы РФ, не издавалось, отметила заместитель председателя президиума коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар.

В пресс-службе РЖД заявили, что продажа билетов и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений. В Ростуризме заявили, что никаких новых ограничений на выезд за границу не вводилось.