Число поездок россиян на машине в Европу снизилось вдвое на фоне запрета

После того как часть стран Европы запретили въезд машин с российскими номерами, число поездок россиян на автомобилях туда стало резко снижаться. Тем не менее в Польшу и Норвегию в июле—сентябре ездили больше, чем год назад

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В третьем квартале 2023 года количество поездок россиян на автомобилях в страны Европы, которые в сентябре ввели запрет на въезд машин с российскими номерами, снизилось по сравнению с прошлым годом на 45%, следует из проанализированных РБК данных погранслужбы ФСБ.

В июле—сентябре этого года россияне въезжали в Шенгенскую зону автотранспортом через шесть европейских стран, имеющих общую сухопутную границу с Россией, — Финляндию, Польшу, Эстонию, Литву, Латвию и Норвегию (не является членом Евросоюза, но входит в Шенгенскую зону). Всего за третий квартал российская статистика зафиксировала 378,8 тыс. таких поездок. Годом ранее, в июле—сентябре 2022 года, их было 684,4 тыс. — в 1,8 раза больше.

Как считает погранслужба ФСБ В статистике погранслужбы ФСБ учитываются пересечения государственных границ как иностранными, так и российскими гражданами. Способы перехода границы считаются по нескольким видам транспорта: автомобильный, авиационный, железнодорожный, водный и пешеходный. По методологии, если один и тот же человек за отчетный период неоднократно въезжал в страну, он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении (то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан).

Число автомобильных поездок в страны Европы в третьем квартале начало резко снижаться на фоне запрета поездок на личных автомобилях, который заработал в сентябре 2023 года. Для сравнения: по итогам первого полугодия 2023-го россияне пересекли границу Шенгенской зоны на автотранспорте почти столько же раз, сколько и за аналогичный период в прошлом году (рост на 0,44%). Чаще всего россияне посещали на автомобилях Финляндию — туда в третьем квартале 2023-го погранслужба зафиксировала более 200 тыс. поездок, что, впрочем, на 53% меньше, чем год назад. На столько же заметно (на 55%) сократилось количество автопутешествий в Эстонию, примерно на треть — в Латвию и Литву.

При этом, несмотря на ограничения, в две европейские страны россияне ездили на машине в третьем квартале 2023 года чаще, чем год назад. Так, в Польшу в третьем квартале граждане России совершили на автомобилях 61,7 тыс. поездок — на 35% больше к прошлому году (45,7 тыс.). В Норвегию, где запрет на въезд российских машин в третьем квартале еще не заработал, количество поездок увеличилось на 23% — до 10,3 тыс. (8,4 тыс. в прошлом году).

Как россиянам запретили ездить в Европу на машинах

Проблемы при поездках в европейские страны на личных автомобилях у граждан России возникли минувшим летом: так, россияне, приезжавшие в Германию на своих автомобилях, столкнулись с арестами машин на таможне. В начале июля таможня ФРГ подтвердила, что ввоз пассажирских автомобилей из России запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России, и что под это подпадает любое перемещение товаров, даже в личных некоммерческих целях.

В начале сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, по которой въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях (таможенный код 8703 — автомобили для перевозки менее десяти человек), будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников. 12 сентября Еврокомиссия добавила к своему разъяснению, что автомобили россиян могут использоваться для обхода санкций, чем и объясняется повышенное внимание к ним.

Исходя из формулировок законодательства, под риск изъятия таможенными органами стран ЕС попадали также некоторые личные вещи россиян, в том числе туристов, например косметика, чемоданы, ноутбуки, мобильные телефоны, но в Еврокомиссии призвали учитывать в этих случаях обстоятельства ввоза. «Конечно, если человек пересекает границу, будучи одетым в личную одежду, которая указана в списке запрещенных к импорту, то вряд ли он намеревается обойти санкции, и не думаю, что это случай, который стоит брать в расчет. Но если речь идет о ценных товарах, например об автомобилях, к этому нужно строго прислушиваться, и именно поэтому мы публиковали разъяснение», — заявил представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.

После разъяснений властей ЕС о запрете ввоза автомобилей ряд стран перестали пускать машины с российскими номерами. Так, Эстония запретила въезд автомобилей с российской регистрацией с 13 сентября, Латвия перестала пропускать через границу с Россией и Белоруссией автомобили с российскими номерами 12 сентября, Финляндия ввела ограничение с полуночи 16 сентября. Польша запретила въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, с 17 сентября (для грузовых автомобилей запрет был введен еще 1 июня). Литва объявила, что не будет пускать автомобили с российскими номерами, за исключением случаев, когда они направляются в Калининград. Норвегия стала последней граничащей с Россией страной Шенгенской зоны, которая решила ввести запрет, но он вступил в силу позднее — с 3 октября. Впрочем, в этой стране ограничение не затронуло транспорт для перевозки более десяти пассажиров, в том числе микроавтобусы. Кроме этого, под исключение попал дипломатический транспорт, транспорт для гуманитарных целей и автомобили, принадлежащие постоянно проживающим в России гражданам Норвегии, стран Европейской экономической зоны и членам их семей.

Поездки в Европу через сухопутные границы чаще всего совершают граждане России, которые постоянно проживают в одной из европейских стран и у которых есть вид на жительство или гражданство одной из стран ЕС, обращает внимание вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По этой причине в приграничные страны, такие как Финляндия и Польша, может расти количество поездок. Запрет въезда на машинах с российскими номерами, по словам Горина, еще не везде был реализован: так, в ряде стран есть определенный период отсрочки, после которой нужно будет регистрировать машины на номера ЕС.

Ограничения ожидаемо приведут к снижению количества поездок россиян в Европу на автомобилях, констатирует Горин. Впрочем, для некоторых путешественников это не становится препятствием: в последнее время набирают популярность «комбинированные поездки», когда россиянин доезжает до границы на российском автомобиле, переходит погранпункт пешком, а на другой стороне его ждет машина из Евросоюза, отмечает эксперт.