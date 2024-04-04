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Война санкций ,  
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Reuters сообщил о возможном сокращении масштабов «Арктик СПГ-2»

Reuters: НОВАТЭК может сократить проект «Арктик СПГ-2» из-за санкций
Сюжет
Война санкций
Проект крупнейшего в России завода СПГ могут сократить — с трех до двух технологических линий, пишет Reuters. Третью линию теперь могут использовать на заводе «Мурманский СПГ»
НОВАТЭК NVTK ₽1 319 +2,49% Купить
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

НОВАТЭК допускает сокращение своего проекта «Арктик СПГ-2» на фоне санкций, которые ограничили его доступ к судам ледового класса, сообщили источники Reuters в отрасли.

По данным агентства, речь идет о том, что в проекте будет две технологические линии вместо трех запланированных. Вторая линия должна быть открыта в 2024 году, а третья — в 2026 году. Теперь идут обсуждения, что третья линия может быть использована для строительства на мурманском заводе СПГ.

РБК направил запрос в НОВАТЭК и Минэнерго.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Планировалось, что этот проект станет крупнейшим в России заводом подобного рода с ежегодной мощностью 19,8 млн т СПГ и 1,6 млн т стабильного газового конденсата.

Под американскими санкциями сам проект «Арктик СПГ-2» находится с ноября прошлого года. Как говорил тогда помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт, Вашингтон добивается прекращения существования проекта. «Наша цель — убить этот проект», — заявил он. Пайетт подчеркнул лидерство США на мировом рынке СПГ и намерение страны увеличивать свою долю.

Вслед за санкциями НОВАТЭК объявил покупателям о форс-мажорных обстоятельствах с будущими поставками газа.

В феврале этого года под санкции попал «Совкомфлот», который занимался обслуживанием ледокольных газовозов для «Арктик СПГ-2».

В России действуют только два крупнотоннажных СПГ-проекта: «Ямал СПГ» (проектной мощностью 16,5 млн т, принадлежит НОВАТЭКу) и «Сахалин-2» (9,6 млн т, 50% плюс одна акция у «Газпрома»). Из среднетоннажных проектов работают завод на компрессорной станции «Портовая» (1,5 млн т, принадлежит «Газпром СПГ Портовая») и «Криогаз-Высоцк» (660 тыс. т, «дочка» НОВАТЭКа). Также в России действуют 18 малотоннажных заводов общей установленной мощностью более 260 тыс. т.

Российские власти считают международные санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить. Президент Владимир Путин признавал при этом, что рестрикции останутся надолго.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Татьяна Киселева
НОВАТЭК Арктик СПГ-2 санкции США СПГ российский газ
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