Власти и НОВАТЭК направят на оборудование для СПГ почти ₽25 млрд

Власти и НОВАТЭК направят на создание оборудования для СПГ до 2030 года 24,3 млрд руб. О нехватке господдержки в таком объеме заявлял Леонид Михельсон еще два года назад, но утвержденная схема предполагает паритетное участие

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Объем финансирования «дорожной карты» по созданию отечественного оборудования для СПГ проектов, которая ляжет в основу соглашения о намерениях между правительством и НОВАТЭКом составит 24,3 млрд руб., сообщил РБК Хаджимурат Саадулаев, начальник отдела развития нефтегазового оборудования Минпромторга в кулуарах форума «СПГ Конгресса Россия 2024». Соответствующие договоренности будут подписаны уже 5 апреля, уточнил он.

Предполагается, что средства направят как правительство, так и НОВАТЭК с машиностроителями. При этом «внебюджетный объем будет не меньше бюджетного». «Всего до 2030 года предусматривается финансирование в размере 24,3 млрд руб.», — рассказал Саадулаев.

«Дорожная карта» включает в себя перечень из 22 видов критически важного СПГ-оборудования, востребованного НОВАТЭКом, пояснил чиновник. «Успешная разработка и внедрение этих позиций» повысит уровень импортозамещения в сегменте крупнотоннажного производства сжиженного природного газа до 80%, оценивает он. Речь в частности идет о насосном оборудовании, компрессорном, в том числе компрессорах смешенного хладагента и отпарного газа. Также «карта» охватывает такое вспомогательное оборудование, как стендеры отгрузки СПГ и трубопроводную арматуру.

Как сообщалось в распоряжении правительства о планируемом соглашении с НОВАТЭКом, сроки и объем финансирования мероприятий «дорожной карты» носят предварительный характер и подлежат уточнению в процессе реализации договоренностей. Саадулаев заметил, что актуализация работы по «карте» будет ежегодной и допустил продление ее сроков, поскольку в России «за горизонтом 2030 года планируется очень много СПГ-проектов». Кроме того, Минпромторг думает подключить к работе и других участников отрасли, заключив аналогичные соглашения с «Газпромом», «Роснефтью» и «Якутской топливно-энергетической компанией».

Правительство неоднократно заявляло о планах повысить производство СПГ в стране до 100 млн тонн к 2030 году, то есть в 3 раза с прошлогодних 33 млн тонн. В планах также к 2035 году занять долю на мировом рынке в объеме 15-20% с текущих менее 10%. Однако достижение этих целей значительно усложнили санкции запада. Так, в апреле 2022 года Евросоюз ввел запрет на поставку в Россию СПГ-оборудования. А осенью 2023 года еще более жесткие меры последовали со стороны США, включивших в SDN List конкретные проекты, в том числе «Арктик СПГ- 2» компании НОВАТЭК.

Еще в июне 2022 года глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что российским предприятиям не хватает господдержки на НИОКР для локализации собственного оборудования СПГ. Он заявлял, что выделение правительством 24 млрд руб. на эти цели позволит запускать каждые полтора года по одной линии завода СПГ стоимостью 400 млрд руб. Ранее принятые программы не все подразумевали финансирование, и если оно и выделялось, то в недостаточном объеме, отмечал глава компании.

Позднее газета «Коммерсантъ» сообщала, что Минпромторгу не удалось добиться от правительства 35 млрд руб. на финансирование федеральной программы «Прорыв на рынке СПГ», которая в целом требовала 89,32 млрд руб. Но государство согласилось выделить лишь 300 млн руб. на 2022 и 2023 годы. Однако затем Минпромторг анонсировал, что на разработку СПГ-оборудования в 2022 году будет выделено 3 млрд руб., в том числе 1 млрд руб. из резервного фонда. По словам Саадулаева, с 2020 года 32 проектам НИОКР «была оказана поддержка на общую сумму 15 млрд руб.».

Несмотря на некоторое продвижение в этом вопросе со стороны Минпромторга, НОВАТЭК, в итоге, решил сам профинансировать НИОКР тех производителей, которым доверяет, заявлял осенью 2022 года Михельсон. Тогда он оценивал объем необходимого финансирования в диапазоне 23-30 млрд руб.

В НОВАТЭК на момент публикации не ответили на запрос РБК.