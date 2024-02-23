 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

США ввели блокирующие санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров

Под блокирующие санкции США попали «Совкомфлот» и 14 танкеров
Сюжет
Война санкций
США теперь внесли «Совкомфлот» в список блокирующих санкций, тогда как в феврале 2022 года Вашингтон только ограничил возможность компании привлекать долговое и акционерное финансирование

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело блокирующие санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров, сообщается на сайте ведомства.

Компания попала в список SDN, означающий блокировку всех принадлежащих активов и запрет на взаимодействие с ними американским лицам.

В него внесены также связанные с «Совкомфлотом» танкеры «Анатолий Колодкин» и «Остров Сахалин» (оба под флагом Панамы), а также «Георгий Маслов», «Крымск», «Литейный проспект», «Невский проспект», NS Antarctic, NS Bravo, NS Burgas, NS Captain, NS Columbus, NS Consul, NS Creation, NS Lion (все под флагом Габона).

Под санкции США попал оператор платежной системы «Мир» и девелопер ПИК
Политика
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Вашингтон теперь внес в список блокирующих санкций «Совкомфлот», тогда как в феврале 2022 года Соединенные Штаты только ограничили возможность компании привлекать долговое и акционерное финансирование.

Ранее Евросоюз включил «Совкомфлот» в перечень российских госкомпаний, с которыми европейцам запрещены любые транзакции. Кроме того, ЕС и Великобритания в 2023 году внесли в санкционные списки компанию Sun Ship Management, которую Лондон назвал аффилированной с «Совкомфлотом».

В декабре 2023 года Великобритания включила в список санкций новую дубайскую структуру, которая, как утверждали Bloomberg и Reuters со ссылкой на отраслевые базы данных, получила в управление десятки судов, подконтрольных «Совкомфлоту».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Россия считает санкции незаконными.

«Совкомфлот» — российская судоходная компания. Ее собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, по состоянию на май 2022 года насчитывало 134 судна. «Совкомфлот» участвует в обслуживании проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2», Tangguh (Индонезия).

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Авторы
Теги
Елена Чернышова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Совкомфлот санкции против России США
Материалы по теме
«Трансконтейнер» после санкций США заявил, что поезда ходят по графику
Политика
Как санкции США повлияют на карты «Мир» за рубежом и внешние расчеты
Финансы
ЕС ввел санкции против «Движения первых» и Климовского завода
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
В Британии назвали число ставших бездомными украинских беженцев Политика, 00:55
США начали вводить новые санкции за поддержку ВПК России. Что важно знать Экономика, 00:31
Курский губернатор сообщил о работе ПВО на фоне ракетной опасности Политика, 00:29
Над третьим российским регионом за ночь сбили дроны Политика, 00:12
Журова ответила на вопрос о возможности карьеры сестер Авериных в Госдуме Спорт, 00:08
Скандал на Олимпиаде и рекорды. Чем запомнились сестры Аверины Спорт, 00:04
Скандал на Олимпиаде и рекорды. Чем запомнились сестры Аверины Спорт, 00:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Список самых богатых владельцев футбольных клубов Спорт, 00:03
Баку заявил об обнаружении в Карабахе останков людей со связанными руками Политика, 23 фев, 23:55
США ввели блокирующие санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров Политика, 23 фев, 23:47
Взрывы прогремели в Кропивницком и Кривом Роге Политика, 23 фев, 23:41
В Курской области объявили ракетную опасность Политика, 23 фев, 23:28
В Брянской области сбили беспилотник Политика, 23 фев, 23:17
ПИК отреагировал на санкции США Политика, 23 фев, 23:04