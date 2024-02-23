США ввели блокирующие санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело блокирующие санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров, сообщается на сайте ведомства.
Компания попала в список SDN, означающий блокировку всех принадлежащих активов и запрет на взаимодействие с ними американским лицам.
В него внесены также связанные с «Совкомфлотом» танкеры «Анатолий Колодкин» и «Остров Сахалин» (оба под флагом Панамы), а также «Георгий Маслов», «Крымск», «Литейный проспект», «Невский проспект», NS Antarctic, NS Bravo, NS Burgas, NS Captain, NS Columbus, NS Consul, NS Creation, NS Lion (все под флагом Габона).
Вашингтон теперь внес в список блокирующих санкций «Совкомфлот», тогда как в феврале 2022 года Соединенные Штаты только ограничили возможность компании привлекать долговое и акционерное финансирование.
Ранее Евросоюз включил «Совкомфлот» в перечень российских госкомпаний, с которыми европейцам запрещены любые транзакции. Кроме того, ЕС и Великобритания в 2023 году внесли в санкционные списки компанию Sun Ship Management, которую Лондон назвал аффилированной с «Совкомфлотом».
В декабре 2023 года Великобритания включила в список санкций новую дубайскую структуру, которая, как утверждали Bloomberg и Reuters со ссылкой на отраслевые базы данных, получила в управление десятки судов, подконтрольных «Совкомфлоту».
Россия считает санкции незаконными.
«Совкомфлот» — российская судоходная компания. Ее собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, по состоянию на май 2022 года насчитывало 134 судна. «Совкомфлот» участвует в обслуживании проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2», Tangguh (Индонезия).
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