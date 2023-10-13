Новак подтвердил, что «Мурманский СПГ» построит НОВАТЭК, а не «Газпром»

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Решение о строительстве завода по производству сжиженного газа «Мурманский СПГ» принято, реализовывать его будет НОВАТЭК, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Решение о строительстве завода принято. Проект «Мурманский СПГ» решил реализовать НОВАТЭК еще на 20 млн т», — сказал Новак в интервью «RТ Арабик» (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер добавил, что сейчас строится еще один завод НОВАТЭКа для добычи природного газа и для производства СПГ (сжиженного природного газа) «Арктик СПГ 2». По его словам, уже ведется работа по строительству флота для вывоза сжиженного газа.

Председатель правления и крупнейший владелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон 11 октября в кулуарах Российской энергетической недели сообщил, что строительством газопровода Волхов — Мурманск длиной 1,3 тыс. км также займется НОВАТЭК. Он уточнил, что власти приняли такое решение по итогам нескольких совещаний.



Газопровод нужен НОВАТЭКу для запуска «Мурманского СПГ». Он добавил, что правительство решило увеличить мощность будущего трубопровода с 30 до 40 млрд куб. м в год, чтобы он снабжал не только завод, но и использовался для газификации регионов, включая Мурманскую область и север Карелии.

В июне 2023 года Михельсон подтвердил планы компании построить завод по производству СПГ в поселке Белокаменка в Мурманской области. По его словам, он будет состоять из трех линий по 6,8 млн т каждая. Две из них планируется ввести в строй уже в 2027 и 2029 годах, уточнил тогда бизнесмен.



У НОВАТЭКа сейчас один действующий СПГ-завод «Ямал СПГ» мощностью около 20 млн т в год. По словам Михельсона, в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Белокаменке, где сейчас сооружаются гравитационные платформы для второго СПГ-проекта компании «Арктик СПГ-2», с 2024 года высвободится сухой док для строительства первой линии следующего проекта — Мурманского СПГ. Главная особенность нового проекта по сравнению с «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», которые реализуются в Арктике и требуют ледоколов для сопровождения СПГ-танкеров, — незамерзающая акватория в Мурманской области позволит обеспечивать вывоз продукции танкерами без участия ледоколов.