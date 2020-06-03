«Роснефть» заинтересовалась добычей газа в Арктике

Глава «Роснефти» предложил Мишустину выставить на аукционы еще три газовых месторождения на севере Красноярского края — Ушаковское, Дерябинское, Казанцевское с суммарными запасами 128 млрд куб. м газа, которые находятся недалеко от участков, уже принадлежащих проекту «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга». Он предлагает обязать участников этих аукционов иметь проекты с промышленной добычей в арктической зоне Красноярского края, а в условиях лицензий прописать обязательство перевозить добытый газ по Северному морскому пути на российских газовозах ледового класса. Такие газовозы недавно начала производить судоверфь «Звезда», которую «Роснефть» строит с Газпромбанком. Это позволит выполнить майский указ президента Владимира Путина — увеличить грузопоток по Севморпути до 80 млн т к 2024 году (в 2019 году грузопоток составил 31,5 млн т), следует из письма.

Транспортировать газ в танкерах по морю наиболее эффективно в виде сжиженного природного газа (СПГ), говорит директор практики «Газ и химия» Vygon Consulting Дмитрий Акишин. Иногда на танкерах перевозят и компримированный (сжатый) природный газ (КПГ). Но это менее рентабельный проект, поскольку из-за меньшей плотности транспортировать КПГ на большие расстояния слишком дорого, поясняет он.

Участки содержат ресурсы и запасы газа, которые находятся далеко от газовой инфраструктуры, сказал РБК источник в Роснедрах. Действительно, эти месторождения значительно удалены от Единой системы газоснабжения (система магистральных газопроводов) и не включены в систему газоснабжения Норильского округа, что делает их невостребованными уже более 30 лет, говорится в письме главы «Роснефти». «Чтобы монетизировать этот газ и возить его по Северному морскому пути, его можно сжижать, то есть, производить СПГ», — заключает собеседник в Роснедрах. Ведомство поддерживает предложение «Роснефти» и уже подготовило соответствующий проект распоряжения правительства, сказал он.

Представитель Минприроды отметил, что запрос нефтяной компании прорабатывается. РБК также направил запрос в пресс-службу Минэнерго.

Что такое «Восток Ойл» «Восток Ойл» — новый проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга», который включает уже действующие месторождения и новые участки обеих компаний, на которых еще не ведется добыча. Он получил налоговые льготы в рамках поддержки новых проектов в Арктике и вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения, где добыча началась еще в 2009 году. Однако этот вычет появляется только при цене нефти выше базовой, указанной в бюджете (около $42 за баррель), и может быть направлен на строительство инфраструктуры для новых месторождений кластера — прежде всего, Пайяхи. Несмотря на падение цен на нефть и последовавшее за ним обнуление льгот, проект не заморожен: 12 мая, Сечин докладывал о его реализации на встрече с президентом Владимиром Путиным. Ресурсы «Восток Ойла» — 5 млрд т легкой малосернистой нефти, в 2024 году добыча кластера может составить 25 млн т, а к 2030 году — до 115 млн т (20% всей российской добычи), сообщила по итогам этой встречи пресс-служба «Роснефти».

Какие планы были у «Роснефти» на газовом рынке

«Роснефть» давно обсуждает запуск производства СПГ. Компания рассматривает возможность построить такой завод в рамках проекта «Сахалин-1», оператором которого является американская ExxonMobil, но окончательное инвестиционное решение еще не принято. «Роснефть» также хотела построить завод «Печора СПГ» в Ненецком автономном округе совместно с бизнесменом Дмитрием Босовым. Но партнеры не смогли получить право на экспорт сжиженного газа с этого проекта, а также сформировать необходимую ресурсную базу. В 2016 году нефтяная компания пыталась получить лицензии на Лаявожское и Ванейвисское месторождения, чтобы увеличить запасы «Печоры СПГ», но участки достались «Газпрому», который предложил за них 23 млрд руб., что втрое больше стартового платежа. В августе 2018 года «Роснефть», собиравшаяся инвестировать в этот проект более $100 млн, вышла из него, так как больше не увидела в нем перспектив развития.

В апреле 2020 года государство предоставило СПГ-проектам в Арктике льготы по НДПИ, аналогичные тем, что уже получает первый частный СПГ-завод в России — «Ямал СПГ», принадлежащий НОВАТЭКу. Помимо «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т в год в России пока работает только один крупный СПГ-проект — «Сахалин-2» (11,4 млн т), подконтрольный «Газпрому».

«Роснефть» сможет монетизировать газ «Восток Ойл» и другими способами, считает федеральный чиновник. Цены на газ внутри страны очень высокие, поставки на внутренний рынок стали выгоднее экспорта, возможно, компания сделает проект для российского рынка, рассуждает он. Но по большому счету, как монетизировать этот газ, — вопрос не текущего момента, заключает собеседник РБК.

Запасов трех газовых месторождений в Красноярском крае хватило бы для строительства линий сжижения на 4,6 млн т, подсчитал глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. Но месторождения удалены друг от друга — Дерябинское находится на расстоянии 150 км от Ушаковского и Казанцевского, расстояние от Дерябинского месторождения до бухты Север, где предполагается строительство отгрузочного терминала проекта «Восток Ойл» по прямой — 290 км, с переходом на правобережье Енисея оно возрастает в полтора раза, говорит Григорьев. А строительство подводного перехода привело бы к серьезному удорожанию проекта, предупреждает он.

Всех газовых запасов «Восток Ойл» (с учетом трех новых месторождений — примерно в 600 млрд куб. м) хватило бы для добычи 25-30 млрд куб. м газа в год и строительства СПГ-завода в три-четыре линии по 5,5 млн т каждая, говорит Акиншин. Кроме того, с учетом огромных ресурсов «Роснефть», вероятно, смогла бы увеличить мощность производства в будущем, считает он. Для строительства проекта такого масштаба требуется не меньше пяти-семи лет, в том числе, минимум два года на подготовительные работы до принятия окончательного инвестиционного решения. Инвестиции, по оценкам аналитика, могут составить $25-30 млрд.

До недавнего времени закон давал право экспортировать СПГ только тем компаниям, которые успели получить лицензии с обязательством направлять газ на сжижение, до 2013 года, то есть фактически только «Ямал СПГ» НОВАТЭКа. В марте 2020 года «Роснефть» предлагала Владимиру Путину сделать выдачу разрешений на экспорт СПГ более универсальной, а не от проекта к проекту: выдавать лицензии заводам, которые отвечают определенным условиям, писал «Интерфакс» со ссылкой на источники. Но пока государство изменило закон лишь так, что право экспорта получили другие дочерние компании НОВАТЭКа.

Какие перспективы у СПГ в Арктике

Сейчас цены на газ находятся на исторических минимумах, и в таких условиях новые СПГ-проекты вряд ли окупятся, говорит Акишин. Но цены должны восстановиться, и в среднесрочной перспективе развитие СПГ-проекта выглядит целесообразным, считает эксперт. По его словам, среднесрочные перспективы газового бизнеса выглядят более оптимистично, чем нефтяного: не ясно, что будет с топливным рынком после завершения пандемии коронавируса и карантинов, при этом спрос на газ должен восстановиться после возвращения к полной загрузке электростанций и промышленности.

Рынок газа находится в кризисе, но к 2023-2025 годам ситуация должна улучшиться, может даже возникнуть дефицит, согласен старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Роль газа в общем энергобалансе должна вырасти из экологических соображений, а новые проекты в основном поставлены на паузу из-за неопределенности, объясняет он.

Строительство СПГ-завода в текущих условиях имеет смысл, если удастся сделать это относительно дешево и обеспечить заводу место в начале кривой издержек — тогда в долгосрочном плане он будет конкурентоспособен при любых ценовых сценариях, заключает Маринченко.

Несмотря на резкое падение цен на газ НОВАТЭК не отказался от строительства второго СПГ-завода «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т в год, говорил в марте предправления и совладелец газовой компании Леонид Михельсон.