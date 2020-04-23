Продажа газа в России стала выгоднее экспорта

По словам Беловой, оптовая цена на газ в апреле 2020 года в приграничной Смоленской области составила $60 за 1 тыс. куб. м, на хабе NCG в Германии — $86 за 1 тыс. куб. м. Нетбэк (стоимость газа за вычетом экспортной пошлины и транспортных расходов) для немецкого рынка с базисом в Смоленской области составляет всего $20 за 1 тыс. куб. м, подсчитала она. Экспортная пошлина составляет $25 и еще $40 на 1 тыс. куб. м — транспортировка от российской границы до Германии. Поэтому поставщику газа сегодня гораздо выгоднее продавать газ в приграничных областях России, нежели в Европе, заключила эксперт.

На какую цену газа рассчитывал «Газпром»

В бюджете «Газпрома», обладающего монополией на экспорт газа из России, на 2020 год предусмотрена цена поставок газа на экспорт на уровне $200 за 1 тыс. куб. м. В начале февраля 2020 года в ходе Дня инвестора глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова отмечала, что среднегодовая цена поставок на экспорт в 2020 году может быть скорректирована до $175–185 за 1 тыс. куб. м.

Но эксперты прогнозируют куда более сильное падение цен на газ по итогам года. Fitch ожидает, что среднегодовые цены на газ на европейских хабах в 2020 году составят около $100 за 1 тыс. куб. м. «Средняя цена на газ «Газпрома» составит $130–150 за 1 тыс. куб. м, так как часть продаж привязана к форвардный контрактам, а часть к ценам на нефть с временным лагом (шесть—девять месяцев)», — отмечает Маринченко.

Не менее 32% европейских контрактов «Газпрома» полностью или частично привязаны к цене нефти или корзине нефтепродуктов, указано в февральской презентации «Газпрома» (*.pdf). К тому же контракты «Газпрома» защищены условием take-or-pay (бери или плати, обязательства покупателей оплатить определенный уровень поставок независимо от их потребности в сырье) — это около 150 млрд куб. м в год при экспорте в 2019 году в 199 млрд куб. м, замечает Капитонов.

Белова ожидает, что уже к лету произойдет падение цен на российский газ по формульным контрактам с привязкой к нефти (они отыграют резкое падение цен на нефть на более 30%, которое случилось в начале марта из-за развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+ и начала ценовой войны Саудовской Аравии и России), что сделает его более привлекательным для европейских покупателей, чем сжиженный природный газ (СПГ) и сырье других производителей природного газа.

«При ценах устойчиво ниже $100 за 1 тыс. куб. м объемы американского СПГ, идущие на европейский рынок, должны сильно уменьшиться. Сезонный спрос при старте отопительного сезона также повысит цены на газ», — говорит Маринченко. Но полноценное восстановление рынка, по его прогнозу, может занять два-три года.

Однако при долгосрочной цене $100 за 1 тыс. куб. м по европейским контрактам без изменения налоговой политики экспорт для «Газпрома» становится убыточным, предупреждает Маринченко. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

С кем «Газпром» конкурирует в России

7 апреля ФАС предлагала индексировать оптовую цену на газ для российских потребителей на 3% с 1 июля 2020 года, но уже 9 апреля предложила заморозить индексацию в этому году из-за экономических последствий коронавируса.

По подсчетам Маринченко, «Газпром» поставляет газ не менее 50% российских потребителей по прямым контрактам или через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Еще четверть рынка у крупных независимых производителей — «Роснефти» и НОВАТЭКа, остальное — у более мелких компаний. Если падение экспортных цен на газ из-за коронавируса продлится больше, чем несколько месяцев, в России может усилиться конкуренция за внутренний рынок газа, считает он.

РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти» и НОВАТЭКа.