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РБК узнал условия выхода «Роснефти» из совместного проекта с Босовым
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РБК узнал условия выхода «Роснефти» из совместного проекта с Босовым
Бизнес, 18:28
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РБК узнал условия выхода «Роснефти» из совместного проекта с Босовым
После выхода из «Печора СПГ» — совместного предприятия с «Аллтек» Дмитрия Босова — «Роснефть» вернула более $100 млн, которые собиралась вложить в этот проект. Деньги лежали на депозите, проценты по которому шли на геологоразведку
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Возвратный депозит

«Роснефть», которая в конце августа вышла из «Печора СПГ» — совместного предприятия с группой «Аллтек» Дмитрия Босова, полностью вернула все средства, вложенные в этот проект. Об этом РБК рассказали два собеседника, близкие к разным сторонам сделки.

​По словам одного из источников РБК, при вхождении в проект «Роснефть» внесла около $180 млн на банковский депозит, а проценты по этому вкладу шли на оплату геологоразведочных работ «Печоры». Второй собеседник подтвердил эту информацию. «Стороны расстались мирно, каждый остался «при своих», — добавил он.

Третий источник РБК, близкий к одному из акционеров СП, утверждает, что сумма, которую «Роснефть» положила на депозит для реализации проекта «Печора СПГ», была меньше, но «более $100 млн». Компания действительно вернула эти средства, сказал он.

Проект «Печора СПГ», который изначально контролировали структуры Босова, предусматривал строитель​ство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ненецком автономном округе (НАО), а также создание газотранспортной инфраструктуры и строительство отгрузочного морского терминала. В рамках проекта также обсуждался запуск газохимического комплекса по производству метанола или карбамида. «Роснефть» и «Аллтек» завершили создание совместного предприятия в конце 2015 года. Закрытие сделки переносилось несколько раз, среди причин называлось обсуждение цены и условий выкупа доли Босова. Взнос «Роснефти» за 50,1% акций СП ранее оценивался в $110 млн, а через несколько лет после сделки компания должна была получить право увеличить свой пакет до 60%.

Ресурсной базой проекта были Кумжинское и Коровинское месторождения, в сумме их ​оценочные и разведанные ресурсы составляют 104,5 млрд куб. м газа и 3,9 млн т конденсата. Для расширения проекта и увеличения ресурсной базы «Роснефть» планировала купить также Лаявожское и Ваневийское месторождения, расположенные по соседству, но борьбу за эти участки выиграл «Газпром».​

По данным СПАРК, 31 августа 2018 года доля «дочки» «Роснефти» в «РН-Печора СПГ» сократилась с 50,1 до 1%. А пакет сингапурской CH Gas Pte ltd (принадлежит «Аллтеку») вырос с 49,9 до 99%.

Нерентабельные сценарии

«Роснефть» и «Аллтек» вели переговоры о привлечении миноритарного акционера в «Печору», рассказал один из собеседников РБК. Переговоры шли с дочерней структурой China National Chemical Construction Corporation (СNСCС), которая могла войти в проект, если бы началось производство СПГ или газохимической продукции. Такие переговоры действительно велись, но не увенчались успехом, подтвердил второй собеседник. Структура CNCC не единственный потенциальный инвестор, переговоры завершились задолго до того, как «Роснефть» вышла из проекта, добавляет третий источник.

China National Chemical Construction Corp — крупная китайская нефтехимическая компания с госучастием. Весной 2015 года она приобрела контрольный пакет акций Pirelli (50,1%), еще один совладелец этой компании — Cаmfin, принадлежащий «Роснефти». «Дочка» CNCСC Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7 является одним из крупных подрядчиков «Сибура» по строительству нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим» в Тобольске. РБК направил запрос в пресс-службу CNCCC.

Основная причина выхода «Роснефти» из проекта — признание его нерентабельным при обоих сценариях реализации — строительстве СПГ и производстве газохимии. «Объем сырья с двух месторождений проекта — Кумжинского и Коровинского — сочли недостаточным, логистику поставок газохимии слишком сложной и дорогой, а поставки СПГ из-за отсутствия лицензии на экспорт — нереализуемыми», — сказал один из собеседников РБК и подтвердил второй источник. В начале 2018 года комитет Госдумы по энергетике дал отрицательное заключение на законопроект, который мог разрешить «Печора СПГ» экспортировать газ. Сейчас такое право есть только у «Газпрома», НОВАТЭКа и «Роснефти».

Помимо экономических причин в остановке проекта «Печора СПГ» есть и технические, замечает руководитель информационно-аналитического центра «Рупек» Андрей Костин. «Для отгрузки газохимической продукции с будущего завода возникли бы трудности из-за мелководья в районе потенциального порта: там было бы невозможно пройти крупнотоннажному танкеру», — отметил он.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать информацию о сумме, которую компания вернула после выхода из проекта, а также переговоры с потенциальными партнерами. По его словам, «Роснефть» не видит перспектив развития «Печоры» и вышла из проекта без каких-либо убытков и обязательств. Представитель «Аллтека» от комментариев отказался.

Кто может экспортировать СПГ?

Либерализация экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России началась в конце 2013 года, когда такое право получили компании с долей государства более 50%, которые владеют лицензиями на разработку шельфовых участков (помимо «Газпрома» под этот критерий попала «Роснефть»), и компании, у которых в лицензиях на месторождения было предусмотрено строительство СПГ-завода, но с одним ограничением — лицензии должны быть выданы до 1 января 2013 года (этому критерию соответствует НОВАТЭК).

Депутат Госдумы Валерия Язева предлагал поправки в этот закон, увеличивающие срок выдачи лицензий до конца 2014 года. Это позволило бы «Печора СПГ» также получить право экспорта СПГ, но эти предложения были отклонены.

В случае реализации всех запланированных проектов Россия будет способна ежегодно производить 83 млн т сжиженного природного газа (СПГ), сказал в конце сентября 2018 года глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: «Роснефть» , Дмитрий Босов , «Печора СПГ» , сделка
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