В правительстве обсудили расширение границ Севморпути за счет пяти морей

В правительстве задумались о расширении границы Северного морского пути, включив в него акватории пяти морей. Это поможет выполнить майский указ президента Владимира Путина по увеличению грузопотока по СМП почти втрое, до 80 млн т

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В правительстве обсуждается идея расширить границы Северного морского пути (СМП), включив в него акватории Баренцева, Белого, Печорского, Берингова и Охотского морей в рамках исключительной экономической зоны России.

Вице-премьер Юрий Трутнев поручил профильным ведомствам (Минвостокразвития, Минтрансу и МИДу) вместе с «Росатомом», оператором СМП, представить соответствующие предложения в правительство. Об этом говорится в протоколе по итогам заседания Госкомиссии по вопросам развития Арктики (ее возглавляет вице-премьер), которое состоялось 13 мая. У РБК есть копия документа, эту информацию подтвердил представитель Трутнева.

РБК направил запросы в «Росатом», Минтранс и Минвостокразвития.

Расширение границ СМП должно способствовать выполнению майского указа президента Владимира Путина. Он поставил цель обеспечить к 2024 году перевозку по этому маршруту 80 млн т грузов ежегодно. По итогам 2019 года по Северному морскому пути было перевезено лишь 31,5 млн т. Несколько проектов, учтенных в целевом ориентире загрузки СМП, пока не начали добычу, в том числе «Востокуголь» семьи Дмитрия Босова и Пайяхское нефтяное месторождение «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова.

По оценке, проведенной Минприроды, достижение 80 млн т возможно при инвестировании 10,5 трлн руб. внебюджетных средств до 2030 года, в противном случае грузопоток составит около 60 млн т к 2024 году. «Поскольку Минприроды России не значится среди исполнителей данного поручения [Трутнева], считаем некорректным со своей стороны комментировать вопрос», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.