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В правительстве обсудили расширение границ Севморпути за счет пяти морей

В правительстве задумались о расширении границы Северного морского пути, включив в него акватории пяти морей. Это поможет выполнить майский указ президента Владимира Путина по увеличению грузопотока по СМП почти втрое, до 80 млн т
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В правительстве обсуждается идея расширить границы Северного морского пути (СМП), включив в него акватории Баренцева, Белого, Печорского, Берингова и Охотского морей в рамках исключительной экономической зоны России.

Вице-премьер Юрий Трутнев поручил профильным ведомствам (Минвостокразвития, Минтрансу и МИДу) вместе с «Росатомом», оператором СМП, представить соответствующие предложения в правительство. Об этом говорится в протоколе по итогам заседания Госкомиссии по вопросам развития Арктики (ее возглавляет вице-премьер), которое состоялось 13 мая. У РБК есть копия документа, эту информацию подтвердил представитель Трутнева.

РБК направил запросы в «Росатом», Минтранс и Минвостокразвития.

Расширение границ СМП должно способствовать выполнению майского указа президента Владимира Путина. Он поставил цель обеспечить к 2024 году перевозку по этому маршруту 80 млн т грузов ежегодно. По итогам 2019 года по Северному морскому пути было перевезено лишь 31,5 млн т. Несколько проектов, учтенных в целевом ориентире загрузки СМП, пока не начали добычу, в том числе «Востокуголь» семьи Дмитрия Босова и Пайяхское нефтяное месторождение «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова.

По оценке, проведенной Минприроды, достижение 80 млн т возможно при инвестировании 10,5 трлн руб. внебюджетных средств до 2030 года, в противном случае грузопоток составит около 60 млн т к 2024 году. «Поскольку Минприроды России не значится среди исполнителей данного поручения [Трутнева], считаем некорректным со своей стороны комментировать вопрос», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Как считают границы СМП

По федеральному закону № 132 от 2012 года границами СМП считаются Карские Ворота на западе и мыс Дежнева в Беринговом проливе — на востоке. Но по постановлению от 1936 года они шире и захватывают Мурманск, Баренцево и Печорское моря.

Майский указ застрял во льдах: как найти 80 млн т грузов для Севморпути
Бизнес
Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Включение в СМП Печорского моря, Баренцева и Белого морей с действующими портами и терминалами позволит увеличить грузопоток (исходя из итогов 2019 года) на 29 млн т грузов, подсчитал председатель экспертной группы по вопросам освоения минеральных ресурсов и развития транспортной системы в Арктике Михаил Григорьев. Он еще в 2019 году говорил РБК, что единственный способ не допустить срыва майского указа президента — расширить границы СМП. В этом случае к его грузообороту будут отнесены действующие проекты — платформа «Приразломная» «Газпром нефти» (в 2018 году добыла 2,64 млн т нефти), перевалка на терминале «Варандей» ЛУКОЙЛа (проектная мощность 12 млн т нефти в год, оба проекта в Печорском море) и добыча железной руды на Ковдорском ГОКе в Мурманской области (5,7 млн т в год), который входит в «Еврохим» Андрея Мельниченко. После завершения строительства планируемых терминалов (угольный — «Лавна», минеральных удобрений — «Тулома», а также терминал нефтепродуктов «Витино») и выхода их на проектную мощность грузопоток вырастет еще на 32 млн т, уточнил эксперт. Таким образом, общий прирост грузопотока за счет расширения границ СМП составит 61 млн т, добавил он.

Осенью прошлого года заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков заявил, что в стратегии развития Арктики до 2035 года будет введено такое понятие, как Северный морской транспортный коридор, который охватит все арктические порты, в отличие от СМП.

Однако госкомиссия по Арктике на заседании 13 мая решила отказаться от такого понятия: она поручила Минвостокразвития убрать его из новой стратегии развития региона в обмен на расширение границ СМП, сообщил РБК представитель Трутнева.

Планы «Росатома»

У оператора СМП «Росатома» есть планы организовать контейнерные перевозки грузов из Азии в Европу по Северному морскому пути, перехватив часть грузов Южного морского пути через Суэцкий канал, грузооборот которого достигает 1 млрд т в год (более половины из него приходится на контейнерные перевозки).

Инвестиции в создание необходимой транзитной инфраструктуры на этом маршруте «Росатом» оценивает в $7 млрд, а годовой оборот нового перевозчика — в $5,6 млрд на пике, начиная с 2026 года. Пилотный запуск контейнерной линии на Северном морском пути запланирован на 2024 год, его мощность в «Росатоме» оценивают в 30 млн т в год к 2028 году (70% от общего грузопотока по СМП). Для реализации этого плана «Росатом» приобрел 30% в группе «Дело» Сергея Шишкарева (сумма сделки не раскрывалась), победившей в тендере на покупку акций «Трансконтейнера». Покупка 100% «Трансконтейнера» обошлась группе в 120 млрд руб.
 

Авторы: Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова
Теги: Северный морской путь
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