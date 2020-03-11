Михельсон отказался пересмотреть планы НОВАТЭКа из-за падения цен на газ
Цены на газ на мировом рынке, которые обрушились вслед за нефтью, «практически достигли дна», заявил журналистам предправления и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Миллиардер отметил, что сейчас газ торгуется примерно по $2,9–3 за 1 млн британских термических единиц (MBTU) в Европе и по $3 за MBTU в Азии.
«Неправильно утверждение, что рынок снижается — рынок растет. Есть, конечно, какие-то краткосрочные, в связи с вирусом, некоторые производства [снижают потребление]. Но это все равно вопрос месяцев. И как раз низкие цены стимулируют этот рост», — отметил Михельсон (цитата по «Интерфаксу»).
По словам главы НОВАТЭКа, в России себестоимость добычи газа примерно в восемь раз ниже нынешних цен. В декабре 2018 года компания запустила свой первый СПГ-завод «Ямал СПГ», который по итогам 2019 года произвел 18,4 млн сжиженного природного газа. А после запуска второго предприятия — «Арктик СПГ-2» — мощностью 19,8 млн т в год (запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей — в 2024 и 2026 годах соответственно) благодаря новой технологии сжижения с использованием гравитационных платформ оно станет дешевле, чем в США. Компания будет проигрывать по стоимости логистики, но этот проигрыш частично сократит в 2022 году при запуске перевалок СПГ, которые намерена организовать в Мурманске и на Камчатке.
«И у нас есть уверенность, что мы будем конкурентоспособны в любой точке мира. <...> Поэтому мы не пересматриваем в сторону уменьшения наши планы», — резюмировал Михельсон. Год назад он утверждал, что Россия может занять 20% мирового рынка СПГ. «Только ресурсная база Ямала и Гыдана позволит производить 140 млн т СПГ в год. Технологически, мы считаем, мы уже готовы ставить перед собой такие масштабные цели», — сказал бизнесмен, выступая на ежегодной коллегии Минэнерго. Долю НОВАТЭКа на мировом рынке после запуска «Ямал СПГ» он оценивал в 5%. Тогда же он отметил, что компания намерена создать кластер по производству 55–60 млн т СПГ к 2030 году. А в апреле 2019-го уточнил, что в ближайшее время НОВАТЭК пересмотрит стратегию на рынке СПГ, чтобы к 2030 году производить 70 млн т сжиженного природного газа в год.