Михельсон отказался пересмотреть планы НОВАТЭКа из-за падения цен на газ

Несмотря на падение цен на газ, которые «практически достигли дна», НОВАТЭК не будет отказываться от планов строительства новых заводов по сжижению природного газа (СПГ). Об этом заявил глава компании Леонид Михельсон

Леонид Михельсон (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Цены на газ на мировом рынке, которые обрушились вслед за нефтью, «практически достигли дна», заявил журналистам предправления и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Миллиардер отметил, что сейчас газ торгуется примерно по $2,9–3 за 1 млн британских термических единиц (MBTU) в Европе и по $3 за MBTU в Азии.

«Неправильно утверждение, что рынок снижается — рынок растет. Есть, конечно, какие-то краткосрочные, в связи с вирусом, некоторые производства [снижают потребление]. Но это все равно вопрос месяцев. И как раз низкие цены стимулируют этот рост», — отметил Михельсон (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы НОВАТЭКа, в России себестоимость добычи газа примерно в восемь раз ниже нынешних цен. В декабре 2018 года компания запустила свой первый СПГ-завод «Ямал СПГ», который по итогам 2019 года произвел 18,4 млн сжиженного природного газа. А после запуска второго предприятия — «Арктик СПГ-2» — мощностью 19,8 млн т в год (запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей — в 2024 и 2026 годах соответственно) благодаря новой технологии сжижения с использованием гравитационных платформ оно станет дешевле, чем в США. Компания будет проигрывать по стоимости логистики, но этот проигрыш частично сократит в 2022 году при запуске перевалок СПГ, которые намерена организовать в Мурманске и на Камчатке.

«И у нас есть уверенность, что мы будем конкурентоспособны в любой точке мира. <...> Поэтому мы не пересматриваем в сторону уменьшения наши планы», — резюмировал Михельсон. Год назад он утверждал, что Россия может занять 20% мирового рынка СПГ. «Только ресурсная база Ямала и Гыдана позволит производить 140 млн т СПГ в год. Технологически, мы считаем, мы уже готовы ставить перед собой такие масштабные цели», — сказал бизнесмен, выступая на ежегодной коллегии Минэнерго. Долю НОВАТЭКа на мировом рынке после запуска «Ямал СПГ» он оценивал в 5%. Тогда же он отметил, что компания намерена создать кластер по производству 55–60 млн т СПГ к 2030 году. А в апреле 2019-го уточнил, что в ближайшее время НОВАТЭК пересмотрит стратегию на рынке СПГ, чтобы к 2030 году производить 70 млн т сжиженного природного газа в год.