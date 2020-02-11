Путин поручил Сечину «как следует посчитать» проект «Восток Ойл»

По словам главы «Роснефти», реализация проекта приведет к увеличению ВВП России на 2% ежегодно, а общие инвестиции в него составят более 10 трлн руб.

Владимир Путин и Игорь Сечин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Реализация проекта «Восток Ойл» позволит сформировать на севере России новую «нефтегазовую провинцию» и увеличивать ВВП страны на 2% ежегодно, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Общий объем инвестиций в этот проект на весь период реализации проекта составит более 10 трлн руб. На первом этапе мы уже планируем около 2 трлн», — сказал Сечин.

В июле 2019 года «Ведомости» сообщали, что глава «Роснефти» попросил Путина предоставить налоговые льготы на реализацию проектов в Арктике. По подсчетам KPMG, льготы для участников проекта «Восток Ойл» составят 2,6 трлн руб. Неназванный представитель Минфина заявил изданию, что только послабления по НДПИ обойдутся бюджету в 250 млрд руб. в год.

В ходе состоявшейся 11 февраля встречи Сечин заверил Путина, что, по расчетам Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, синергия на каждый вложенный в рамках проекта «Восток Ойл» рубль «будет иметь коэффициент 9,3» и в «Роснефти» рассчитывают на поддержку проекта президентом.

«Проект очень большой, конечно, перспективный. Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом. Так что желаю Вам успехов. Нужно только все как следует посчитать», — ответил Путин.