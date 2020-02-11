Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 63,95 (+0,18) Quote, 12:39
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 69,77 (-0,05) Quote, 12:39
Зеленый шум: почему декарбонизация энергетики в ЕС будет непростой Мнение, 15:44 МИД Турции анонсировал переговоры Эрдогана и Путина Политика, 15:41 Развод по-королевски: как распадались браки монарших особ Общество, 15:41  Греф объявил о переходе Голодец в Сбербанк Финансы, 15:34 Финансовая пирамида Plustoken перевела $117 млн в Bitcoin Крипто, 15:31 Россия сменит посла в Венесуэле Политика, 15:29 Чемодан без ручки: есть ли будущее у ЦОДов на севере России Pro, 15:28 Путин поручил Сечину «как следует посчитать» проект «Восток Ойл» Бизнес, 15:21 В Кремле оценили выполнение договоренностей нормандского саммита в Париже Политика, 15:19 Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных Политика, 15:14 В Польше заявили об отсутствии изменений объемов транзита нефти Экономика, 15:12 Цифровой детокс: лучшие способы побороть зависимость от смартфона Экономика инноваций, 15:11  Слушайте команду и автоматизируйте с умом: как повысить продуктивность Pro, 15:09 СМИ сообщили о взятии под контроль армией Сирии трассы Дамаск — Алеппо Политика, 15:03
Бизнес ,  
0 

Путин поручил Сечину «как следует посчитать» проект «Восток Ойл»

По словам главы «Роснефти», реализация проекта приведет к увеличению ВВП России на 2% ежегодно, а общие инвестиции в него составят более 10 трлн руб.
Роснефть ROSN ₽453,1 +0,69% Купить
Владимир Путин и Игорь Сечин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Реализация проекта «Восток Ойл» позволит сформировать на севере России новую «нефтегазовую провинцию» и увеличивать ВВП страны на 2% ежегодно, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Общий объем инвестиций в этот проект на весь период реализации проекта составит более 10 трлн руб. На первом этапе мы уже планируем около 2 трлн», — сказал Сечин.

В июле 2019 года «Ведомости» сообщали, что глава «Роснефти» попросил Путина предоставить налоговые льготы на реализацию проектов в Арктике. По подсчетам KPMG, льготы для участников проекта «Восток Ойл» составят 2,6 трлн руб. Неназванный представитель Минфина заявил изданию, что только послабления по НДПИ обойдутся бюджету в 250 млрд руб. в год.

В ходе состоявшейся 11 февраля встречи Сечин заверил Путина, что, по расчетам Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, синергия на каждый вложенный в рамках проекта «Восток Ойл» рубль «будет иметь коэффициент 9,3» и в «Роснефти» рассчитывают на поддержку проекта президентом.

«Проект очень большой, конечно, перспективный. Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом. Так что желаю Вам успехов. Нужно только все как следует посчитать», — ответил Путин.

Проект «Восток Ойл» должен объединить месторождения «Роснефти» (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с месторождением «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова (Пайяхское). Ресурсную базу кластера Сечин 11 февраля оценил в 5 млрд т нефти «на данном этапе». Общие запасы и ресурсы «Роснефть» ранее оценивала в 37 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

В январе министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Индии Дхармендра Прадхан заявил, что его страна будет участвовать в проекте «Восток Ойл».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Игорь Сечин, «Роснефть»
Материалы по теме
Японские СМИ анонсировали визит Сечина для переговоров по «Восток Ойл»
Бизнес
«Ведомости» узнали о просьбе Сечина дать нефтяникам 2,6 трлн руб. льгот
Бизнес
Индия решила войти в проект «Роснефти» и Худайнатова на Таймыре
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter