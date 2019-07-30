Минтранс предусмотрел удвоение грузопотока Северного морского пути за год

Согласно данным Минприроды, в основном загрузка Северного морского пути будет обеспечена за счет СПГ-заводов НОВАТЭКа на Ямале и Гыдане (до 47 млн т в год к 2024 году), добычи конденсата «Газпромом» и НОВАТЭКом, добычи нефти «Газпром нефтью» на Новопортовском месторождении (7 млн т) и «Нефтегазхолдингом» на Пайяхском месторождении (5 млн т), добычи угля «ВостокУглем» Дмитрия Босова (19 млн т в год) и «Северной звездой» Романа Троценко (4 млн т в год). Ведомство учитывает в своих прогнозах грузы обеспечения, а также перспективу загрузки железнодорожной магистрали Северный широтный ход до 8 млн т в год. В прогнозе Минтранса не указываются планы компаний — отправителей грузов.
Директор компании «Гекон» Михаил Григорьев, консультирующей Минприроды, назвал прогноз Минтранса не подтвержденным реальными проектами компаний, которые будут использовать этот маршрут. Резкий рост грузооборота на 35 млн т за один 2024 год эксперт считает неоправданным: «Это подгонка под объемы майского указа. Прогноз не подтвержден на основе реального анализа грузовой базы проекта». «Увеличение объемов перевозки по Севморпути связано с планомерным вводом проектов, связанных с производством сжиженного природного газа, добычей нефти и угля. В планах компаний не предусмотрен рост грузооборота по СМП за 2024 год вдвое», — пояснил РБК Григорьев.
Удастся ли загрузить маршрут в Арктике
Общую стоимость реализации проекта СМП Минтранс оценивает в 734,9 млрд руб., из них 273,6 млрд руб. будет выделено из бюджета. 152 млрд руб. пойдет на Северный широтный ход от Обской губы до Коротчаево, а на строительство СПГ-терминала «Утренний» в Сабетте для второго завода НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т (первый СПГ-завод «Ямал СПГ» был достроен в декабре 2018 года) предусмотрено 112,25 млрд руб. (81,9 млрд руб. из бюджета, 30,35 млрд руб. — от частных инвесторов).
В материалах ведомства также указаны строительство бухты «Север» на Таймыре для отгрузки нефти с месторождений Пайяхской группы «Нефтегазхолдинга» за 33 млрд руб. за счет компании и строительство порта Диксон для «ВостокУгля» за 18 млрд руб. также на частные деньги. Кроме того, предусмотрена реконструкция 15 аэропортов арктической зоны от Мурманска до Соловков общей стоимостью 36,9 млрд руб., следует из письма первого заместителя министра транспорта Иннокентия Алафинова в Минвостокразвития от 8 мая (у РБК есть копия).
В марте представитель НОВАТЭКа сообщал РБК, что к 2024 году грузооборот компании по СМП составит 46,7 млн т. «Компания реализует свои проекты в соответствии с ранее заявленными планами, в том числе в части обеспечения грузооборота по СМП», — сказал он РБК в понедельник, 29 июля.
Однако ранее кураторы развития СМП, включая Минприроды и «Росатом», предупреждали о риске недозагрузки маршрута. Основные их опасения касались добычи таймырского угля «ВостокУглем» Дмитрия Босова и разработки Пайяхского месторождения «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова.
Проект по добыче 19 млн т угля к 2024 году на Таймыре, предложенный «ВостокУглем», может сдвинуться на год позже, сказал РБК заместитель гендиректора «Росатома» Вячеслав Рукша. Кроме того, ни у «ВостокУгля», ни у «Северной звезды» нет флота ледового класса для вывоза угля в зимний период, добавил он. Топ-менеджер также сомневается в большом объеме нефтяных грузов в Арктике без налоговых льгот.
Источник РБК в одной из крупных нефтяных компаний, которая собирается работать в Арктике и возить грузы по Севморпути, также предупреждает, что план по увеличению грузооборота до 80 млн т в год не удастся выполнить при отсутствии господдержки нефтедобывающих проектов в арктической зоне.