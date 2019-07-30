Минтранс предусмотрел удвоение грузопотока Северного морского пути за год

Минтранс спрогнозировал удвоение грузооборота в Арктике всего за один 2024 год — до 80 млн т, хотя ранее ожидалось более равномерное заполнение маршрута. Этот прогноз не подтвержден планами компаний, предупреждает эксперт

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Минтранс подготовил прогноз развития Северного морского пути (СМП) в Арктике, который предполагает рост грузопотока почти вдвое, до 80 млн т, всего за один год — 2024-й. Это следует из паспорта СМП, представленного в материалах госкомиссии по Арктике под руководством вице-премьера Юрия Трутнева 25 июля. У РБК есть копия документа, ее подлинность подтвердили два федеральных чиновника.

Представитель Минтранса не стал комментировать этот прогноз.

Как Минтранс предлагает заполнить Северный морской путь

Согласно прогнозу Минтранса, грузооборот Северного морского пути, который по итогам 2018 года составил 17 млн т, в течение ближайших четырех лет будет расти незначительными темпами (до 26 млн т в 2019 году и до 32 млн т — в 2022-м), в 2023 году — сразу на 13 млн т, до 45 млн т, а в 2024 году ожидается резкий скачок — почти в два раза — до 80 млн т.

Увеличение грузооборота по этому маршруту до 80 млн т к 2024 году предусмотрено майским указом президента Владимира Путина, но ранее чиновники прогнозировали более плавный рост. Так, Минприроды утверждало, что по итогам 2019 года по СМП будет поставлено 30 млн т, в 2021-м — 37 млн т, в 2023-м — 58 млн т, в 2024-м — 82 млн т. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики также ожидает постепенный рост в 2019–2022 годах до 46 млн т, а затем его ускорение до 66 млн т в 2023-м и до 95 млн т — в 2024 году.