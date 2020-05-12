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Глава «Роснефти» попросил поддержки у Путина на фоне низких цен на нефть

Сечин предложил Путину почти вдвое снизить тарифы «Транснефти», отложить налоги для геологоразведки и обеспечить нефтяникам и подрядчикам доступные кредиты. Расходы на транспорт сейчас составляют 32% от стоимости нефти, сказал он
Роснефть ROSN ₽352,45 +1,28% Купить
Владимир Путин и Игорь Сечин
Владимир Путин и Игорь Сечин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предложил президенту Владимиру Путину предпринять меры для поддержки нефтегазового бизнеса в условиях пандемии коронавируса и резкого падения цен на нефть. На встрече с президентом 12 мая Сечин озвучил три предложения: снизить тарифы на прокачку нефти, поддержать геологоразведку и обеспечить доступ для нефтяников и их подрядчиков к кредитам.

«Ключевой вопрос для нас — это приведение в соответствие тарифов транспортных монополий к текущим ценам на рынке», — рассказал Путину глава «Роснефти». По словам Сечина, в 2008 году стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 руб., сейчас — 1200 руб., при этом тариф «Транснефти» на прокачку нефти в это же время вырос с 822 до 2,1 тыс. руб. за тонну на 100 км. В результате расходы на транспорт сейчас составляют 32% от стоимости нефти, а это «чувствительно», заключил Сечин. «Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это», — сказал в ответ на это Путин.

РБК направил запрос представителю «Транснефти».

Глава «Роснефти» также попросил перенести налоговые платежи, связанные с геологоразведкой, «вот с этого тяжелого периода настоящего времени на период более высоких цен».

Наконец, Сечин предложил президенту смягчить банковскую политику, которая относится к доступности кредитования, при этом распространить льготные условия не только на нефтегазовые компании, но и на их подрядчиков и поставщиков. «Если бы была возможность увеличить лимиты на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы, в том числе и даже новые какие-то начать», — объяснил Сечин.

Кризис, по его оценкам, можно преодолеть в течение двух-трех лет, а пока в этом году «Роснефть» может снизить инвестпрограмму с 950 млрд до 750 млрд руб.

Эти просьбы были ответом на вопрос Путина о том, «что нужно со стороны государства, чтобы вас поддержать и сохранить в оптимальном объеме ваши инвестиции». Он также спросил, есть ли у Сечина письменные предложения, и услышав положительный ответ, сказал: «Хорошо, договорились».

Автор: Алина Фадеева
При участии: Людмила Подобедова
Теги: роснефть, коронавирус, цены на нефть
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