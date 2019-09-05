Сечин объявил о решении построить СПГ-завод на Дальнем Востоке

Акционеры «Сахалин-1», крупнейшие из которых американская Exxon и «Роснефть», приняли решение о строительстве СПГ-завода, заявил Игорь Сечин. «Роснефть» станет третьим производителем СПГ в России после «Газпрома» и НОВАТЭКа

Игорь Сечин (Фото: пресс-служба «НК «Роснефть» / ТАСС)

Новый СПГ-завод

Акционеры проекта «Сахалин-1» приняли решение о строительстве собственного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Де-Кастри в Хабаровском крае, заявил в четверг, 5 сентября, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на круглом столе с представителями японского бизнеса на Восточном экономическом форуме. «В этом году акционеры решили строить собственный завод СПГ мощностью 6,2 млн т в Де-Кастри. Благодаря географической близости двух стран его продукция будет востребована и в Японии», — сказал он (его слова передала пресс-служба «Роснефти»).

Акционерами «Сахалина-1», реализованного в рамках соглашения о разделе продукции (СРП), являются американская Exxon (оператор проекта с долей 30%), «Роснефть» (20%), японская Sodeco (30%), еще 20% — у индийской ONGC. На круглом столе присутствовал председатель совета директоров Sodeco Масанори Тойошима, указано в пресс-релизе «Роснефти».

«Роснефть» также подписала 5 сентября меморандум о создании совместного координационного комитета с Агентством природных ресурсов и энергетики Японии, сообщила российская компания. В частности, этот комитет «изучит перспективы дальнейшего сотрудничества в области поставок нефти, реализации потенциальных СПГ-проектов и др.».

Строительство СПГ-завода в Де-Кастри, расположенного в Хабаровском крае недалеко от Сахалина, уже давно обсуждается только в рамках проекта «Сахалин-1», сказал РБК источник, близкий к одному из акционеров проекта. По его словам, доли участников проекта могут остаться прежними. Консорциум «Сахалин-1» может запустить стадию предварительного проектирования (FEED) СПГ-завода в 2019 году, заявил 20 марта 2019 года вице-президент Exxon Neftegaz («дочка» Exxon, оператор «Сахалин-1») Александр Попов. «Обычно [от стадии FEED] до запуска завода это занимает шесть-семь лет», — сказал тогда он (цитата по Reuters).

В случае реализации СПГ-завода на Дальнем Востоке «Роснефть» станет третьей российской компанией, производящей сжиженный природный газ — после «Газпрома» (подконтрольный ему «Сахалин-2» в 2018 году произвел 11,4 млн т) и НОВАТЭКа, завод которого — «Ямал СПГ» — был запущен на полную мощность в декабре 2018 года (16,5 млн т).