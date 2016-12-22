«Роснефть» вышла из проекта «Печора СПГ» из-за отсутствия перспектив

Доля «дочки» «Роснефти» в совместном проекте с компанией Alltech сократилась в 50 раз. В компании заявили, что это не принесло ей убытков

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Дочка» Роснефти ООО «РН-Газ» практически полностью вышла из ООО «РН-Печора СПГ» — компании, которая планировала реализовать проект завода по сжижению природного газа в Ненецком автономном округе (НАО). Это совместный проект «Роснефти» и Alltech Дмитрия Босова.

По данным системы СПАРК, 31 августа доля дочерней компании «Роснефти» в «РН-Печора СПГ» сократилась до 1% с прежних 50,1%. Доля сингапурской CH Gas Pte ltd в этой компании выросла с 49,9 до 99%.

Объясняя это решение, представитель «Роснефти» заявил РБК, что «компания в настоящее время не видит перспектив развития проекта и выходит из него без каких-либо убытков и обязательств». Он не уточнил, какой была сделка между участниками проекта — денежной или безденежной.

Представитель компании Alltech отказался от комментариев.

Как рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон проекта, рассматривались два варианта развития месторождений, однако оба они оказались нерентабельными: для завода по производству СПГ были необходимы ресурсная база и лицензия на экспорт, а для газохимического производства нужно было наладить логистику поставок и определить рынок сбыта. Собеседник РБК добавил, что участники «Печора СПГ» нашли потенциальных иностранных инвесторов, но в итоге решили отказаться от проекта по экономическим причинам.

Проект «Печора СПГ» предусматривает строитель​ство завода по производству сжиженного природного газа в НАО, а также создание газотранспортной инфраструктуры и строительство отгрузочного морского терминала. Также в рамках проекта обсуждался запуск газохимического комплекса по производству метанола и/или карбамида.

Создание совместного предприятия «Роснефти» и Alltech было завершено в конце 2015 года. Закрытие сделки переносилось несколько раз, среди причин назывались обсуждение цены и условий выкупа доли Дмитрия Босова. Взнос «Роснефти» за 50,1% акций СП оценивался в $110 млн, а через несколько лет после сделки компания должна была получить право нарастить свой пакет до 60%.

Ресурсной базой проекта являются месторождения Кумжинское и Коровинское, в сумме их ​оценочные и разведанные ресурсы составляют 104,5 млрд куб. м газа и 3,9 млн т конденсата. Для расширения проекта и увеличения ресурсной базы «Роснефть» планировала купить также Лаявожское и Ваневийское месторождения, расположенные по соседству, однако борьбу за эти участки выиграл «Газпром».​

В начале текущего года комитет Госдумы по энергетике дал отрицательное заключение на законопроект, который мог разрешить «Печора СПГ» экспортировать газ. Тогда в «Роснефти» назвали позицию ведомств, которые не помогли прохождению законопроекта, «несколько нелогичной», так как, по мнению компании, это единственный проект в Ненецком округе «такого значительного масштаба», сообщал ТАСС.

В апреле аналитики энергоцентра бизнес-школы «Сколково» предупредили об угрозе, которую создают санкции и риск возможного их усиления для новых проектов в области сжиженного природного газа.