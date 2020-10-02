Росприроднадзор обосновал оценку ущерба при разливе топлива в Норильске

Каковы основные спорные моменты

В иске Росприроднадзора говорится, что «Норникель» не провел работы по предупреждению аварии, которые позволили бы ее исключить или уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Компания также не обеспечила ликвидацию последствий инцидента собственными силами, для этого потребовалось привлечь МЧС, Морспасслужбу, Росприроднадзор, «Газпром нефть» и «Транснефть», указывается в документе. Иск подан, так как компания не согласилась с методикой надзорного ведомства и отказалась добровольно возмещать ущерб на 148 млрд руб. Разногласия сторон в основном касаются следующих моментов.

Спор вокруг количества нефтепродуктов, попавших в воду. По оценке Росприроднадзора, из 21 163 т, которые вытекли из резервуара ТЭЦ-3 в воду, попало 19 132 т. Этот расчет основан на данных о собранном топливе, поступивших от НТЭК и Центра лабораторного анализа и технических измерений в июне.

По оценке Росприроднадзора, из 21 163 т, которые вытекли из резервуара ТЭЦ-3 в воду, попало 19 132 т. Этот расчет основан на данных о собранном топливе, поступивших от НТЭК и Центра лабораторного анализа и технических измерений в июне. Глава НТЭК Сергей Липин в письме Росприроднадзору от 4 августа сообщил, что считает заниженной оценку собранных и сгоревших во время пожара нефтепродуктов и в итоге не попавших в «водные объекты» (две реки и озеро Пясино). Также, по его мнению, не учтено количество нефтепродуктов, оставшихся в почве. Но «конкретные данные об указанных нефтепродуктах, а также их документальное подтверждение» компания не представила, говорится в иске. Поэтому довод НТЭК не может быть принят во внимание при расчете суммы возмещения ущерба, добавляют юристы Росприроднадзора.

Первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко 11 сентября заявил, что компания закончила перекачку и сепарацию водно-топливной смеси, собрав с водной поверхности реки Амбарная около 12 тыс. т топлива. «Это более 90% от всего объема, которое попало в воду», — сказал он. То есть компания считает, что в воде оказалось только около 13 тыс. т нефтепродуктов, или 60% от общего объема вытекшего дизтоплива.

Споры вокруг использованных в формуле коэффициентов. Липин также утверждал, что во время аварии (29 мая) в районе ТЭЦ-3 наблюдался весенний паводок, который снижает в используемой для расчета формуле коэффициент природно-климатических условий в зависимости от времени года (Квг). Глава НТЭК ссылался на данные Талнахской гидрометеорологической экспедиции, которая проводила гидрометеорологические исследования в мае. Но Росприроднадзор с ними не согласен и приводит данные Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, указывающие, что в этом году пик паводка был в «экстремально ранние сроки», то есть до аварии.

Липин также утверждал, что во время аварии (29 мая) в районе ТЭЦ-3 наблюдался весенний паводок, который снижает в используемой для расчета формуле коэффициент природно-климатических условий в зависимости от времени года (Квг). Глава НТЭК ссылался на данные Талнахской гидрометеорологической экспедиции, которая проводила гидрометеорологические исследования в мае. Но Росприроднадзор с ними не согласен и приводит данные Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, указывающие, что в этом году пик паводка был в «экстремально ранние сроки», то есть до аварии. При оценке ущерба Росприроднадзор использовал максимальный коэффициент длительности негативного воздействия (пять из пяти), исходя из того, что компания полностью не ликвидировала последствия разлива топлива в течение 500 часов (чуть меньше 21 суток) с момента аварии и допустила попадание загрязняющих веществ в воду. «Норникель» же считает, что максимально допустимый в этом случае коэффициент — 1,7, поскольку при его определении необходимо учитывать срок между временем обнаружения аварии и началом работ по ее ликвидации, а не временем окончания таких работ. «Норникель» утверждает, что начал ликвидацию аварии незамедлительно, то есть 29 мая.

РБК направил запрос в пресс-службы Росприроднадзора и «Норникеля».

Какие перспективы для снижения оценки ущерба

«Формула для расчета размера вреда от загрязнения водного объекта в результате аварии довольно проста: чем выше величина каждого из коэффициентов, тем выше итоговое значение», — замечает председатель правления АНО «Равноправие», экс-начальник управления государственного экологического надзора Росприроднадзора Наталья Соколова. По ее словам, в этой формуле могут подлежать обсуждению и корректировке в основном два значения — масса вещества, попавшего в водный объект в результате аварии, и длительность негативного воздействия на окружающую среду при непринятии мер по ликвидации последствий аварии.

Судя по данным, публикуемым в СМИ, ущерб рассчитан исходя из того, что сброс вредных веществ продолжался в течение более чем 500 часов при заявленной емкости цистерны в 21 тыс. т, это означает, что сбрасывалось по 42 т в час, замечает Соколова. Такая величина сопоставима со скоростью принудительного наполнения бензовоза топливом насосами на хранилищах нефтепродуктов (1 куб. м в минуту). «Заявленная характеристика однозначно не соответствует масштабам происшедшего», — полагает эксперт, добавляя, что максимальный коэффициент длительности воздействия (пять из пяти) применяется «исключительно» в случае непринятия мер по ликвидации аварии, а это не соответствует имеющейся информации о спасательной операции.

«Норникелю» также нужно будет доказать объем собранных нефтепродуктов, добавляет проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров. Для этой оценки компания привлекла независимую организацию «Экотерра», говорил ранее ее представитель. РБК направил запрос в «Экотерру».

Если окажется, что прав «Норникель», то оценка ущерба может сократиться вдвое, плюс из нее нужно вычесть средства, потраченные на сбор топлива и рекультивацию грунта, считает Чупров. В среду, 30 сентября, компания сообщила, что потратила на ликвидацию последствий аварии 12 млрд руб. На совещании с президентом Владимиром Путиным Потанин говорил, что готов потратить на устранение последствий аварии минимум 10 млрд руб., не считая штрафов. «Про штрафы я не могу сказать, сколько насчитают, столько насчитают. Но расходы, думаю, 10 млрд и более», — отметил он.

С одной стороны, Росприроднадзор признает необходимость собрать загрязненную жидкость, но при этом делается вывод о бессмысленности трат на ликвидацию аварии, поскольку топливо уже растворилось в воде, замечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. При этом в иске ведомства говорится, что в воде растворилось лишь 1,5% нефтепродуктов (287 т из 19 тыс.), попавших в реки. У Росприроднадзора и «Норникеля» сильно расходятся и данные о количестве собранных нефтепродуктов. Таким образом, сумму ущерба более корректно рассматривать в диапазоне от 31 млрд руб. до 77,8 млрд руб., подсчитал он.

Такими огромными требованиями Росприроднадзор подчеркивает позицию правительства относительно недопустимости систематического нарушения природоохранного законодательства российским бизнесом, говорит Худалов. Но использовать максимально возможные (и не до конца оправданные) санкции против «Норникеля» будет неправильно стратегически, так как это значительно снизит желание инвесторов вкладываться в какие-либо проекты на севере России, на которые возлагаются большие надежды, предупреждает он.

По оценкам эксперта, «Норникель» в состоянии оплатить всю сумму предъявленного ущерба, если не сумеет оспорить его в суде. Компания уже создала резерв на $2,1 млрд для этих целей.

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве экологию, заявила в интервью РБК 28 сентября, что у «Норникеля» было время для внесудебного урегулирования претензий с Росприроднадзором, но компания не воспользовалась этой возможностью. Абрамченко также дала поручение главе этого ведомства доработать методику, по которой считается размер ущерба. «Она должна быть такая, чтобы стороны не сидели и не договаривались за столом, как правильно ее читать. Ее должны все читать одинаково: загрязнитель, надзиратель и суд. Не должно быть никакого двоякого толкования», — сказала вице-премьер.