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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Норникель» заявил о завышении суммы иска за аварию в Норильске

Как считают в компании, Росприроднадзор не учел, что «Норникель» после прорыва емкости с дизтопливом собрал почти 90% попавшего в водоемы топлива. Из-за этого оценка ущерба и сумма иска были завышены
Территория ТЭЦ-3 в Норильске
Территория ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Росприроднадзор завысил ущерб, причиненный окружающей среде в результате майской аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и, соответственно, завысил сумму исковых требований. Об этом РБК сообщили в компании.

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10 сентября Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования направило в Арбитражный суд Красноярского края исковое заявление против «дочки» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании — о возмещении вреда окружающей среде на 147,7 млрд руб.

«Норникель» закончил перекачку и сепарацию водно-топливной смеси, собрав с водной поверхности реки Амбарная около 12 тыс. т топлива — это более 90% от всего объема, которое попало в воду», — сообщил первый вице-президент компании Сергей Дяченко.

В Минприроды в конце августа выразили надежду, что вопрос о возмещении ущерба удастся решить без судебного разбирательства с «Норникелем».

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Фото: Global Look Press

«Норникель» назвал обращение Росприроднадзора в суд за компенсацией убытков преждевременным. В компании считают, что сумму ущерба можно будет определить только после завершения работ по рекультивации загрязненной почвы и соответствующей экспертизы.

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В Росприроднадзоре подсчитали, что в результате аварии на норильской ТЭЦ 29 мая около 15 тыс. т дизельного топлива утекли в водоемы, в том числе в реки Амбарная и Далдыкан и их притоки, еще 6 тыс. т попало в грунт. Общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. Норильско-Таймырская энергетическая компания, которой принадлежит ТЭЦ, заявила, что причиной разлива стало проседание свай из-за таяния вечной мерзлоты.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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Автор: Михаил Котляр
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: «Норникель», Росприроднадзор, иск
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