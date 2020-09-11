«Норникель» заявил о завышении суммы иска за аварию в Норильске
Росприроднадзор завысил ущерб, причиненный окружающей среде в результате майской аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и, соответственно, завысил сумму исковых требований. Об этом РБК сообщили в компании.
10 сентября Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования направило в Арбитражный суд Красноярского края исковое заявление против «дочки» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании — о возмещении вреда окружающей среде на 147,7 млрд руб.
«Норникель» закончил перекачку и сепарацию водно-топливной смеси, собрав с водной поверхности реки Амбарная около 12 тыс. т топлива — это более 90% от всего объема, которое попало в воду», — сообщил первый вице-президент компании Сергей Дяченко.
В Минприроды в конце августа выразили надежду, что вопрос о возмещении ущерба удастся решить без судебного разбирательства с «Норникелем».