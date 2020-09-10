Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на ₽148 млрд

Иск связан с разливом топлива на ТЭЦ-3, который произошел в мае. Ранее в «Норникеле» с оценкой ущерба Росприроднадзора не согласились

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск к дочке «Норникеля» — «Норильско-Таймырской энергетической компании» — о возмещении вреда окружающей среде. Иск направило Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Исковые требования составляют 147,7 млрд руб., следует из сообщения.

Иск связан с ущербом из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла 29 мая. В результате аварии из резервуара вылилось 21 тыс. т топлива. «Норильско-Таймырская энергетическая компания», которой принадлежит ТЭЦ, заявила, что причиной разлива стало проседание свай из-за таяния вечной мерзлоты.