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Авария с топливом в Норильске ,  
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Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на ₽148 млрд

Иск связан с разливом топлива на ТЭЦ-3, который произошел в мае. Ранее в «Норникеле» с оценкой ущерба Росприроднадзора не согласились
Норникель GMKN ₽19 534 -0,88% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск к дочке «Норникеля» — «Норильско-Таймырской энергетической компании» — о возмещении вреда окружающей среде. Иск направило Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Исковые требования составляют 147,7 млрд руб., следует из сообщения.

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Территория&nbsp;ТЭЦ-3 в Норильске

Иск связан с ущербом из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла 29 мая. В результате аварии из резервуара вылилось 21 тыс. т топлива. «Норильско-Таймырская энергетическая компания», которой принадлежит ТЭЦ, заявила, что причиной разлива стало проседание свай из-за таяния вечной мерзлоты.

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По данным Росприроднадзора, около 6 тыс. т топлива попало в грунт, а остальные 15 тыс. т утекли в водоемы, в том числе в реки Амбарная и Далдыкан и их притоки. Общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

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Ранее «Норникель» оспорил оценку ущерба Росприроднадзора в 148 млрд руб. В компании заявили, что проведенные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора расчеты вреда, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке. При этом компания пообещала устранить последствия аварии за свой счет.

В конце августа в Минприроды сообщили, что надеются получить штраф от «Норникеля» без суда. В пресс-службе «Норникеля» также заявили, что компания решить вопрос в досудебном порядке.

Авторы: Тимофей Дзядко, Анастасия Батманова
Теги: Росприроднадзор, «Норникель»
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