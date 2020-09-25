К «Норникелю» появились новые претензии на ₽3,5 млрд из-за аварии

Теперь претензии к «Норникелю» из-за разлива топлива под Норильском есть не только у Росприроднадзора, но и у Росрыболовства

Сотрудники Морской спасательной службы во время ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная (Фото: пресс-служба «Норникеля»)

Росрыболовство заявило о претензиях к «Норникелю» на 3,5 млрд руб. из-за аварии с разливом нефтепродуктов под Норильском. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава ведомства Илья Шестаков.

«С точки зрения Росрыболовства и его методики, с нас будет штраф, который мы рассчитали, в районе 3,5 млрд руб. Для нас самое важное — это восстановление ресурса, поэтому методика Росрыболовства предусматривает требования к нарушителю именно с точки зрения восстановления запасов», — рассказал он.

По словам Шестакова, на восстановление рыбных ресурсов, пострадавших из-за нанесения вреда экологии, уйдет по меньшей мере 18 лет. Авария нанесла ущерб биоресурсам озера Пясино, в котором нерестятся несколько видов рыб. Там ежегодно добываются 500 т ценных пород рыбы. Урон оценивается в размере 9 тыс. т мальков, и для его компенсации необходимо строительство трех заводов: осетрового, хариусового и сигового.

Те рыбы, которые выжили после воздействия нефтепродуктов, также могут считаться потерянными для рыболовства — они не могут размножаться и специалисты не исключают случаев мутаций, сказал Шестаков. «Можно считать, что эта рыба погибшая, поскольку она уже не будет давать воспроизводство и не пригодна в пищу. Возможны в дальнейшем мутационные изменения. Ученые будут в дальнейшем мониторить и отслеживать», — сообщил он.