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Авария с топливом в Норильске ,  
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К «Норникелю» появились новые претензии на ₽3,5 млрд из-за аварии

Теперь претензии к «Норникелю» из-за разлива топлива под Норильском есть не только у Росприроднадзора, но и у Росрыболовства
Сотрудники Морской спасательной службы во время ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Сотрудники Морской спасательной службы во время ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная (Фото: пресс-служба «Норникеля»)

Росрыболовство заявило о претензиях к «Норникелю» на 3,5 млрд руб. из-за аварии с разливом нефтепродуктов под Норильском. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава ведомства Илья Шестаков.

«С точки зрения Росрыболовства и его методики, с нас будет штраф, который мы рассчитали, в районе 3,5 млрд руб. Для нас самое важное — это восстановление ресурса, поэтому методика Росрыболовства предусматривает требования к нарушителю именно с точки зрения восстановления запасов», — рассказал он.

По словам Шестакова, на восстановление рыбных ресурсов, пострадавших из-за нанесения вреда экологии, уйдет по меньшей мере 18 лет. Авария нанесла ущерб биоресурсам озера Пясино, в котором нерестятся несколько видов рыб. Там ежегодно добываются 500 т ценных пород рыбы. Урон оценивается в размере 9 тыс. т мальков, и для его компенсации необходимо строительство трех заводов: осетрового, хариусового и сигового.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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Те рыбы, которые выжили после воздействия нефтепродуктов, также могут считаться потерянными для рыболовства — они не могут размножаться и специалисты не исключают случаев мутаций, сказал Шестаков. «Можно считать, что эта рыба погибшая, поскольку она уже не будет давать воспроизводство и не пригодна в пищу. Возможны в дальнейшем мутационные изменения. Ученые будут в дальнейшем мониторить и отслеживать», — сообщил он.

Представитель «Норникеля» сообщил РБК, что работа по восполнению биоресурсов уже ведется и включена в том числе в комплексный план поддержки коренных народов Таймыра, анонсированный сегодня.

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<p>Территория ТЭЦ-3 в Норильске</p>

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Озеро Пясино находится в 20 км от Норильска, размером примерно 70 на 15 км. Это водоем ледникового происхождения. Из него вытекает река Пясина, которая впадает в Карское море. Озеро Пясино и одноименная река являются местами миграции и обитания ценных видов рыб, в том числе осетра. В Пясино впадает река Амбарная, а ее притоком в свою очередь является река Далдыкан, куда попали нефтепродукты после майской аварии.

«Норникель» заявлял, что поток нефтепродуктов из аварийного резервуара не достиг озера. В компании утверждали, что установленные на реке Амбарная боновые заграждения остановили распространение топливного пятна вниз по течению. Однако о том, что часть нефтепродуктов все же попала в Пясино и Амбарную, сообщали региональные власти и экологи.

Всего при аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в тундру утекло 21 тыс. т дизельного топлива. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке. По расчетам Росприроднадзора, около 15 тыс. т дизельного топлива утекли в водоемы, в том числе в реки Амбарная и Далдыкан и их притоки, еще 6 тыс. т попало в грунт. Ведомство подало иск в суд с требованием к «Норникелю» возместить нанесенный ущерб в размере 147,78 млрд руб. Это рекордная сумма экологического иска для России. В «Норникеле» сумму иска назвали завышенной.

Авторы
Георгий Тадтаев, Светлана Бурмистрова
Норникель Росрыболовство
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