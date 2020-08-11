«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии

Компания создала резерв на $2,1 млрд для компенсации ущерба от аварии под Норильском, где разлилась 21 тыс. т дизтоплива, — это соответствует оценке Росприроднадзора. Но «Норникель» до сих пор оспаривает сумму штрафа

Специалисты по наземной экосистеме ежедневно собирают образцы воды (Фото: nornickel.ru)

«Норникель» сократил доналоговую прибыль (EBITDA) за первое полугодие 2020 года вдвое, потому что создал резерв в размере $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива 21 тыс. т дизтоплива, который произошел в конце мая на ТЭЦ-3 под Норильском. В итоге EBITDA сократилась на 51%, до $1,8 млрд, а рентабельность по EBITDA снизилась более чем вдвое — с 59 до 27%. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном 11 августа.

Сумма резерва полностью совпадает с оценкой ущерба, которую 6 июля подготовил Росприроднадзор — 148 млрд руб., или $2,1 млрд. Через два дня после сообщения об этом в «Норникеле» заявили, что не согласны с расчетами ведомства. В компании указали, что в этих расчетах специалисты Росприроднадзора неверно оценили объем попавших в окрестные водоемы нефтепродуктов и необоснованно использовали максимальный повышающий коэффициент из-за бездействия компании после аварии. Однако «Норникель» подтвердил обязательство ликвидировать последствия разлива топлива за свой счет.

В пресс-релизе «Норникеля» от 11 августа, посвященном финансовым результатам за первое полугодие 2020 года, также говорится, что в рамках созданной по следам аварии рабочей группы компания надеется на возможность внесудебного урегулирования вопросов с Росприроднадзором в отношении размера вреда, порядка и сроков его компенсации. «В целом мы бы хотели подтвердить нашу стратегию в области улучшения экологии и снижения воздействия на окружающую среду», — отметил президент и крупнейший совладелец компании Владимир Потанин (34,5%), слова которого приводятся в сообщении.

На конец июня «Норникель» оценивал свои затраты на ликвидацию последствий аварии в $131 млн, говорится в отчете. Из этой суммы, по мнению компании, $110 млн может быть списано из окончательной оценки ущерба. Компания будет уточнять общую величину затрат на ликвидацию и рекультивацию, а также возмещения по гражданско-правовым искам. Это, а также затраты на сопутствующие региональные экологические программы могут повлиять как на общую оценку обязательств «Норникеля» в связи с аварией, так и на сроки их исполнения, говорится в отчете.