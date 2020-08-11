«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,15 (-0,62) Инвестиции, 13:09
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 85,92 (-0,9) Инвестиции, 13:09
Четверо российских журналистов покинули посольство России в Минске Политика, 17:42 Посольство России в Минске назвало живыми журналистов Солопова и Питалева Политика, 17:41 Появились фото с забастовки на электротехническом заводе в Минске Общество, 17:20 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 17:18 Как HR подготовить контроффер, погасить конфликт и не забыть про отпуск Pro, 17:15 В Белоруссии начались проблемы с доступом к российским СМИ Технологии и медиа, 17:12 Суд по делу Ефремова перенесли на 12 августа Общество, 17:08 Хинштейн заявил об обнаружении задержанного в Минске журналиста Солопова Политика, 16:56 «Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии Бизнес, 16:51 Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области Общество, 16:46 Tesla займется разработкой дизайна космических кораблей Авто, 16:41 Появилось видео госпитализации Ефремова из суда с подозрением на инсульт Общество, 16:37 В МВД Белоруссии допустили высылку фотокорреспондента «Россия Сегодня» Политика, 16:33 Британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда Стиль, 16:25
Авария с топливом в Норильске ,  
0 

«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии

Компания создала резерв на $2,1 млрд для компенсации ущерба от аварии под Норильском, где разлилась 21 тыс. т дизтоплива, — это соответствует оценке Росприроднадзора. Но «Норникель» до сих пор оспаривает сумму штрафа
Норникель GMKN ₽20 580 -0,16% Купить
Специалисты по наземной экосистеме ежедневно собирают образцы воды
Специалисты по наземной экосистеме ежедневно собирают образцы воды (Фото: nornickel.ru)

«Норникель» сократил доналоговую прибыль (EBITDA) за первое полугодие 2020 года вдвое, потому что создал резерв в размере $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива 21 тыс. т дизтоплива, который произошел в конце мая на ТЭЦ-3 под Норильском. В итоге EBITDA сократилась на 51%, до $1,8 млрд, а рентабельность по EBITDA снизилась более чем вдвое — с 59 до 27%. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном 11 августа.

Сумма резерва полностью совпадает с оценкой ущерба, которую 6 июля подготовил Росприроднадзор — 148 млрд руб., или $2,1 млрд. Через два дня после сообщения об этом в «Норникеле» заявили, что не согласны с расчетами ведомства. В компании указали, что в этих расчетах специалисты Росприроднадзора неверно оценили объем попавших в окрестные водоемы нефтепродуктов и необоснованно использовали максимальный повышающий коэффициент из-за бездействия компании после аварии. Однако «Норникель» подтвердил обязательство ликвидировать последствия разлива топлива за свой счет.

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в рекордные $2 млрд
Бизнес
Места ликвидации последствий аварии

В пресс-релизе «Норникеля» от 11 августа, посвященном финансовым результатам за первое полугодие 2020 года, также говорится, что в рамках созданной по следам аварии рабочей группы компания надеется на возможность внесудебного урегулирования вопросов с Росприроднадзором в отношении размера вреда, порядка и сроков его компенсации. «В целом мы бы хотели подтвердить нашу стратегию в области улучшения экологии и снижения воздействия на окружающую среду», — отметил президент и крупнейший совладелец компании Владимир Потанин (34,5%), слова которого приводятся в сообщении.

На конец июня «Норникель» оценивал свои затраты на ликвидацию последствий аварии в $131 млн, говорится в отчете. Из этой суммы, по мнению компании, $110 млн может быть списано из окончательной оценки ущерба. Компания будет уточнять общую величину затрат на ликвидацию и рекультивацию, а также возмещения по гражданско-правовым искам. Это, а также затраты на сопутствующие региональные экологические программы могут повлиять как на общую оценку обязательств «Норникеля» в связи с аварией, так и на сроки их исполнения, говорится в отчете.

Из-за начисления экологического резерва соотношение чистого долга к EBITDA «Норникеля» выросло в первом полугодии 2020 года c 0,9 до 1,2. От этого показателя зависит объем дивидендов, выплачиваемых акционерам: если он ниже 1,8, то он составляет 60% EBITDA, как и было ранее. То есть по итогам января—июня дивиденды могут составить $1,08 млрд.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами
Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Росприроднадзор, «Норникель», экологическая катастрофа, компенсация
Материалы по теме
«Норникель» указал на неточности при расчете рекордного штрафа за аварию
Бизнес
«Норникель» предложил уточнить ущерб после разлива топлива
Общество
«Норникель» отчитался о трате 6 млрд руб. на ликвидацию аварии на ТЭЦ-3
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter