Власти обсудили отказ от «правила паритета» в авиаотрасли ради интуристов

Турбизнес предложил правительству меры, которые к 2030-ому должны увеличить до 16 млн число поездок иностранцев в Россию. Среди них отказ от «правил паритета» в авиаотрасли и режим «открытого неба» для иностранных авиакомпаний

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вопрос об упрощении порядка выдачи разрешений на рейсы иностранных авиакомпаний и отказе от «правила паритета» обсуждались в числе регуляторных мер для восстановления потока иностранных туристов в Россию на стратегической сессии по туризму в правительстве, рассказали РБК два ее участника. Мероприятие, на котором озвучивалась стратегия по развитию туризма и целевые показатели отрасли к 2030 году, провел 29 августа председатель правительства Михаил Мишустин.

К 2030 году количество турпоездок по России (совершенных как жителями страны, так и иностранцами) должно, согласно планам, вырасти почти в два раза — до 140 млн в год, следует из презентации к сессии, с которой ознакомился РБК. Власти рассчитывают, что около 16 млн путешествий по России к 2030 году будут совершены иностранными гражданами. Эта цифра в пять раз больше, чем показатели, которые есть сейчас: по итогам 2022 года иностранцы совершили в Россию всего 3 млн турпоездок. Для сравнения, в допандеймином 2019 году было зафиксировано 10 млн визитов интуристов в страну.

Чтобы привлечь в Россию иностранных гостей и получить дополнительные 13 млн турпоездок за семь лет, эксперты предложили ряд мер, в том числе:

Облегчение визового режима: отказ от моратория на одностороннее упрощение Россией визового режима, снижение тарифов на визы, упрощение содержания анкеты для электронной визы;

отказ от моратория на одностороннее упрощение Россией визового режима, снижение тарифов на визы, упрощение содержания анкеты для электронной визы; Упрощение финансовых расчетов для иностранцев: запуск до конца 2023 года виртуальной «карты туриста» национальной платежной системы «Мир», развитие инфраструктуры точек приема иностранных платежных сервисов (Union Pay, Alipay, WeChat и др.), увеличение лимита недекларируемого ввоза иностранной валюты для туристов;

запуск до конца 2023 года виртуальной «карты туриста» национальной платежной системы «Мир», развитие инфраструктуры точек приема иностранных платежных сервисов (Union Pay, Alipay, WeChat и др.), увеличение лимита недекларируемого ввоза иностранной валюты для туристов; Улучшение транспортной доступности: субсидии туроператорам за привоз иностранных туристов в Россию, упрощенный порядок выдачи разрешений на рейсы иностранных авиакомпаний, отказ от «правила паритета» (когда все страны — участники различных авиационных конвенций одновременно соглашаются возобновить полеты. — РБК), расширение режима «открытого неба» (разрешение иностранным авиакомпаниям возить пассажиров в третьи страны. — РБК) для регулярных и чартерных рейсов в точках прилета интуристов, снижение платы за пользование воздушным пространством России для иностранных авиакомпаний за чартеры с туристами.

В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили, что по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко на сессии прошло широкое экспертное обсуждении предложений по развитию туристской отрасли до 2030 года. Предложения касались дополнительного привлечения зарубежных туристов, улучшения транспортной доступности туристических мест, увеличения числа номеров, повышения качества сервиса, обучения персонала — все они фиксировались и проходили процедуру оценку отраслевых рабочих групп, добавил представитель министерства. РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Что говорят авторы предложений

Предложения по привлечению туристов в Россию разработала рабочая группа по въездному и выездному туризму, подтвердил РБК руководитель группы, председатель госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов. Эксперты определили и основные сдерживающие барьеры, которые «могут помешать в увеличении турпотока, если ничего не предпринимать», добавил Иванов. «Мы предлагаем существенно упростить анкету на получение электронной визы и снизить ее стоимость, ввести для дружественных стран возможность безвизового въезда в Россию в одностороннем порядке», — сказал Иванов.

Упрощение анкеты для выдачи электронной визы позволит привлечь значительное количество индивидуальных туристов, а мировая практика показывает эффективность снижения ее стоимости, говорит собеседник РБК: «Чем дешевле электронные визы, тем более привлекательна страна для туристов». Увеличить недекларируемый лимит на ввоз валюты для туристов рабочая группа предложила из-за невозможности использования иностранных пластиковых карт. «Лимит в $10 тысяч на одного туриста — это не слишком большая сумма, особенно если говорить о туристах с Ближнего Востока. Мы предлагали поднять установленный лимит до $30 или даже до $50 тысяч для въезжающих нерезидентов нашей страны», — продолжает Иванов.

Также рабочая группа предложила увеличить открытость и доступность российских аэропортов для интуристов, чтобы привлекать туристов не только через Москву. Для этого необходимо работать с Минтрансом над привлечением иностранных авиаперевозчиков и развивать международные перелеты в привлекательные, с точки зрения туризма, регионы России — например, в Татарстан, Свердловскую и Иркутскую области, на Камчатку, Сахалин, Петербург, говорит Иванов.

Наконец, рабочая группа призвала заняться продвижением России и выстраиванием ее положительного имиджа на приоритетных зарубежных рынках. Для решения этой задачи эксперты предлагают по примеру других стран создать отдельную организацию. Проводимые ей мероприятия должны быть привязаны к показателям эффективности — о том, что у механизма продвижения должен быть KPI (от англ. key performance indicators — ключевые показатели эффективности), говорил на сессии премьер-министр Михаил Мишустин, отметил Иванов, не уточняя, какие именно это будут показатели.

В число приоритетных направлений для привлечения интуристов вошло 17 стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в частности Китай, Индия и страны Персидского залива, продолжает Иванов.

По словам эксперта, часть предложений была поддержана Мишустиным, а конкретные формы их реализации будут проработаны и согласованы с заинтересованными ведомствами.

В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что комплексная программа продвижения туристического потенциала России за рубежом была поддержана, а по итогам стратегической сессии будет сформирован финальный перечень утвержденных решений.

Что происходит с въездным турпотоком

За последние годы въездной туризм оказался наиболее пострадавшим сегментом туристической отрасли, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. После начала пандемии Россия практически лишилась въездного турпотока. Например, в 2020 и 2021 году, когда еще действовали антикоронавирусные ограничения, нашу страну с туристическими целями посетило 335,8 и 288,3 тыс. иностранных туристов соответственно, следует из статистики погранслужбы ФСБ. Но в 2022 году въездной туризм столкнулся с новыми ограничениями из-за западных санкций, введенных против России после начала специальной военной операции на Украине, затронувших международные перелеты и банковские операции. Так, по итогам 2022 года иностранцы совершили в Россию 200,1 тыс. турпоездок, что в 25,5 раз меньше по сравнению с допандемийным 2019 годом и в 1,5 раза меньше относительно 2021 года.

В первом полугодии текущего года иностранцы, по данным ФСБ, совершили в Россию 187,8 тыс. визитов с туристическими целями. Эта цифра хоть и превышает на 100 тыс. показатели первого полугодия 2022-го, но в 10 раз меньше, чем в рекордном допандемийном 2019 году (около 2 млн), обращали внимание в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В числе стран, чьи граждане чаще всего приезжали в первом полугодии 2023-го с туристическими целями, были Китай, Турция, Германия, Туркменистан и Иран.

Какие послабления уже сделали для интуристов

Дискуссия об упрощении визовых правил для туристов в правительстве идет уже давно. Так, Минкультуры (министерство курировало туризм с 2012 по 2018 годы) шесть лет пыталось добиться смягчения визового режима, но инициативы не были поддержаны МИДом, «который проповедует принцип взаимности в визовых вопросах», рассказывал РБК экс-министр культуры Владимир Мединский.

Большой шаг в вопросе облегчения визового режима был сделан во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году: тогда иностранцам разрешили въезд в Россию без визы по паспорту болельщика (Fan ID). После окончания чемпионата президент Владимир Путин продлил действие паспорта болельщика, разрешив их обладателям многократный безвизовый въезд в страну до конца 2018 года. В дальнейшем предполагалось, что этот опыт будет использован для внедрения в России механизма электронных виз: в отдельных регионах — на территории Владивостока, Калиниграда и Петербурга — они запустились, но в 2020 году их выдача была приостановлена из-за пандемии.

С 1 августа 2023 года электронная виза заработала для граждан 53 стран — для ее оформления достаточно заполнить анкету и оплатить консульский сбор. Впрочем, с этим возникают проблемы, обращают внимание участники рынка. Как пояснял президент РСТ Илья Уманский, количество вопросов в анкете на получение электронной визы в два раза превышает число вопросов в других странах — 40 против 20. К тому же стоимость электронной визы в Россию выше, чем у стран, с которыми мы рассчитываем конкурировать — $40, и получают ее далеко не все. Семь из одиннадцати подавших заявление на электронную визу получают отказ, документы возвращают для уточнений, обращала внимание гендиректор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко.

Кроме того, с начала августа 2023 года Россия возобновила действие безвизового режима с Китаем для организованных групп туристов (группы от 5 до 50 человек могут посещать страну по спискам без визы и находиться там до 15 дней), аналогичный обмен по планам запустится с Ираном и Индией.

Ограничения для роста в Россию турпотока связаны не только с необходимостью оформления визы, а также со сложностью в оплате товаров и услуг, напоминает старший менеджер консалтинговой компании «НЭО» Артем Максименко. Для решения проблемы с финансовыми расчетами для иностранцев Госдума приняла закон, позволяющий российским банкам открывать счет иностранным туристам и юрлицам, а также оформлять карты платежной системы «Мир». Мера поможет иностранцам удаленно открыть электронный счет в российском банке, а по прибытии в Россию получить банковскую карту. Ожидается, что «карта туриста» запустится до конца 2023 года.

Помогут ли новые меры привлечь интуристов

Представленная стратегия выглядит вполне стройной, хотя ее целевые показатели и кажутся завышенными, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Если говорить о развитии въездного туризма, то цифра в 16 млн поездок для такой страны, как Россия, не выглядит запредельной. Это вопрос реализации предложенных мер и их корректировки исходя из обстоятельств, которые могут все время меняться», — добавляет Ломидзе. Для привлечения туристов важна визовая доступность — для облегченного доступа в страну анкета «неоправданно большая» — а также транспортная доступность, указывает эксперт: «Стимулирование тех авиакомпаний, которые будут привозить сюда туристов — не важно, российских или иностранных, позволит увеличить транспортную доступность», — говорит Ломидзе. Что касается вопроса о расширении возможностей оплаты для интуристов, по мнению исполнительного директора АТОР, лимита на ввоз валюты в $10 тыс. на человека «вполне достаточно», важнее, чтобы у иностранцев была возможность оплаты не только наличными.

Восстановления потока туристов до доковидных показателей в ближайшее время ожидать не стоит, однако китайские туристы могут вскоре вернуться, считает руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская. «Жители других стран менее заинтересованы в поездках в Россию в виду их меньшей платежеспособности и предрассудков о возможном нестабильном положении на территории России», — добавляет Насиковская.

Меры по упрощению доступа иностранных авиакомпаний в российские аэропорты могут простимулировать приток туристов в Россию, предполагает исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Но он призывает сначала оценить возможный экономический эффект этой меры: «действительно ли мы получим больше, чем потеряем». По его словам, чтобы отказаться от «принципа паритета», нужно оценить, сколько поступлений сгенерирует иностранный турист: «Если окажется, что дополнительные туристы, которых привезут иностранные авиакомпании, принесут большие налоговые поступления, этот положительный эффект может превысить негативный от недополученных налогов с российских авиакомпаний».

Отказ от правил паритета может быть временным, допускает эксперт. «Если исходить из того, что возможные темпы сокращения провозных емкостей из-за выбытия из эксплуатации иностранных самолетов в 2025-2026 годах будут превышать темпы прироста провозных емкостей за счет поставки отечественных лайнеров, то логика вполне очевидна: флот надо концентрировать внутри страны, а прибывающих туристов пусть везут иностранные авиакомпании», — рассуждает Пантелев. По мере того, как российские авиакомпании будут готовы выставить на международные линии достаточные провозные емкости не в ущерб перевозкам внутри страны, преференции для иностранных авиакомпаний останутся в прошлом, считает собеседник РБК. Но есть риск, что если паритет будет нарушен, это может привести к тому, что выездной туристический поток в большей степени будут обслуживать иностранные перевозчики — тут, очевидно, российская казна будет только проигрывать, продолжает Пантелеев. Наиболее рациональным подходом эксперт считает стимулирование иностранных авиакомпаний к подписанию соглашений с российскими назначенными перевозчиками о выделении блока кресел. «Пусть оперирующим перевозчиком будет иностранная авиакомпания, но отечественные перевозчики должны быть маркетинговыми партнерами, осуществляющими продажи и забирающими свою долю пирога», — поясняет эксперт.

Говоря о расширении режима «открытого неба», Пантелеев отмечает, что существующие прецеденты не слишком впечатляют — «ожидания превосходили фактические результаты». Удешевлять плату за пользование российским воздушным пространством для иностранных авиакомпаний «точно не стоит», категоричен Пантелеев: это в большей степени приведёт к потере выручки, нежели простимулирует иностранных перевозчиков больше летать.

РБК направил запрос в Минфин, Минтранс и Росавиацию.