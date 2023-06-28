Госдума разрешила оформлять интуристам российские банковские карты

Депутаты приняли в третьем чтении закон, который позволяет российским банкам открывать счет иностранцам и выдавать им карты, чтобы расплачиваться в России. РСТ призвал также подумать об отмене штампов о въезде в Россию

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении закон, который позволит российским банкам открывать счет иностранным туристам и юрлицам, а также оформлять карты платежной системы «Мир». Информация размещена в системе обеспечения законодательной деятельности.

Изменения вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поправки были внесены в Госдуму в конце марта 2023 года главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором от Костромской области Николаем Журавлевым.

Законопроект был разработан по поручению правительства Росфинмониторингом совместно с ЦБ другими заинтересованными органами. В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что из-за прекращения деятельности международных систем Visa и Mastercard в России иностранные граждане, планирующие поездки в Россию в туристических и деловых целях, а также на медицинское обслуживание, оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры и не имеют возможности оплачивать товары и услуги своими картами.

Законопроектом было предложено упростить открытие счетов в российских банках для иностранцев, в частности, отменить требование об обязательном личном присутствии клиента для открытия банковского счета, если идентификацию его личности проведет иностранный банк. В конце мая законопроект был принят в первом чтении, 27 и 28 июня — во втором и третьем чтении соответственно.

Как будет работать карта «интуриста»

Поддержанный депутатами законопроект даст право российским банкам открывать счет иностранцам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью электронной карты турист сможет бронировать тур, а прибыв в Россию, расплачиваться за услуги и совершать покупки.

Для оформления «карты туриста» российскому банку необходимо будет заключить договор и делегировать иностранному банку или иной иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента или его представителя, описывает схему работы механизма Минэкономразвития. После прохождения процедуры в своей стране, турист сможет удаленно открыть электронный счет в российском банке, а по прибытию в Россию получить банковскую карту. В конце мая РБК сообщали в ЦБ, что пластиковую карту турист сможет получить уже по прибытии в страну, например, в аэропорте, если в этом будет необходимость.

Электронная «карта туриста» позволит сделать отдых в России для иностранных граждан комфортнее, и эта мера наряду планируемым запуском электронной визы и соглашений о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном, будет способствовать росту въездного турпотока, выразил надежду замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

Запуск электронной карты туриста способен «кардинально улучшить» ситуацию с въездным туризмом в России, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. По его мнению, в текущей ситуации необходимо снять «максимальное количество барьеров», чтобы сделать пребывание иностранцев в России более комфортным. «Возможно, стоит подумать и об отмене штампов о пребывании в России в паспорт для тех иностранных граждан, для кого это может быть нежелательным. Также стоит продумать вопрос об обратном снятии наличных денег в конвертируемой валюте перед вылетом иностранца из России», — добавил Уманский.

Гендиректор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко считает, что электронная карта — «это здорово», но без принятия электронной визы она «пока не так актуальна». Без решения визового вопроса поток иностранных туристов в Россию так и останется «вялотекущим», считает эксперт.

РБК направили запрос ЦБ, НСПК и крупным банкам.