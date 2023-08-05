Число туристов в российских отелях на 15% превысило допандемийный уровень

Росстат: в первой половине 2023 года отели приняли на 15% больше туристов, чем до пандемии

За первые полгода 2023-го в отелях России остановилось на 13% больше гостей, чем в январе—июне прошлого года, и на 15% больше допандемийного 2019-го. Отложенные отпуска и рост цен в отелях Турции повысили спрос на отдых в России

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Количество постояльцев в гостиницах и других коллективных средствах размещения России в январе—июне 2023 года достигло 35 млн человек, следует из данных Росстата. Такой результат на 13% превышает цифры за первое полугодие 2022-го года — тогда статистика зафиксировала пребывание в отелях 30,8 млн человек. Относительно первого полугодия допандемийного 2019 года отели приняли на 15% больше гостей — тогда в средствах размещения останавливались 30,3 млн человек.

Большинство постояльцев коллективных средств размещения были гражданами России (почти 97% от общего числа, или 33,8 млн человек). Иностранцев в первом полугодии 2023-го в российских гостиницах останавливалось 1,28 млн человек. Год назад гостей из других стран было на 3% больше — 1,32 млн человек. До пандемии количество иностранцев в российских отелях в первой половине 2019 года превышало текущие показатели почти в два с половиной раза — 4,4 млн человек.

Всего в гостиницах и отелях гости провели в первом полугодии 2023-го 135,3 млн ночей — это на 12,6% больше, чем год назад (120,2 млн ночевок), и на 23,3% больше, чем в 2019-м (109,7 млн ночевок).

Что такое коллективные средства размещения Коллективные средства размещения — это здания, которые используются для предоставления услуг средств размещения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. К ним относятся гостиницы и аналогичные средства размещения (мотели, хостелы и другие организации гостиничного типа) и специализированные средства размещения (санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, туристские базы).

Что говорят туроператоры

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, увеличение числа постояльцев в гостиницах на 13% как раз отражает прирост количества туристов в этом году. По итогам всего года спрос на внутренний туризм может вырасти на 10–15%, ожидает Ломидзе.

Рост числа гостей в коллективных средствах размещения за первое полугодие текущего года фиксируется с «недостаточно высокой базой в первом полугодии прошлого года, вызванной специальной военной операцией», объясняет президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. В этом году загрузка отелей в первом полугодии «более ровная»: на востребованности отелей сказывается общий рост популярности туризма в России и подорожавший отдых за рубежом. По итогам всего 2023 года количество гостей в коллективных средствах размещения может вырасти на 10% к предыдущему году — до 80 млн человек, прогнозирует Уманский.

В пандемию люди вынуждены были массово откладывать путешествия из-за ковидных ограничений, а в прошлом году спрос на отдых был меньше на фоне «геополитической ситуации», отмечают в пресс-службе туроператора «Алеан». По их данным, спрос на отдых по ряду внутренних направлений в среднем вырос по сравнению с прошлым годом на 15%.

Интерес к внутреннему туризму растет и на фоне того, что на зарубежных направлениях россияне сталкиваются с проблемами получения визы, отсутствия прямых рейсов в ряд стран, общего подорожания отдыха и курса доллара, напоминает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. К тому же, по словам Ромашкина, на внутреннем рынке увеличилось предложение. Многие туристы остались отдыхать в России, этому способствовали туроператоры, занимаясь активным продвижением российского турпродукта, соглашается гендиректор «Пегас Туристик» Анна Подгорная. «По итогам года мы ожидаем, что в России появится 7–8 млн новых туристов, из которых 6 млн будут россияне и еще 2 млн — приезжие», — прогнозирует Ромашкин.

В этом году у россиян, которые привыкли отдыхать за рубежом, произошло «серьезное» смещение спроса в пользу отечественных курортов, утверждает директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. «Сейчас у нас переполнены все объекты проживания, традиционно на черноморских побережьях, в Москве, Петербурге и в крупных областных центрах разных регионов», — констатирует Блинов. Люди, которые раньше летали в Турцию, сейчас бронируют хорошие семейные пятизвездочные отели в России, потому что стоимость отдыха в Турции значительно подорожала, отмечает собеседник РБК. По словам Ломидзе, Турция этим летом вошла в пятерку самых дорогих направлений: стоимость отдыха в этой стране в августе составляет 183,3 тыс. руб. в среднем за тур. Впрочем, несмотря на это, Турция остается лидером среди зарубежных направлений отдыха у россиян, и по итогам этого года в стране ожидается прирост российского турпотока к 2022 году, ожидают в АТОР.

Как изменились доходы отелей

Доходы коллективных средств размещения за первые шесть месяцев 2023 года выросли до 339,6 млрд руб. — это на 24% больше, чем в прошлом году, когда гостиницы и отели заработали 273,6 млрд руб., следует из данных Росстата. Относительно допандемийного 2019 года доходы выросли на 44,2% (с 235,5 млрд руб.).

Рост доходов связан не только с увеличением числа постояльцев, но и с ростом цен у коллективных средств размещения. Еще весной глава Минэкономразвития Максим Решетников предупреждал, что летом стоимость проживания в отелях 3–5 звезд вырастет примерно на 8%, а в регионах, которые активно привлекают туристов — Краснодарском крае, Москве и Татарстане, — рост цен трехзвездочных гостиницах идет выше среднего, а в Крыму и в Алтайском крае они будут ниже уровня прошлого года.

По данным официальной статистики, в июне проживание в гостинице 4–5 звезд выросло в среднем на 12% год к году и составило 3 тыс. руб. за сутки с человека (в прошлом году — 2,7 тыс. руб.). Средняя стоимость проживания в гостинице три звезды в июне составила 1,9 тыс. руб., что на 8,5% больше год к году (1,8 тыс. руб.).