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Мединский рассказал о спорах с МИДом из-за визового режима
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Мединский рассказал о спорах с МИДом из-за визового режима
Бизнес, 18:17
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Мединский рассказал о спорах с МИДом из-за визового режима
Минкультуры на протяжении шести лет пыталось добиться смягчения визового режима, но инициативу не поддержал МИД, рассказал РБК глава ведомства
Владимир Мединский (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Минкультуры неоднократно инициировало смягчение визовой политики России, но попытки не были результативными из-за «принципа взаимности», которого придерживается МИД, рассказал РБК глава ведомства Владимир Мединский.

Идеи по смягчению визового режима не нашли поддержки у служб безопасности — для них это стало бы серьезной дополнительной работой, пояснил он. По словам министра, к смягчению визового режима всегда очень сдержанно относится и МИД, «который проповедует принцип взаимности в визовых вопросах»: в ответ на отмену виз Россия ждет аналогичных шагов. «Я знаю господина Лаврова (глава МИД Сергей Лавров. — РБК) очень хорошо, Смешно говорить о консерватизме одного из самых ярких министров в истории этого ведомства. Я думаю, что это просто инерция самой системы», — подчеркнул Мединский.

Предложения Минкультуры

Минкультуры выступало за введение безвизового режима на срок до 72 часов для граждан, которые едут через Россию транзитом. Был подготовлен соответствующий законопроект, его приняли в первом чтении, но «потом заблокировали по причинам безопасности», уточнил министр.

Ведомство предлагало ввести многократные туристические визы для граждан стран Ближнего Востока: ОАЭ, Кувейта, Катара и др. Также министерство предлагало упростить въезд для иностранцев, которые прибывают в Россию на срок до 14 дней. Эти инициативы не поддержал МИД.

Одно из предложений Минкультуры частично приняли, уточнил Мединский. Речь идет о продлении действия FAN ID после завершения чемпионата мира по футболу. По его окончании президент Владимир Путин продлил действие паспорта болельщика, разрешив их обладателям многократный безвизовый въезд в Россию до конца 2018 года. Минкультуры, как рассказал Мединский, предлагало пролонгировать FAN ID на несколько лет, распространив безвизовый въезд и на членов семьи болельщика. «Понятно, что массовый повторный въезд в Россию обладателей FAN ID до конца этого года маловероятен — скорее, они вернулись бы через год с женами и детьми», — пояснил Мединский.

С точки зрения развития туризма, от «принципа взаимности» надо переходить к «принципу полезности», считает Мединский. По его мнению, с учетом интересов страны принцип взаимности не соответствует текущему моменту экономики и позиционированию России в мировом общественном мнении. «Этот принцип был абсолютно актуален и правилен по состоянию до 2014 года. Сейчас нам от этого принципа стоит отойти и говорить о полезности — и экономической, и идеологической. Нам полезно получить богатых обеспеченных туристов из Европы, потому что они тратят многократно больше, чем туристы из Китая», — заявил Мединский.

Ответственный за туризм

Минкультуры курировало туристическую отрасль с 2012 года. По данным ведомства, доля туризма в ВВП страны оценивается в 3,4% (в 2012 году — 1,4%). За шесть лет внутренний турпоток в России вырос на 55% до 56,5 млн человек. Въездной туризм вырос на 14,1% — до 29,4 млн человек. В 2011–2018 годах была реализована федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма», в рамках которой предусмотрено строительство 45 туристических кластеров в 35 субъектах на общую сумму 117,3 млрд руб. По состоянию на 1 июня 2018 года средства программы освоены на 77,7%. К реализации программы не раз возникали претензии у Счетной палаты. Ростуризм обвинения отверг, заявив, что мониторинг реализации ФЦП осуществлялся постоянно и она показала свою эффективность.

В середине сентября у туризма сменился куратор: федеральное агентство по туризму (Ростуризм) было передано в ведение Минэкономразвития. Сейчас Минэкономразвития работает над стратегией развития туризма до 2035 года и вариантами смягчения визового режима, чтобы увеличить экспорт туристических услуг. Один из вариантов, над которым думает министерство, — создание аналога паспорта болельщика (FAN ID) для иностранцев, путешествующим по ключевым туристическим маршрутам, рассказывал РБК федеральный чиновник, знакомый с планами министерства.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: Минкультуры , Владимир Мединский , въездной туризм , визы
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