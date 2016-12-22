Мединский рассказал о спорах с МИДом из-за визового режима

Минкультуры на протяжении шести лет пыталось добиться смягчения визового режима, но инициативу не поддержал МИД, рассказал РБК глава ведомства

Владимир Мединский (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Минкультуры неоднократно инициировало смягчение визовой политики России, но попытки не были результативными из-за «принципа взаимности», которого придерживается МИД, рассказал РБК глава ведомства Владимир Мединский.

Идеи по смягчению визового режима не нашли поддержки у служб безопасности — для них это стало бы серьезной дополнительной работой, пояснил он. По словам министра, к смягчению визового режима всегда очень сдержанно относится и МИД, «который проповедует принцип взаимности в визовых вопросах»: в ответ на отмену виз Россия ждет аналогичных шагов. «Я знаю господина Лаврова (глава МИД Сергей Лавров. — РБК) очень хорошо, Смешно говорить о консерватизме одного из самых ярких министров в истории этого ведомства. Я думаю, что это просто инерция самой системы», — подчеркнул Мединский.

Предложения Минкультуры Минкультуры выступало за введение безвизового режима на срок до 72 часов для граждан, которые едут через Россию транзитом. Был подготовлен соответствующий законопроект, его приняли в первом чтении, но «потом заблокировали по причинам безопасности», уточнил министр. Ведомство предлагало ввести многократные туристические визы для граждан стран Ближнего Востока: ОАЭ, Кувейта, Катара и др. Также министерство предлагало упростить въезд для иностранцев, которые прибывают в Россию на срок до 14 дней. Эти инициативы не поддержал МИД. Одно из предложений Минкультуры частично приняли, уточнил Мединский. Речь идет о продлении действия FAN ID после завершения чемпионата мира по футболу. По его окончании президент Владимир Путин продлил действие паспорта болельщика, разрешив их обладателям многократный безвизовый въезд в Россию до конца 2018 года. Минкультуры, как рассказал Мединский, предлагало пролонгировать FAN ID на несколько лет, распространив безвизовый въезд и на членов семьи болельщика. «Понятно, что массовый повторный въезд в Россию обладателей FAN ID до конца этого года маловероятен — скорее, они вернулись бы через год с женами и детьми», — пояснил Мединский.

С точки зрения развития туризма, от «принципа взаимности» надо переходить к «принципу полезности», считает Мединский. По его мнению, с учетом интересов страны принцип взаимности не соответствует текущему моменту экономики и позиционированию России в мировом общественном мнении. «Этот принцип был абсолютно актуален и правилен по состоянию до 2014 года. Сейчас нам от этого принципа стоит отойти и говорить о полезности — и экономической, и идеологической. Нам полезно получить богатых обеспеченных туристов из Европы, потому что они тратят многократно больше, чем туристы из Китая», — заявил Мединский.