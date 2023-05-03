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ФСБ зафиксировала рост числа поездок из стран Балтии в Россию

ФСБ зафиксировала рост числа поездок из Финляндии, Латвии и других стран Балтии в Россию
За первый квартал 2023-го иностранцы совершили на 17% больше поездок в Россию, чем в начале 2022-го, отчиталась ФСБ. Чаще приезжали даже из Польши, Финляндии и других ближних стран Европы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В январе—марте 2023 года количество поездок иностранных граждан в Россию выросло на 17,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года, следует из опубликованной статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности, которую проанализировал РБК. За три месяца 2023 года иностранцы пересекли российскую границу 3,3 млн раз — год назад, в первом квартале 2022-го, количество въездов составляло около 2,8 млн.

Как считает погранслужба

В статистике погранслужбы ФСБ учитывается количество пересечений иностранными и российскими гражданами государственной границы. По методологии, если один и тот же иностранный гражданин за отчетный период неоднократно въезжал в страну, он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении (то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан). ФСБ распределяет данные по целям визита: деловая цель, работа, туризм, частная цель, учеба, переезд на постоянное место жительства, а также обслуживание транспортных средств и военнослужащие.

В начале 2022 года въезд иностранцев в Россию сдерживали ограничения, введенные еще в марте 2020 года из-за начавшейся пандемии коронавируса. Позднее, летом 2022-го, Россия отменила связанные с ковидом ограничения на прибытие в страну граждан других государств. Но после начала специальной военной операции на Украине и введения санкций большинство стран прервали авиасообщение с Россией. По данным испанской консалтинговой фирмы ForwardKeys, в 2022 году авиасообщение между Россией и другими странами сократилось на 57% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Впрочем, от ситуации выиграли Турция и страны Ближнего Востока, которые не вводили ограничений и увеличили число рейсов на своих направлениях, отмечают эксперты.

Основными направлениями, откуда в Россию приезжают иностранцы, в начале 2023 года остаются страны ближнего зарубежья. Лидерами по въезду в Россию в первом квартале 2023 года были граждане Узбекистана — количество поездок оттуда выросло год к году на 81% и составило 818 тыс. Показатели даже превысили поток приезжавших из Узбекистана в Россию до пандемии, в первом квартале 2019-го (тогда было зафиксировано 634,7 тыс. пересечений границы). Заметно вырос в январе—марте 2023 года в годовом выражении поток из Казахстана (+73%) и Таджикистана (+55%). Из стран дальнего зарубежья в десятку стран, чьи граждане чаще всего за отчетный период посещали Россию, вошел Китай — количество поездок оттуда увеличилось в 4,6 раза. Но пока что показатели далеки от тех, что были до пандемии: в первом квартале 2023 года китайцы совершили в Россию 84,2 тыс. поездок, тогда как в январе—марте 2020-го — 113,8 тыс.

ФСБ зафиксировала рост числа поездок из стран Балтии в Россию

Из соседних стран Европы стали ездить больше

Количество поездок граждан ЕС в Россию в январе—марте 2023 года увеличилось на 11,8% относительно того же периода прошлого года — всего ФСБ зафиксировала в первом квартале этого года 113,9 тыс. поездок против 101,9 тыс. годом ранее. Рост потока обеспечили граждане соседних с Россией европейских стран — Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши, с которыми есть сухопутная граница, в то время как граждане других стран ЕС, напротив, приезжали меньше, чем год назад. Больше всего поездок в Россию из европейцев в январе—марте 2023 года совершили граждане Финляндии и Эстонии — 23,6 тыс. и 20,7 тыс. человек за первый квартал 2023 года. Число поездок граждан Финляндии в Россию в начале этого года в 3,2 раза превысило количество въездов, совершенных в январе—марте 2022-го (7,3 тыс.), а поток из Эстонии вырос в два раза год к году. Граждане Польши увеличили число поездок в Россию год к году на 69%, граждане Литвы — на 42,5%, а жители Латвии — на 31,7%. Для сравнения: статистика погранслужбы зафиксировала падение на треть числа поездок в Россию граждан Германии (с 19,3 тыс. до 12,8 тыс.) и уменьшение в 2,7 раза количества пересечений российской границы гражданами Франции (с 7,6 тыс. до 2,8 тыс.).

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ФСБ зафиксировала рост числа поездок из стран Балтии в Россию

Между Россией и соседними странами Прибалтики до пандемии существовал большой приграничный поток, напоминает один из участников туристического рынка: «Люди пересекали границу по частным целям, ехали навестить родственников, по учебе или работе, или у них есть ВНЖ».

Большинство посещавших Россию в первом квартале 2023 года граждан Финляндии, Польши и стран Прибалтики приезжали или с деловыми, или с частными целями, следует из данных ФСБ. По сравнению с 2022 годом наблюдается некоторое увеличение в числе въездов граждан стран Балтии, в особенности по таким целям поездок, как туризм и частная, отмечает заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. Но сравнивать данные, по ее мнению, более корректно с допандемийным периодом — первым кварталом 2020 года, когда еще не были введены жесткие ограничения на пересечение границ в связи с пандемией. Пока в абсолютных величинах показатели первого квартала 2023-го еще не достигли этого уровня, отмечает Чудиновских. Для сравнения: в январе—марте 2020 года граждане стран ЕС совершили в Россию почти в шесть раз больше поездок, чем в начале этого года, — всего 682,3 тыс.

«Восстановление мобильности после снятия ограничений оказалось не мгновенным, а довольно небыстрым. Конечно, события, начавшиеся в феврале 2022 года, еще более замедлили этот процесс, по крайней мере в отношении туристов и лиц, для которых, в отличие от граждан Центральной Азии, поездка в Россию не является жизненно необходимой», — добавляет эксперт.

Откуда приезжали туристы

Страной — лидером по количеству турпоездок граждан в Россию в первом квартале 2023 года стала Турция. Всего за отчетный период ФСБ зафиксировала 10 тыс. таких поездок граждан Турции в Россию, что в 1,8 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года (5,6 тыс.). Также в пятерку стран — лидеров по количеству турпоездок иностранцев в Россию вошли:

  • Китай — 6,2 тыс. поездок, в 60 раз больше к прошлому году (102 поездки в прошлом году);
  • Германия — 5 тыс. поездок, на 23% меньше год к году (6,6 тыс. поездок);
  • Туркменистан — 4,7 тыс. поездок, в 11 раз больше год к году (400 поездок);
  • Киргизия — 4,4 тыс. поездок, в девять раз больше к прошлому году (483 поездки).

Среди стран ЕС прирост числа туристических поездок показали опять же соседние с Россией страны, но, несмотря на положительную динамику в абсолютном выражении, речь идет о небольшом количестве — сотнях поездок. Так, например, из Польши в Россию в первом квартале 2023 года приехали 2,3 тыс. туристов, что в 85 раз больше к тому же периоду прошлого года, когда с туристическими целями поляки въехали всего 27 раз. Поток из Латвии с туристической целью вырос в 22 раза: ее граждане совершили 1,5 тыс. таких поездок в Россию, из Эстонии — в 26 раз (694 поездки).

Въездной туризм в России сильно пострадал после начала пандемии и пока так и не восстановился: в 2022 году иностранный турпоток находился на уровне «статистической погрешности», отмечала Ассоциация туроператоров России (АТОР). Туристический бизнес возлагает большие надежды на возвращение китайских путешественников: до пандемии именно Китай был основным поставщиком туристов в Россию, которые въезжали в страну в составе групп без виз. Россию ждет «ренессанс въездного туризма», когда заработает межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Китаем, которое действовало с 2000 года, но было приостановлено из-за пандемии, указывала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Ранее власти договорились о возобновлении действия безвизового соглашения для групповых туристов между Россией и Китаем, но фактически оно еще не заработало — пока китайские туристы могут въезжать в Россию только по визе. В январе—феврале 2023 года количество обращений граждан Китая за российскими визами выросло в семь раз год к году на фоне отмены ковидных ограничений, сообщал ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Шэньяне Сергея Черненко.

Авторы
Теги
Анна Захарова
При участии
Елена Сухорукова
поездки иностранцы въезд в Россию туристы Прибалтика ЕС
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