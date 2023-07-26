Министр Решетников: групповые безвизовые поездки в Китай и Иран запустят к 1 августа

Министр назвал сроки начала групповых безвизовых поездок в Китай и Иран

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем с Ираном начнется в ближайшие дни. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Для быстрой организации путешествия по России с 1 августа заработают «электронные визы».К этой же дате планируем запустить первые групповые безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем», — сказал он (цитата по ТАСС).

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