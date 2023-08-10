Россия предложила Индии отменить визы для туристических групп

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Россия направила в Индию предложение о запуске безвизового группового туристического обмена, идет проработка этой идеи по дипломатическим каналам, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Россия уже запустила безвизовый групповой обмен с Китаем и Ираном. «Дальше у нас Индия, еще надо межправ (межправительственное соглашение. — РБК) заключать и так далее. Будем дальше развивать... Мы направили туда предложение. Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять», — сказал Решетников.

Сейчас для поездки в Индию туристам из России нужно оформить электронную визу. С марта 2023 года срок пребывания в стране по такой визе составляет 180 дней за год, срок непрерывного пребывания — не более 90 дней каждые полгода.

Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Поехать в соседнюю страну без виз смогут туристические группы от пяти человек, путешествующие по одному маршруту и программе.

Соглашение пока работает только в одностороннем порядке: по безвизу поедут группы из России в Китай, а в другую сторону — позже, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Как сообщает ассоциация, Китай планирует 10 августа направить в Россию «тестовую группу» и только после этого разрешить своему турбизнесу массово отправлять в страну отдыхающих. Представитель Минэкономразвития уточнил РБК, что первую группу китайских туристов ожидают «через несколько дней», не уточняя деталей.

Кроме того, с 1 августа был запущен безвизовый въезд для туристических групп между Россией и Ираном. Соглашение уже вступило в силу, однако, по данным Ассоциации туроператоров России, на практике никто из аккредитованных в рамках соглашения о «групповом безвизе» с Ираном туроператоров еще не отправлял своих туристов по новой схеме.

