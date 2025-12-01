Ирак предложил США разрабатывать крупнейшее месторождение вместо ЛУКОЙЛа

Американская компания, которой будет передано в управление месторождение «Западная Курна — 2», выберут в ходе конкурса; с кем ведутся переговоры, не уточняется. Сейчас в проекте участвует ЛУКОЙЛ, который попал под санкции США

Фото: Muhannad Fala'ah / Getty Images

Министерство нефти Ирака начало переговоры с американскими компаниями для передачи одной из них в управление крупнейшего в стране месторождения «Западная Курна — 2», в разработке которого сейчас участвует попавший под санкции США ЛУКОЙЛ, говорится в заявлении ведомства на странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«Передача управления нефтяным месторождением «Западная Курна — 2» американской нефтяной компании отвечала бы взаимным интересам, способствовала бы стабильности мировых рынков и обеспечила бы непрерывность добычи иракской нефти, сохранение доли рынка и национальных доходов», — говорится в сообщении.

Там также указано, что права на разработку будут предоставлены компании, которая победит в конкурсе. С кем ведутся переговоры об участии в нем, не уточняется.

РБК направил запрос в ЛУКОЙЛ.

«Западная Курна — 2» — одно из крупнейших в мире месторождений на юге Ирака, изначальные запасы составляют около 14 млрд баррелей. Разработка ведется на основе контракта, подписанного ЛУКОЙЛом в январе 2010 года. Российской компании в проекте принадлежит 75%, остальные 25% у иракской North Oil Company. По условиям соглашения, затраты по всему проекту финансирует ЛУКОЙЛ, а North Oil Company не несет затрат, получая только свою долю в вознаграждении. Дедлайн для ЛУКОЙЛа: хронология санкций против нефтяной компании Бизнес

В октябре сначала Великобритания, а потом и США ввели санкции против ЛУКОЙЛа. Последний из-за ограничительных мер в ноябре объявил форс-мажор на «Западной Курне — 2», писал Reuters. По данным агентства, Ирак прекратил все платежи наличными и нефтью ЛУКОЙЛу. На фоне санкций около 1,3 тыс. иракских сотрудников российской компании, работающих на месторождении, столкнулись с задержкой зарплат, сообщала исследовательская организация Eco Iraq Observatory.

В ноябре основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов встречался с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани, чтобы обсудить поиск решений для стабилизации ситуации с добычей нефти после введения американских санкций.