Ирак предложил США разрабатывать крупнейшее месторождение вместо ЛУКОЙЛа
Министерство нефти Ирака начало переговоры с американскими компаниями для передачи одной из них в управление крупнейшего в стране месторождения «Западная Курна — 2», в разработке которого сейчас участвует попавший под санкции США ЛУКОЙЛ, говорится в заявлении ведомства на странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).
«Передача управления нефтяным месторождением «Западная Курна — 2» американской нефтяной компании отвечала бы взаимным интересам, способствовала бы стабильности мировых рынков и обеспечила бы непрерывность добычи иракской нефти, сохранение доли рынка и национальных доходов», — говорится в сообщении.
Там также указано, что права на разработку будут предоставлены компании, которая победит в конкурсе. С кем ведутся переговоры об участии в нем, не уточняется.
РБК направил запрос в ЛУКОЙЛ.
«Западная Курна — 2» — одно из крупнейших в мире месторождений на юге Ирака, изначальные запасы составляют около 14 млрд баррелей. Разработка ведется на основе контракта, подписанного ЛУКОЙЛом в январе 2010 года. Российской компании в проекте принадлежит 75%, остальные 25% у иракской North Oil Company. По условиям соглашения, затраты по всему проекту финансирует ЛУКОЙЛ, а North Oil Company не несет затрат, получая только свою долю в вознаграждении.
В октябре сначала Великобритания, а потом и США ввели санкции против ЛУКОЙЛа. Последний из-за ограничительных мер в ноябре объявил форс-мажор на «Западной Курне — 2», писал Reuters. По данным агентства, Ирак прекратил все платежи наличными и нефтью ЛУКОЙЛу. На фоне санкций около 1,3 тыс. иракских сотрудников российской компании, работающих на месторождении, столкнулись с задержкой зарплат, сообщала исследовательская организация Eco Iraq Observatory.
В ноябре основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов встречался с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани, чтобы обсудить поиск решений для стабилизации ситуации с добычей нефти после введения американских санкций.
