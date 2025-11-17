 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Премьер Ирака обсудил с Алекперовым санкции США против ЛУКОЙЛа

Сюжет
Война санкций
Алекперов и ас-Судани обсудили варианты стабилизации ситуации с добычей нефти после того, как США ввели санкции против ЛУКОЙЛа. Российская компания является оператором крупнейшего месторождения нефти в Ираке — Западная Курна-2

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани встретился c основателем ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Они обсудили поиск решений для стабилизации ситуации с добычей нефти после введения санкций США против российской компании, сообщила канцелярия иракского премьера.

Еще один вопрос, который затронули стороны, стали меры стабилизации поставок нефти и недопущения воздействия американских санкций на возможности Ирака по производству нефти. «Премьер-министр подтвердил приверженность Ирака стабильности на мировом нефтяном рынке, обеспечению интересов производителей и потребителей, а также продолжению добычи иракской нефти в рамках установленных объемов», — говорится в сообщении канцелярии в Х.

ЛУКОЙЛ является оператором крупнейшего месторождения нефти в Ираке — Западная Курна-2. 10 ноября, как сообщал Reuters, ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на месторождении, а Ирак прекратил все платежи наличными российской компании. По данным исследовательской организации Eco Iraq Observatory, американские санкции привели к тому, что около 1,3 тыс. иракских сотрудников ЛУКОЙЛа, работающих на месторождении, столкнулись с задержкой зарплат.

Месторождение Западная Курна-2 разрабатывается на основе сервисного контракта, подписанного в январе 2010 года. Срок его действия — 25 лет. ЛУКОЙЛу в проекте принадлежит 75%, остальные 25% у иракской госкомпании North Oil Company. По условиям соглашения, затраты по всему проекту финансирует ЛУКОЙЛ, а North Oil Company не несет затрат, получая только свою долю в вознаграждении.

В Ираке заявили о задержке зарплат на месторождении ЛУКОЙЛа
Экономика
Фото:lukoil.ru

О санкциях в отношении ЛУКОЙЛа, а также «Роснефти» США объявили в конце октября, объяснив их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Тогда же ЛУКОЙЛ заявил о намерении продать свои зарубежные активы. Потенциальным покупателем был нефтетрейдер Gunvor. Однако сделка сорвалась после того, как Минфин США выступил против нее.

14 ноября ЛУКОЙЛ сообщил, что продолжает переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежных активов. О конкретной сделке компания обещала проинформировать после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Вагит Алекперов ЛУКОЙЛ Ирак санкции США
Материалы по теме
На АЗС ЛУКОЙЛа в Азербайджане перестали принимать карты из-за санкций США
Политика
В Казахстане проекты с участием ЛУКОЙЛа исключили из санкций США
Политика
США продлили срок для завершения операций ЛУКОЙЛа за рубежом
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Премьер Ирака обсудил с Алекперовым санкции США против ЛУКОЙЛа Бизнес, 18:25
Politico узнало, что фон дер Ляйен допустила экономический тупик Украины Экономика, 18:22
Какой ресторан выбрать: сет в честь Костромы, велнес-меню и гастротеатр Стиль, 18:18
Бастрыкин запросил разрешения на дела о взятках против еще двух судей Общество, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Флагман британского флота впервые перейдет под прямое командование НАТО Политика, 18:05
Пол Маккартни записал немой трек в знак протеста против ИИ в музыке Технологии и медиа, 18:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Блогер Джейк Пол проведет бой с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа Спорт, 18:01
Tank 400 получит в России голосовой помощник и сервисы «Яндекса» Авто, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Глава союза промышленников Запорожья задержан за посредничество во взятке Политика, 17:54
ЦБ сохранил курс доллара на 18 ноября выше ₽81 Инвестиции, 17:53
Гид по Ташкенту: где жить, где есть, что посмотреть Стиль, 17:48
Медведев назвал условие завершения военной операции Политика, 17:48