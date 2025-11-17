Премьер Ирака обсудил с Алекперовым санкции США против ЛУКОЙЛа

Алекперов и ас-Судани обсудили варианты стабилизации ситуации с добычей нефти после того, как США ввели санкции против ЛУКОЙЛа. Российская компания является оператором крупнейшего месторождения нефти в Ираке — Западная Курна-2

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани встретился c основателем ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Они обсудили поиск решений для стабилизации ситуации с добычей нефти после введения санкций США против российской компании, сообщила канцелярия иракского премьера.

Еще один вопрос, который затронули стороны, стали меры стабилизации поставок нефти и недопущения воздействия американских санкций на возможности Ирака по производству нефти. «Премьер-министр подтвердил приверженность Ирака стабильности на мировом нефтяном рынке, обеспечению интересов производителей и потребителей, а также продолжению добычи иракской нефти в рамках установленных объемов», — говорится в сообщении канцелярии в Х.

ЛУКОЙЛ является оператором крупнейшего месторождения нефти в Ираке — Западная Курна-2. 10 ноября, как сообщал Reuters, ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на месторождении, а Ирак прекратил все платежи наличными российской компании. По данным исследовательской организации Eco Iraq Observatory, американские санкции привели к тому, что около 1,3 тыс. иракских сотрудников ЛУКОЙЛа, работающих на месторождении, столкнулись с задержкой зарплат.

Месторождение Западная Курна-2 разрабатывается на основе сервисного контракта, подписанного в январе 2010 года. Срок его действия — 25 лет. ЛУКОЙЛу в проекте принадлежит 75%, остальные 25% у иракской госкомпании North Oil Company. По условиям соглашения, затраты по всему проекту финансирует ЛУКОЙЛ, а North Oil Company не несет затрат, получая только свою долю в вознаграждении.

О санкциях в отношении ЛУКОЙЛа, а также «Роснефти» США объявили в конце октября, объяснив их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Тогда же ЛУКОЙЛ заявил о намерении продать свои зарубежные активы. Потенциальным покупателем был нефтетрейдер Gunvor. Однако сделка сорвалась после того, как Минфин США выступил против нее.

14 ноября ЛУКОЙЛ сообщил, что продолжает переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежных активов. О конкретной сделке компания обещала проинформировать после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов.