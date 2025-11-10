 Перейти к основному контенту
ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на одном из крупнейших месторождений в мире

ЛУКОЙЛ уведомил Министерство нефти Ирака, что форс-мажорные обстоятельства не позволяют ему продолжать работу на месторождении Западная Курна-2. По данным Reuters, после санкций Ирак прекратил все платежи российской компании
Фото: PJSC Lukoil / Global Look Press
Фото: PJSC Lukoil / Global Look Press

ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на иракском месторождении Западная Курна-2, после того как западные санкции осложнили работу компании, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, Ирак прекратил все платежи наличными и нефтью ЛУКОЙЛу.

По данным Reuters, на прошлой неделе ЛУКОЙЛ официальным письмом уведомил Министерство нефти Ирака в том, что существуют обстоятельства, которые мешают компании продолжать работу на месторождении. Если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, ЛУКОЙЛ полностью выйдет из проекта, рассказал один из источников агентства в иракской нефтяной отрасли.

РБК направил запрос в пресс-центр ЛУКОЙЛа.

Западная Курна-2 — одно из крупнейших в мире месторождений на юге Ирака, в 65 км северо-западнее портового города Басра. Начальные извлекаемые запасы составляют около 14 млрд баррелей. Из них более 90% сосредоточено в залежах Мишриф и Ямама.

Месторождение разрабатывается на основе сервисного контракта, подписанного ЛУКОЙЛом в январе 2010 года. Срок действия соглашения — 25 лет. Российской компании в проекте принадлежит 75%, остальные 25% у иракской госкомпании North Oil Company. По условиям соглашения, затраты по всему проекту финансирует ЛУКОЙЛ, а North Oil Company не несет затрат, получая только свою долю в вознаграждении.

15 октября Великобритания ввела блокирующие санкции против ЛУКОЙЛа. Следом об аналогичном решении объявили США. Это затронуло не только материнскую структуру, но и 34 дочерние компании. В результате все имущество российской компании в Соединенных Штатах оказалось заблокировано.

После введения санкций ЛУКОЙЛ заявил, что намерен продать свои зарубежные активы. Потенциальным покупателем выступила Gunvor: 30 октября ЛУКОЙЛ сообщил, что принял предложение от энергетической компании и не будет вести переговоры с другими. Однако 7 ноября Gunvor заявила, что отзывает свое предложение. Перед этим Минфин США заявил о связях Gunvor с Россией и предупредил, что та не получит лицензию на ведение бизнеса, пока на Украине продолжаются боевые действия.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
ЛУКОЙЛ Ирак Россия санкции

