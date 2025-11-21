 Перейти к основному контенту
Дедлайн для ЛУКОЙЛа: хронология санкций против нефтяной компании

Месяц назад США ввели санкции против ЛУКОЙЛа, разрешив до 21 ноября свернуть операции с компанией. Позже часть исключений была продлена до 13 декабря, в частности по продаже зарубежных активов. Хронология событий — в материале РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Минфин США 22 октября внес ЛУКОЙЛ и «Роснефть» в SDN-лист, санкции «самого верхнего уровня». Под ограничения также попали все дочерние предприятия, в которых компании владеют более 50%. Одновременно Управление по контролю за иностранными активами американского министерства финансов (OFAC) отвело срок до 21 ноября на сворачивание операций с подсанкционными лицами.

Почти сразу встал вопрос о судьбе зарубежных активов ЛУКОЙЛа, на которые, по оценкам аналитиков, приходится порядка 15% EBITDA компании. Эксперты объясняли, что в части проектов за рубежом речь идет о долях существенно меньше 50%, но блокирующие санкции США все равно парализуют участие ЛУКОЙЛа в управлении этими компаниями и проведение с ними любых операций, включая получение финансовых доходов от их деятельности.

ЛУКОЙЛ вскоре объявил, что собирается их продать «в соответствии с лицензией OFAC на сворачивание деятельности». А 30 октября назвал покупателя — международная трейдинговая компания Gunvor. Однако Минфин США обвинил Gunvor в связях с Россией, поэтому сделка была сорвана, а 7 ноября нефтетрейдер отозвал свое предложение.

Сегодня, 21 ноября, формально истекает срок, когда операции с ЛУКОЙЛом были возможны. Но на часть из них OFAC выпустило продление лицензий до 13 декабря. Как пояснила РБК юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Нина Маханова:

  • продлено действие лицензии 124A, разрешавшей оказание услуг и других операций, связанных с проектами Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и «Тенгизшевройл». При этом ранее она действовала до 15 мая 2025 года, но новая лицензия (124B) стала бессрочной. Кроме того, теперь в ней уточняется, что она не разрешает сделки, связанные с продажей, передачей или отчуждением долей владения «Роснефти» или ЛУКОЙЛа в КТК, «Тенгизшевройле» и «Карачаганаке» (проекты в Казахстане);
  • не была продлена лицензия 126, направленная на прекращение транзакций между американскими лицами с ЛУКОЙЛом и «Роснефтью», а также с принадлежащими им компаниями, действовавшая до 21 ноября 2025 года. Также OFAC не продлил лицензию 127, которая разрешала сделки, связанные с долговыми обязательствами, капиталом и деривативыными контрактами ЛУКОЙЛа и «Роснефти»;
  • Лицензия 128 была продлена до 13 декабря 2025 года. Она разрешает покупку товаров и услуг, а также заключение сделок, необходимых для обслуживания, эксплуатации и прекращения деятельности автозаправок ЛУКОЙЛа за рубежом;
  • кроме того, OFAC выпустил две новые лицензии — 130 и 131. Первая — разрешает совершать сделки с некоторыми компаниями группы ЛУКОЙЛ в Болгарии и принадлежащими им предприятиями до 29 апреля 2026 года. Вторая — разрешает ЛУКОЙЛу и его дочерним компаниям заключать сделки, необходимые для продажи, отчуждения или передачи LUKOIL International GmbH и принадлежащих ей предприятий до 13 декабря 2025 года.

ЛУКОЙЛ через компанию LUKOIL International GmbH владеет своими зарубежными активами. В день продления ряда лицензий и выпуска новых, 14 ноября, компания сообщила, что ведет переговоры с несколькими возможными покупателями, но о конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов.

В каких странах у ЛУКОЙЛа есть активы. Карта
Бизнес

В различных СМИ сейчас обсуждается множество потенциальных покупателей, включая американские ExxonMobil, Chevron и частный инвестфонд Carlyle, а также эмиратская Abu Dhabi National Oil (ADNOC). Официальных подтверждений ни от одной из сторон пока не было.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
