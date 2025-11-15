В Ираке заявили о задержке зарплат на месторождении ЛУКОЙЛа

Речь идет об около 1,3 тыс. иракских сотрудников ЛУКОЙЛа, работающих на месторождении Западная Курна-2 в Басре, сообщает Eco Iraq Observatory. После санкций ЛУКОЙЛ ранее объявил форс-мажор на этом месторождении

Фото: lukoil.ru

Около 1,3 тыс. иракских сотрудников ЛУКОЙЛа, работающих на месторождении Западная Курна-2 в Басре, столкнулись с задержкой зарплат на шесть недель из-за санкций США, сообщает исследовательская организация Eco Iraq Observatory.

Организация рассказала, что «раньше сотрудники получали зарплату с 22 по 25-е число каждого месяца через банки Багдада и Аль-Ахли», но на этот раз они получили только выписку о заработной плате на электронную почту без банковского перевода. Eco Iraq заявила, что связалась с ЛУКОЙЛом и «отправила запросы по электронной почте о причинах задержки, но пока не получила никакого ответа».

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Западная Курна-2 — одно из крупнейших в мире месторождений на юге Ирака, в 65 км северо-западнее портового города Басра. Начальные извлекаемые запасы составляют около 14 млрд баррелей. Из них более 90% сосредоточено в залежах Мишриф и Ямама.

Месторождение разрабатывается на основе сервисного контракта, подписанного в январе 2010 года. Срок его действия — 25 лет. ЛУКОЙЛу в проекте принадлежит 75%, остальные 25% у иракской госкомпании North Oil Company. По условиям соглашения, затраты по всему проекту финансирует ЛУКОЙЛ, а North Oil Company не несет затрат, получая только свою долю в вознаграждении.

15 октября Великобритания ввела блокирующие санкции против ЛУКОЙЛа. Спустя неделю об аналогичном решении объявили США. Это затронуло и дочерние компании за рубежом.

10 ноября ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на месторождении Западная Курна-2, сообщал Reuters. По словам собеседников агентства, Ирак прекратил все платежи наличными и нефтью ЛУКОЙЛу. Речь, в частности, идет о об остановке натуральных выплат компании в объеме 4 млн барр. нефти. По словам одного из источников агентства в иракской нефтяной отрасли, ЛУКОЙЛ полностью выйдет из проекта, если причины форс-мажора не удастся устранить в течение полугода. Другой собеседник Reuters уточнил, что компания прекратила сотрудничество со всеми сотрудниками-иностранцами, не имеющими гражданство России.

На этой неделе Eco Iraq Observatory предложила пять потенциальных решений для иракских властей, которые позволят обеспечить дальнейшую деятельность ЛУКОЙЛа и избежать прямого нарушения американских санкций, сообщает Iraqi News.

Предложения включают:

создание сторонних компаний в нейтральных странах, таких как ОАЭ, Китай или Турция, для продолжения деятельности под другими юридическими лицами; в организации пояснили, что такой механизм использовался иранскими компаниями для экспорта нефти в Азию без нарушения санкций;

осуществление расчетов с российскими компаниями в валютах, отличных от доллара, таких как рубли или юани, через банки, которые не подпадают под юрисдикцию или контроль США;

создание совместных иракско-российских сервисных компаний, зарегистрированных в Ираке, что позволит российским компаниям выступать исключительно в качестве технических консультантов или поставщиков услуг, «тем самым снижая прямую подверженность санкциям»;

проведение переговоров с США или Европой об исключениях для компаний, ссылаясь на предыдущие прецеденты, такие как исключение для импорта иранского газа Ираком, а также на «другие примеры, связанные с покупкой российской нефти Индией и Египтом»;

привлечение китайских или индийских компаний в качестве финансовых или административных партнеров.

Eco Iraq Observatory также предупредила о дефиците иракского бюджета из-за зависимости страны от нефтяных доходов. Так, по подсчетам организации, ежемесячные государственные расходы достигли приблизительно 11,5 трлн динаров ($114,1 млрд), а доходы не превысили 10,5 трлн ($104,2 млрд). Объем продаж нефти в августе достиг $7,1 млрд, а экспорт составил $104,7 млн при цене на нефть $65 за баррель. Ежемесячные доходы от нефти достигают примерно 9,3 трлн динаров ($92,3 млрд), тогда как ненефтяные доходы не превышают 2 трлн ($19,8 млрд).

В конце октября США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, объяснив их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Под них также попали более 30 «дочек» компаний. Вашингтон отвел месяц на сворачивание операций — срок истекает 21 ноября.

На этой неделе Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЛУКОЙЛ попросил американский Минфин о продлении крайнего срока для завершения операций. После санкций компания объявила о намерении продать свои зарубежные активы. Потенциальным покупателем был нефтетрейдер Gunvor, но сделка сорвалась после того, как Вашингтон дал понять, что выступает против нее. Соединенные Штаты в конечном итоге разрешили сделки, связанные с продажей зарубежных активов ЛУКОЙЛа и с обслуживанием зарубежных АЭС компании, до 13 декабря. ЛУКОЙЛ объявил, что ведет переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежных активов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что все законные интересы такой крупной компании, как ЛУКОЙЛ, «с точки зрения правил международных и экономических отношений должны быть соблюдены». «Нарушения в этой области неприемлемы, и они вредят общемировому режиму торговли. Это очень большой игрок на мировом рынке», — говорил он.