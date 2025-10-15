Великобритания ввела блокирующие санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти»
Великобритания ввела санкции против компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Информация об этом опубликована в списке санкций на сайте правительства Великобритании.
Меры включают в себя заморозку активов, а также санкции в отношении трастовых услуг и транспорта. До этого компании находились под секторальными санкциями.
Также, согласно опубликованному на сайте правительства Великобритании документу, под санкции подпала индийская компания Nayara Energy, крупнейшим акционером которого является «Роснефть».
Помимо этого, в список санкций внесли китайскую компанию National Pipeline Group Beihai Liquefied Natural Gas CO LTD. В качестве основания для включения в список названо в том числе взаимодействие с судами, находящимися под британскими санкциями.
Материал дополняется
