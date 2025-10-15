 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Великобритания ввела блокирующие санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти»

Фото: Владислав Шатило / РБК
Великобритания ввела санкции против компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Информация об этом опубликована в списке санкций на сайте правительства Великобритании.

Меры включают в себя заморозку активов, а также санкции в отношении трастовых услуг и транспорта. До этого компании находились под секторальными санкциями.

Также, согласно опубликованному на сайте правительства Великобритании документу, под санкции подпала индийская компания Nayara Energy, крупнейшим акционером которого является «Роснефть».

Помимо этого, в список санкций внесли китайскую компанию National Pipeline Group Beihai Liquefied Natural Gas CO LTD. В качестве основания для включения в список названо в том числе взаимодействие с судами, находящимися под британскими санкциями.

Материал дополняется

