Германия в два раза увеличила поставки сигарет в Россию

В первом квартале Россия ввезла из Германии и других стран в два раза больше сигарет, чем год назад. Импортеры могли нарастить поставки на фоне опасений перебоев и повышения табачного акциза с 1 марта 2023 года

Фото: Андрей Любимов / РБК

Поставки сигарет и папирос в Россию из-за рубежа в первом квартале 2023 года выросли более чем в два раза к аналогичному периоду прошлого года — с 32 млн до 70 млн упаковок, следует из отчета оператора системы маркировки «Честный знак» (Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ). В начале года импорт сигарет превысил не только уровень аналогичного периода 2022-го, когда введенные в ответ на специальную военную операцию на Украине западные санкции вызвали масштабный сбой в логистике, но и уровень поставок, который был в первом квартале 2021 года. Тогда за январь—март Россия завезла из других стран 35,9 млн упаковок — на 48,7% меньше, чем в текущем году.

Основным поставщиком импортных сигарет и папирос в Россию в первом квартале 2023 года была Германия: на ее долю пришелся 61% от всего импорта, следует из отчета ЦРПТ. Эта страна нарастила объем поставок в два раза: до 42 млн упаковок по сравнению с 19 млн в первом квартале 2022 года. В тройке крупнейших импортеров оказались также Болгария и Южная Корея: на долю каждой из этих стран пришлось по 4,9% в структуре поставок, или 3,4 млн упаковок, указано в отчете. Из Болгарии в первом квартале 2023 года было завезено в девять раз больше сигарет, чем в это же время в прошлом году (388 тыс.), а из Южной Кореи — в 2,6 раза больше год к году (1,3 млн). Из ОАЭ в первом квартале текущего года ввезли 761 тыс. упаковок — в 1,2 раза больше год к году (628 тыс.). Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в который помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) в январе—марте текущего года поставили на российский рынок в общей сложности 19,6 млн упаковок (разбивки по отдельным странам ЦРПТ не дает).

Как считали Статистика ЦРПТ об импорте табачной продукции основана на данных, полученных из Государственной информационной системы мониторинга товаров «Честный знак». Сведения в национальную систему «Честный знак» должны передавать участники оборота табачной продукции и ряда товаров — меховых изделий, лекарств, обуви и табака, фотоаппаратов, автопокрышек, отдельных товаров легкой промышленности, упакованной воды и молочной продукции. Производители, импортеры и продавцы табака передают данные об обороте в систему маркировки с 2019 года. Единый оператор системы маркировки — ЦРПТ.

Почему растет импорт сигарет

В масштабах всего российского рынка табака импортные сигареты занимают совсем небольшую долю: у крупнейших иностранных табачных компаний локализованы производства в России, и потребности российского рынка они обеспечивают международными брендами, произведенными на местных заводах. В первом квартале 2023 года объем внутреннего рынка сигарет и папирос составлял 2,35 млрд упаковок (+3,6% год к году), из которых 97% продукции было отечественного производства и лишь 3% — импорт.

Что происходит с бизнесом международных табачных компаний в России В марте 2022 года британская компания British American Tobacco (BAT) (выпускает сигареты марок Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans) объявила, что уйдет с российского рынка, а впоследствии сообщила, что передаст свой бизнес в России местному партнеру. О возможной смене собственника российского бизнеса предупреждали и два других крупнейших производителя сигарет — компании Philip Morris (выпускает продукцию под брендами Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street, а также IQOS) и Japan Tobacco Inc. (международные бренды Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie и российские марки «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка»). Но на текущий момент с российского рынка ушла только британская Imperial Brands (производитель сигарет Davidoff, West, Jadé, P&S и «Максим») — в апреле прошлого года новым собственником юридических лиц британского производителя стала группа из семи россиян, пятеро из которых связаны со структурами крупнейшего российского табачного дистрибьютора «Мегаполис» миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева.

Доля ввозимых из-за-рубежа сигарет в России последовательно растет — это связано с тем, что ряд курильщиков сознательно выбирают импортные сигареты, несмотря на более высокую стоимость, отмечает исполнительный директор табачного консалтингового агентства Fedotov Group Александр Завойкин.

На импортные сигареты переходят в основном состоятельные потребители, которые готовы отказаться от произведенных в России популярных брендов, чтобы покупать более качественную, с их точки зрения, продукцию, объясняет главный редактор отраслевого агентства «Русский табак» Максим Королев. Например, у потребителей популярна продукция одной из старейших и крупнейших табачных фабрик Германии — Von Eiken (марки Chapman, Harvest, Pepe), перечисляет Королев. А из Южной Кореи в Россию ввозятся, например, отдельные линейки сигарет Esse, которые не выпускаются в российском производстве, говорит эксперт. Появление Болгарии в числе лидеров по импорту сигарет в Россию Королев называет сюрпризом — раньше болгарские поставщики не работали активно с российским рынком. «Видимо, в прошлом году завезли пробную партию продукции, а в этом году привезли сразу большую, которая «сделала» статистику», — предположил собеседник РБК.

Резкое увеличение импорта сигарет и папирос в Россию в первом квартале 2023 года объясняется тем, что импортеры формируют складские запасы, опасаясь возможных сбоев в поставках, считает Александр Завойкин. Летом 2022 года СМИ сообщали, что ряд табачных магазинов столкнулся с нехваткой ввезенной из-за рубежа табачной продукции — в частности, речь шла о марке сигарет Chapman, популярной у потребителей ароматизированного табака. Среди возможных причин нехватки товара продавцы табачных магазинов называли проблемы с логистикой — фуры с сигаретами не пропускали на границе. А в сентябре телеграм-канал Mash писал, что немецкий производитель Chapman якобы запретил отгружать в Россию свои сигареты. РБК направил запрос в компанию Von Eiken.

Увеличение импорта в первом квартале 2023 года может объясняться «компенсацией» за провал в поставках в предыдущие периоды, рассуждает Королев из «Русского табака» — по его словам, в 2022 году импортеры сигарет сталкивались со сложностями в получении акцизных марок.

К тому же с 1 марта 2023 года в России повысился акциз на сигареты и папиросы (на 2% — с 2552 до 2603 руб. за 1 тыс. штук). В преддверии повышения акциза импортеры, которые обычно заранее консолидируют товар на приграничных складах в Прибалтике, могли ускорить поставки и завезти раньше продукцию, запланированную к ввозу на апрель и май, чтобы сэкономить, предположил Королев.

РБК направил запросы крупнейшим производителям сигарет British American Tobacco (BAT), Philip Morris и Imperial Tobacco, а также в торговые сети — X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), «Лента», «Ашан», Metro C&C, «Магнит» и «Азбука вкуса».