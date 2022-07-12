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ВЦИОМ составил портрет россиянина-курильщика

Число курящих жителей России начало снижаться с 2013 года, когда на упаковках сигарет начали размещать предупреждающие иллюстрации. Однако в последнее время снижение количества курильщиков остановилось
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Портрет с сигаретой

Треть россиян курят (33%), причем каждый пятый ежедневно выкуривает пачку сигарет (20%). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ «Курение в России: мониторинг» (есть у РБК).

По данным соцопроса, 62% курящих хотели бы отказаться от вредной привычки, что на 17% меньше, чем было в 2017 году. При этом 22% уже сократили число выкуриваемых сигарет по сравнению с прошлым годом. 

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 3 июля, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Аналогичные опросы ВЦИОМ проводил в 2009, 2011 и 2013 — 2017 годах. Как выяснилось в результате нынешнего исследования, последние пять лет доля курильщиков в России остается почти неизменной — на сегодняшний день это треть населения.

Кампания по оформлению пачек сигарет предупреждающими надписями о вреде курения, сопровождаемых рисунками, стартовала в России в 2013 году, после чего доля курящих россиян начала снижаться (2013 год — 41%, 2022 год — 33%). Однако в последние годы это снижение прекратилось. Так, в 2017 и 2022 одинаковое количество россиян выкуривают по пачке в день или по несколько сигарет в день. Число бросивших курить уменьшилось — с 19% в 2017 году до 17% в 2022.

В то же время растет доля бросивших курить, за девять лет — в 1,7 раза (2013 год — 10%, 2022 год — 17%).

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ВЦИОМ составил портрет заядлого курильщика-россиянина. Это мужчина (31% против 10% женщин), возраста 35-44 лет (в этой группе мужчин курящих по пачке в день 42%), проживающий в селе (39%), имеющий плохое материальное положение (43%).

Портрет курильщика менялся с 2009 года: если 13 лет назад наиболее курящей частью населения была группа 18-44 лет (48-50%), то сегодня молодежь 18-24 лет уже не входит в эту категорию, ее наполняют 25-59-летние (38-42%), то есть те, кто курил тогда и остался предан вредной привычке. «Это дает основания сделать осторожный оптимистичный прогноз, что молодежь 18-24 лет станет драйвером новой модели «некурящего поведения», — сказано в исследовании. Если в 2009 году курили по пачке в день 22% 18-24-летних, то в 2022 году — 12%, общая доля курящих 18-24-летних сократилась в 1,7 раза с 48% до 29%.

От чего зависит количество курящих

Доля курящих выше всего среди 25-59-летних (37%-42%), в то время как представители самой младшей и самой старшей возрастных групп чаще декларируют отсутствие зависимости (18-24 лет — 71%, 65 лет и старше — 81%).

На сегодняшний день не курят 67% россиян (+8 п.п. к 2009 году), из них 50% сообщили, что никогда не курили. Чаще других не пробовали курить женщины (69%), молодежь 18-24 лет (58%) и россияне старшего возраста (64%), а также имеющие высшее образование (57%).

Уровень табакозависимости среди населения зависит от образования и местоположения. Половина россиян со средним образованием курят (50%), среди высокообразованных эта доля вдвое ниже (24%). Также приверженность вредной привычке сохраняется в селах (36% против 28% среди жителей обеих столиц), Дальневосточном и Южном федеральных округах (42% и 41% соответственно). Самый некурящий регион страны — Северо-Кавказский федеральный округ (27%).

По оценкам 61% курящих, объем потребления ими табачных изделий с прошлого года не изменился, еще 22% сообщили, что в сравнении с 2021 годом стали курить меньше. Напротив, 16% увеличили количество выкуриваемых сигарет. Заядлые курильщики больше привержены вредной привычке (71% курят так же много, как год назад), чем эпизодические (49% курят так же, а 35% стали курить меньше).

За последние пять лет наблюдается снижение доли желающих бросить курить. Более половины курящих россиян хотели бы избавиться от зависимости (62%), что на 17 п.п. меньше в сравнении с 2017 годом. Доля тех, кто не желает отказываться от сигарет, выросла за эти годы в 1,5 раза — 19% до 31%. В первую очередь от вредной привычки хотели бы избавиться представители самой курящей возрастной группы — 35-44-летние (67%). Готовность бросить курить выше и в наиболее благополучном с этой точки зрения регионе — Северо-Кавказском федеральном округе (74%).

Россияне по-разному оценивают причины, по которым могли бы бросить курить. Если в 2017 году 22% сообщили, что для этого им достаточно сильного желания, а каждый десятый называл проблемы со здоровьем (11%), то сегодня эти аргументы приводятся с одинаковой частотой (по 16%). Не готовы отказываться от сигарет ни при каких обстоятельствах 13%, в 2017 году таковых было вдвое меньше (6%). Силы воли не хватает еще у 8%, другие в числе веских оснований называют также отсутствие стрессовых ситуаций (5%) и повышение стоимости сигарет (4%). Рост стоимости сигарет сможет остановить 4% курильщиков, но среди 18-24-летних этот вариант называют 28%, то есть каждый третий.

Объем продаж сигарет в январе-июне 2022 года составил 3,4 млрд пачек и находится на том же уровне, что и в первом полугодии 2021 года», - сообщили РБК в ЦРПТ (оператор системы цифровой маркировки и прослеживаемости «Честный знак»)

В марте аналитики из Group-IB оценили объем нелегального онлайн-рынка табака в России в 5,6 млрд руб. При этом больше половины рынка (2,3 млрд руб.) пришлось на электронные сигареты, а самой популярной площадкой у нелегальных продавцов стал мессенджер Telegram: на Telegram-каналы, продающие сигареты, подписались более 1,4 млн человек.

Авторы
Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Анна Левинская
При участии
Егор Губернаторов
курение ВЦИОМ соцопрос табак
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