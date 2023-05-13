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За счет снижения продаж сигарет в России удалось спасти 320 тыс. деревьев

Рослесинфорг: 320 тыс. деревьев спасли от вырубки за счет снижения продаж сигарет в России
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России за прошлый год удалось сохранить 320 тыс. деревьев благодаря сокращению производства сигарет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рослесинфорга.

«Если вспомнить, что ежегодно в мире производят около 6 трлн сигарет, для чего вырубают 600 млн деревьев, то благодаря сокращению объемов производства удалось сохранить порядка 320 тыс. деревьев (из расчета 0,0001 дерева для производства одной сигареты)», — рассказал директор Рослесинфорга Павел Чащин, чьи слова приводит пресс-служба.

Чащин отметил, что 320 тыс. деревьев — это 800 га спелого леса, что равняется «территории четырех Княжеств Монако». В ведомстве добавили, что уменьшение числа курильщиков также положительно влияет на окружающую среду, поскольку табачный дым более токсичен, чем выхлопы автомобилей. Чащин заявил, что бросившие курить россияне уменьшили вредные выбросы на 83,2 тыс. т СО2 в год, что сравнимо с «годовыми выбросами 2,5 тыс. автомобилей».

В январе Госдума одобрила повышение акциза на сигареты, папиросы и жидкости для электронных систем доставки никотина. С 1 марта и до конца 2023 года в соответствии с законопроектом акциз составит 2 603 руб. за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 536 руб. за тысячу штук.

При этом число магазинов, торгующих электронными сигаретами, с марта 2022 года увеличилось на 32%. В городах-миллионниках их уже стало больше, чем классических табачных магазинов, хотя количество курильщиков в стране стабильно.

Теги
табак Россия Лес Рослесхоз курильщики
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