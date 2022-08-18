Права на табачный бренд West перешли в России к новым собственникам

Покинувший весной российский рынок британский производитель сигарет Imperial Brands начал передачу прав на марки новым владельцам своих местных активов. В частности, в июле сменился правообладатель у международной марки West

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В конце июля производитель сигарет Imperial Brands (бренды Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и электронные системы доставки никотина myblu) передал исключительные права на несколько торговых марок новым собственникам российского бизнеса. Как следует из бюллетеня Роспатента, ООО «Интернэшнл тобакко групп» (ранее «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг») по договору отчуждения получило исключительные права на несколько десятков товарных знаков, связанных с брендами West, «Максим» (Maxim) и Parker & Simpson (P&S).

Роспатент зарегистрировал передачу прав на визуальные образы различных видов сигарет, абстрактных изображений, ливрей для гоночных машин и рекламных слоганов, относящихся к этим маркам. Права отчуждали дочерние предприятия Imperial Brands в Германии, Великобритании и Нидерландах.

Немецкий бренд с 40-летней историей West был запущен в России в 1997 году. Владелец марки Reemtsma (с 2002 года входит в Imperial Brands) начала ее производство после покупки волгоградской фабрики, в тот же год на рынке был запущен бренд «Максим». В 2017 году West впервые вошел в топ-50 самых дорогих табачных брендов по версии Brand Finance (в публикуемых отчетах компания раскрывает стоимость лишь первых десяти брендов, West тогда занял 36-е место).

Исследовательская компания Ipsos сейчас измеряет знание 22 табачных брендов, из портфеля Imperial Brands в мониторинг попадают лишь «Максим» и P&S: в первом квартале 2022 года эти марки по знанию потребителями занимали 19-е и 22-е места. В первой тройке были Marlboro, Bond (обе производит Philip Morris International) и Camel (Japan Tobacco International).

Imperial Brands приняла решение об уходе с российского рынка на фоне санкций ЕС, США и Великобритании против России, а в конце апреля 2022 года избавилась от локальных активов. Новыми собственниками российских юрлиц стала группа из семи россиян. Большая часть из них — Александр Кобзев (доля владения 30%), Константин Иванов (28%), Игорь Дзуцев и Светлана Туганова (по 4,5%) и Юрий Халтурин (0,5%) — связаны со структурами крупнейшего российского табачного дистрибьютора «Мегаполис» Игоря Кесаева и Сергея Кациева. Другой акционер Сергей Бронецкий (20,5%) — основной владелец Babylon Vardex Group дистрибьютора электронных систем доставки никотина. Наконец, оставшиеся 12% принадлежат Александру Наумову, владельцу и гендиректору компании «Резалт Консалтинг».

Читайте на РБК Pro Pro Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки Статьи Pro Снимает боль и замедляет старение: что ученые знают о медитации Снимает боль и замедляет старение: что ученые знают о медитации Статьи Pro Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные Инструкции Pro Заводам пора забыть о разработке и учиться копировать зарубежные продукты Заводам пора забыть о разработке и учиться копировать зарубежные продукты Статьи Pro Пять упражнений для красивой осанки Пять упражнений для красивой осанки Инструкции Pro Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют Статьи Pro Мыслями на море, телом в офисе: как вернуться в строй после отпуска Мыслями на море, телом в офисе: как вернуться в строй после отпуска Инструкции Pro Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд Статьи

Передача прав на товарные знаки West, «Максим» и Parker & Simpson была частью сделки по продаже бизнеса Imperial Brands в России, пояснили РБК в «Интернэшнл Тобакко Групп». «Все бренды, которые производит компания, включая Davidoff, используются на законных основаниях», — подчеркивает представитель компании. Во сколько были оценены бренды и планирует ли Imperial Brands передать на территории России и другие марки, в компании не уточнили. Источник РБК, знакомый с условиями сделки, знает, что не все процессы в передаче активов уже завершены.

РБК обратился за комментариями в Imperial Brands.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что сделка по отчуждению прав предполагает переход всех прав, связанных с коммерческим использованием в целях маркировки и продвижения продукции. «Строго говоря, для того чтобы предоставить такие права, их отчуждение не требуется. Правообладатель может предоставить другому лицу право на использование своей интеллектуальной собственности на основании лицензионного договора, но в данной ситуации компания приобрела всю полноту прав в отношении товарных знаков, включая возможность предоставлять право их использования другим лицам по своему усмотрению», — указывает Федюкин.

Передача исключительных прав на марки говорит о том, что в данный момент у Imperial Brands нет намерений возвращаться на российский рынок, уверен главный редактор отраслевого агентства «Русский табак» Максим Королев. По его информации, более половины продаж Imperial Brands в России приходилось на бренд «Максим». При этом наиболее успешной из портфеля Imperial Brands эксперт считает советскую марку «Балканская звезда», которая была в топе потребления в середине 2000-х годов. В 2016 году локальный бренд был перезапущен как международный — Parker & Simpson. В Imperial Brands тогда сочли, что, несмотря на большую базу лояльных потребителей, потенциал развития «Балканской звезды» в долгосрочной перспективе не очень велик.