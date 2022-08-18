Права на табачный бренд West перешли в России к новым собственникам
В конце июля производитель сигарет Imperial Brands (бренды Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и электронные системы доставки никотина myblu) передал исключительные права на несколько торговых марок новым собственникам российского бизнеса. Как следует из бюллетеня Роспатента, ООО «Интернэшнл тобакко групп» (ранее «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг») по договору отчуждения получило исключительные права на несколько десятков товарных знаков, связанных с брендами West, «Максим» (Maxim) и Parker & Simpson (P&S).
Роспатент зарегистрировал передачу прав на визуальные образы различных видов сигарет, абстрактных изображений, ливрей для гоночных машин и рекламных слоганов, относящихся к этим маркам. Права отчуждали дочерние предприятия Imperial Brands в Германии, Великобритании и Нидерландах.
Немецкий бренд с 40-летней историей West был запущен в России в 1997 году. Владелец марки Reemtsma (с 2002 года входит в Imperial Brands) начала ее производство после покупки волгоградской фабрики, в тот же год на рынке был запущен бренд «Максим». В 2017 году West впервые вошел в топ-50 самых дорогих табачных брендов по версии Brand Finance (в публикуемых отчетах компания раскрывает стоимость лишь первых десяти брендов, West тогда занял 36-е место).
Исследовательская компания Ipsos сейчас измеряет знание 22 табачных брендов, из портфеля Imperial Brands в мониторинг попадают лишь «Максим» и P&S: в первом квартале 2022 года эти марки по знанию потребителями занимали 19-е и 22-е места. В первой тройке были Marlboro, Bond (обе производит Philip Morris International) и Camel (Japan Tobacco International).
Imperial Brands приняла решение об уходе с российского рынка на фоне санкций ЕС, США и Великобритании против России, а в конце апреля 2022 года избавилась от локальных активов. Новыми собственниками российских юрлиц стала группа из семи россиян. Большая часть из них — Александр Кобзев (доля владения 30%), Константин Иванов (28%), Игорь Дзуцев и Светлана Туганова (по 4,5%) и Юрий Халтурин (0,5%) — связаны со структурами крупнейшего российского табачного дистрибьютора «Мегаполис» Игоря Кесаева и Сергея Кациева. Другой акционер Сергей Бронецкий (20,5%) — основной владелец Babylon Vardex Group дистрибьютора электронных систем доставки никотина. Наконец, оставшиеся 12% принадлежат Александру Наумову, владельцу и гендиректору компании «Резалт Консалтинг».
Передача прав на товарные знаки West, «Максим» и Parker & Simpson была частью сделки по продаже бизнеса Imperial Brands в России, пояснили РБК в «Интернэшнл Тобакко Групп». «Все бренды, которые производит компания, включая Davidoff, используются на законных основаниях», — подчеркивает представитель компании. Во сколько были оценены бренды и планирует ли Imperial Brands передать на территории России и другие марки, в компании не уточнили. Источник РБК, знакомый с условиями сделки, знает, что не все процессы в передаче активов уже завершены.
РБК обратился за комментариями в Imperial Brands.
Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что сделка по отчуждению прав предполагает переход всех прав, связанных с коммерческим использованием в целях маркировки и продвижения продукции. «Строго говоря, для того чтобы предоставить такие права, их отчуждение не требуется. Правообладатель может предоставить другому лицу право на использование своей интеллектуальной собственности на основании лицензионного договора, но в данной ситуации компания приобрела всю полноту прав в отношении товарных знаков, включая возможность предоставлять право их использования другим лицам по своему усмотрению», — указывает Федюкин.
Передача исключительных прав на марки говорит о том, что в данный момент у Imperial Brands нет намерений возвращаться на российский рынок, уверен главный редактор отраслевого агентства «Русский табак» Максим Королев. По его информации, более половины продаж Imperial Brands в России приходилось на бренд «Максим». При этом наиболее успешной из портфеля Imperial Brands эксперт считает советскую марку «Балканская звезда», которая была в топе потребления в середине 2000-х годов. В 2016 году локальный бренд был перезапущен как международный — Parker & Simpson. В Imperial Brands тогда сочли, что, несмотря на большую базу лояльных потребителей, потенциал развития «Балканской звезды» в долгосрочной перспективе не очень велик.