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Половина россиян поддержала постепенный запрет продажи сигарет

Опрос: половина россиян поддержала запрет на продажу сигарет родившемся после 2009 года
Запрет на продажу сигарет людям, родившемся после 2009 году, ввели в Новой Зеландии. В России такую меру поддержали 50% опрошенных
Фото: Кирилл Каллиников / РИА «Новости»
Фото: Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

Половина россиян (50%) поддерживает запрет продажи табака людям, родившемся после 1 января 2009 года, причем среди курильщиков в поддержку этого высказались более трети опрошенных (35%), следует из результатов исследования SuperJob (есть у РБК). Опрос провели в России после введения такого запрета в Новой Зеландии.

Наибольшую поддержку такого запрета выражают те, кто никогда не курил — 58%, а также россияне в возрасте до 34 лет (54%). В целом такой запрет не поддерживают 26% респондентов, среди людей старше 45 лет таких 31%.

Опрос проводился 14-15 декабря в 375 населенных пунктах России среди экономически активного населения старше 18 лет. В общей сложности в нем приняли участие 1600 респондентов.

Отдельно в ходе опроса курильщиков спросили, откажутся ли они от табака с нового 2023 года. Планируют так сделать 11%, не готовы к этому 71% курящих, еще 18%  – затруднились с ответом.

13 декабря парламент Новой Зеландии одобрил запрет на продажу сигарет людям, родившемся после 2009 года. В правительстве страны это объяснили стремлением предотвратить приобщение молодежи к курению и сделать табачную продукцию менее привлекательной. Штраф за нарушение запрета составит более $95 тыс.

Закон предусматривает сокращение по всей стране числа розничных торговых точек, где можно купить сигареты, с 6 тыс. до 600 к концу 2023 года. В Минздраве Новой Зеландии считают, что принятые меры сэкономят бюджету $5 млрд за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением.

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курение запрет продаж сигареты Новая Зеландия
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