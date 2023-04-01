В России резко выросло число магазинов электронных сигарет и вейпов

Число магазинов, торгующих электронными сигаретами, c марта прошлого года увеличилось на 32%. В городах-миллионниках их уже больше, чем классических табачных магазинов. При этом количество курильщиков в стране стабильно

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Российский сегмент розницы, специализирующейся на продажах табачных изделий и электронных систем доставки никотина (ЭСДН) — электронных сигарет и вейпов, за год вырос на треть. В марте 2023 года количество магазинов, специализирующихся на продажах электронных сигарет в российских городах-миллионниках, достигло 16,9 тыс. точек — по сравнению с тем же месяцем 2022 года их число увеличилось на 32%, следует из данных, предоставленных по просьбе РБК картографическим сервисом 2ГИС.

Как считали Специалисты 2ГИС оценивали количество магазинов и точек продаж по двум категориям в зависимости от того, какие товары преобладают в их ассортименте. В категорию «электронные сигареты» входят магазины и точки продаж, в которых точно продаются электронные сигареты. В категорию «табачные изделия» попадают магазины, в которых продаются сигареты и любой табак, но не обязательно электронные сигареты — ЭСДН могут быть в ассортименте таких магазинов, но информацией о количестве таких точек специалисты не располагают.

Самый большой прирост числа магазинов, торгующих вейпами и электронными сигаретами, за год был зафиксирован в Волгограде (плюс 56%, всего 792 точек в марте 2023), почти на 50% их стало больше в Уфе — 517 точек. В тот же период в Москве количество таких точек продаж выросло на 32% — до 4,1 тыс. магазинов.

Специализирующаяся на электронных устройствах для курения розница переживает бум последние два года — на начало декабря 2021 года таких магазинов в России насчитывалось в три раза меньше — всего 5,2 тыс. Сейчас их число превышает количество магазинов, определяющих себя как классическая табачная розница: по данным 2ГИС, в марте 2023 года в городах-миллионниках их было 14,6 тыс. точек (то есть на 13,6% меньше, чем магазинов по продаже электронных сигарет). За год с марта 2022 года число табачных магазинов также увеличилось — на 30%.

Впрочем, ассортимент большинства табачных точек уже включает и электронные сигареты — сегодня почти нет традиционных магазинов сигарет, не торгующих ЭСДН или системами нагревания табака, указывает гендиректор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых. «Это реакция рынка на рост потребления такой продукции. В 2021 году предприниматели нащупали нишу, и это настолько прибыльная история, что они перестали считаться с понятием здоровой конкуренции и ценами на аренду в удачных локациях», — описывает Белых.

Стали ли россияне больше курить Вопреки росту числа табачных и вейп-магазинов доля курильщиков в России последние пять лет остается почти неизменной. По данным опросов ВЦИОМ — это треть населения. В январе 2023 года Минздрав приводил данные Росстата, согласно которым доля курильщиков снижается: если в 2009 году распространенность курения среди мужчин и женщин составляла 39%, то сейчас это — около 21%. Зафиксированное Росстатом снижение числа курильщиков могло быть результатом перехода части потребителей с сигарет на инновационные продукты, допускает представитель «Интернэшнл тобакко групп» (ранее Imperial Brands, выпускает марки Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и электронные системы доставки никотина myblu). При этом в «Интернэшнл тобакко групп» отмечают, что в России по-прежнему высокий спрос на табачные изделия.

Как устроена экономика магазинов электронных сигарет

В местах с высоким покупательским трафиком точки по продаже вейпов и других ЭСДН могут открываться «дверь в дверь и в большом количестве», указывает Белых. Площадь таких магазинов больше, чем у традиционной табачной розницы, которая прежде выбирала помещения 7-10 кв. м. Бизнес, связанный с вейпами и электронными сигаретами, выбирает помещения от 10 до 30 кв. м, со средней стоимостью аренды 5-15 тыс за кв. м в месяц.

Резкий рост числа магазинов, торгующих вейпами и электронными сигаретами, эксперты и участники рынка объясняют тем, что, в отличие от традиционной табачной розницы, этот сегмент меньше регулируется законодательством, а маржинальность продукты — выше. «На табачном рынке бизнес всегда находится под прицелом регуляторов: у тебя понятный продукт, сети дистрибуции, а контрабанда и контрафакт очевидны, — объясняет один из участников табачной отрасли. — В ЭСДН большинство не платят акциз, власти не всегда понимают, легален ли продукт, а ценообразование и маржинальность в руках предпринимателей».

Во втором полугодии 2022 года доля нелегальных никотиносодержащих продуктов на российском рынке могла доходить до 79%, а в жидкостях — 93%, сообщали в Минпромторге со ссылкой на данные исследования Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК). По оценке исследовательской компании NielsenIQ, наибольший вклад в динамику продаж ЭСДН вносят электронные сигареты: за 12 месяцев до февраля 2023 года включительно их продажи в штуках выросли на 37% год к году, а в денежном выражении — на 63% (абсолютные цифры исследователи не приводят).

С мнением о значительно меньшем контроле этого рынка соглашается и президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. Рентабельность у продавцов ЭСДН доходит до 200-400%, в то время как в табачной отрасли из-за максимальной розничной цены она составляет 5-10%, оценивает Белых.

Как регулируются продажи сигарет и ЭСДН С марта 2019 года в России действует обязательная маркировка сигарет, предназначенная для борьбы с нелегальной продукцией: производители, импортеры, а также продавцы должны передавать сведения об обороте табака в национальную систему маркировки «Честный знак». Оборот немаркированных сигарет и папирос запрещен с 1 июля 2020 года. Обязательная маркировка жидкостей для электронных систем доставки никотина в России введена с 15 декабря 2022 года, но пока участники рынка только подключаются к системе и могут продавать немаркированные остатки продукции. Сведения об обороте товаров (маркировка распространяется в том числе на никотиновые и безникотиновые жидкости в картриджах, капсулах, а также в составе электронных сигарет одноразового использования) в систему «Честный знак» должны передавать пока производители и импортеры. Оптовые и розничные продавцы подключатся к системе с 1 апреля 2023 года. А с 1 декабря 2023 года оборот этих товаров без маркировки будет запрещен. Также Налоговый кодекс предусматривает акцизы на жидкости для вейпов: с 1 марта 2023 года они увеличились на 11% — с 18 до 20 руб. за миллилитр, с 2024 года он вырастет еще на 5% — до 21 руб. Акциз на сигареты и папиросы повышается меньшими темпами: с 1 марта — на 2%, до 3536 руб. за 1 тыс. штук, на 2024 год — на 4%, до 3678 руб.

У вейп-магазинов нет преференций — требования по продаже табачной и никотинсодержащей продукции одинаковы, но к ЭСДН, в отличие от табака, практически отсутствуют законодательно установленные требования по качеству и безопасности, говорит представитель «Интернэшнл тобакко групп». «В основном многочисленные вейп-магазинчики продают товар неустановленного качества и происхождения с соответствующими привлекательными ценами», — указывает собеседник РБК.