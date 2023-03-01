Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 79,51 (-0,11) Инвестиции, 28 фев, 16:08 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 74,89 (-0,54) Инвестиции, 28 фев, 16:08
Кадыров заявил о взятии укрепленных точек ВСУ в районе Кременной Политика, 03:37
Пенсии жителей новых регионов пересчитают по российским законам Общество, 03:30
В России повысили размер акциза на сигареты и жидкости для вейпов Экономика, 03:00
На Украине начали разбирательство из-за посещения журналистом NBC Крыма Политика, 02:47
Академия наук Молдавии поддержала переименование языка в румынский Политика, 02:43
К работе в такси не допустят водителей с судимостью Общество, 02:30
Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тыс. Общество, 02:28
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Власти Полтавской области сообщили о взрывах и работе ПВО Политика, 02:04
На светофорах появится новый сигнал — «белый пешеход» Общество, 02:01
Политолога Павловского кремируют Общество, 01:36
Водители электромобилей будут бесплатно проезжать по платным дорогам Общество, 01:30
Во Флориде сошел с путей поезд с пропаном Общество, 01:06
МВД Белоруссии задержало в Гомеле 200 человек из-за ЧВК «Рёдан» Общество, 01:04
Доходы депутатов за 2022 год опубликуют без упоминания имен Политика, 01:00
Экономика ,  
0 

В России повысили размер акциза на сигареты и жидкости для вейпов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России повысились ставки акцизов на сигареты, папиросы, жидкости для вейпов и нагревательный табак. В силу вступил соответствующий закон, размещенный на интернет-портале правовой информации.

С 1 марта и до конца 2023 года акциз на сигареты и папиросы повышается на 2% — с 2552 до 2603 руб. за 1 тыс. штук. Также к этой ставке добавляется 16% расчетной стоимости, которая исчисляется от максимальной розничной цены. При этом общая сумма не должна быть меньше 3536 руб. за 1 тыс. штук. В законе заложен график повышения ставки акциза. В 2024 году она увеличится до 2707 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, общая сумма не ниже 3678 руб. В 2025 году ставка повысится до 2815 руб. плюс 16% расчетной стоимости, не менее 3825 руб.

Ставка акциза на табак, который предназначен для потребления нагреванием, с 1 марта увеличивается с 7839 до 8669 руб. за 1 кг, то есть на 10%. В 2024 году она вырастет до 9016 руб., а в 2025 году — до 9377 руб. за тот же объем.

Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина также увеличится на 11% — с 18 до 20 руб. за 1 мл жидкости. В 2024 году акциз составит 21 руб., в 2025 году — 22 руб.

Повышение ставки акциза на сигареты, табачные изделия и никотинсодержащие жидкости стало внеплановым, последний раз акциз увеличивали 1 января 2023 года.

В октябре 2022 года в Минфине рассказали РБК о планах пополнить федеральный бюджет за счет увеличения общего объема поступлений от табачных акцизов. По расчетам правительства, бюджетные доходы по статье «повышение собираемости и улучшение администрирования акцизов на табачную продукцию» в 2023 году составят 100 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Как землетрясение в Турции пошатнуло экономику страны и позиции Эрдогана
Картельного сговора нет, а антимонопольное дело есть. Что делать
Минус $100 млн, плюс $10 трлн: как «неудачник» Финк основал BlackRock
«Пес по имени Мани» и «Волк с Уолл-стрит»: говорим с ребенком про деньги

С 1 апреля 2021 года в России действует закон о единой минимальной цене на сигареты. Она рассчитывается по следующей формуле: коэффициент 0,02, умноженный на минимальное значение ставки акциза в рублях на 1 тыс. штук, а также на коэффициент 1,4 и ставку НДС плюс один. Так, в 2021 году единая минимальная цена составляла 108 руб. за пачку из 20 сигарет, в 2022 году — 112 руб. за пачку, в 2023 году — 117 руб. до повышения акциза и 119 руб. после повышения.

Теги
акциз табак сигареты вейпы
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало об обсуждении Думой «обезличенных» пачек сигарет
Общество
Минфин предложил уголовное наказание за продажу контрафактных сигарет
Общество
Госдума одобрила повышение акциза на сигареты и другие табачные изделия
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter