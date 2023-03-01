В России повысили размер акциза на сигареты и жидкости для вейпов

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В России повысились ставки акцизов на сигареты, папиросы, жидкости для вейпов и нагревательный табак. В силу вступил соответствующий закон, размещенный на интернет-портале правовой информации.

С 1 марта и до конца 2023 года акциз на сигареты и папиросы повышается на 2% — с 2552 до 2603 руб. за 1 тыс. штук. Также к этой ставке добавляется 16% расчетной стоимости, которая исчисляется от максимальной розничной цены. При этом общая сумма не должна быть меньше 3536 руб. за 1 тыс. штук. В законе заложен график повышения ставки акциза. В 2024 году она увеличится до 2707 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, общая сумма не ниже 3678 руб. В 2025 году ставка повысится до 2815 руб. плюс 16% расчетной стоимости, не менее 3825 руб.

Ставка акциза на табак, который предназначен для потребления нагреванием, с 1 марта увеличивается с 7839 до 8669 руб. за 1 кг, то есть на 10%. В 2024 году она вырастет до 9016 руб., а в 2025 году — до 9377 руб. за тот же объем.

Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина также увеличится на 11% — с 18 до 20 руб. за 1 мл жидкости. В 2024 году акциз составит 21 руб., в 2025 году — 22 руб.

Повышение ставки акциза на сигареты, табачные изделия и никотинсодержащие жидкости стало внеплановым, последний раз акциз увеличивали 1 января 2023 года.

В октябре 2022 года в Минфине рассказали РБК о планах пополнить федеральный бюджет за счет увеличения общего объема поступлений от табачных акцизов. По расчетам правительства, бюджетные доходы по статье «повышение собираемости и улучшение администрирования акцизов на табачную продукцию» в 2023 году составят 100 млрд руб.

С 1 апреля 2021 года в России действует закон о единой минимальной цене на сигареты. Она рассчитывается по следующей формуле: коэффициент 0,02, умноженный на минимальное значение ставки акциза в рублях на 1 тыс. штук, а также на коэффициент 1,4 и ставку НДС плюс один. Так, в 2021 году единая минимальная цена составляла 108 руб. за пачку из 20 сигарет, в 2022 году — 112 руб. за пачку, в 2023 году — 117 руб. до повышения акциза и 119 руб. после повышения.