«Норникель» покинет операционный директор после подтопления рудников

«Норникель» после подтопления рудников упразднил должность первого вице-президента. «Изменения в структуре управления <...> усилят дисциплину управления рисками в области промышленной безопасности и экологии», — заявили в компании

Сергей Дяченко (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

«Норникель» после аварии на рудниках упразднил должность первого вице-президента — операционного директора, занимавший ее Сергей Дяченко покинет компанию, говорится в сообщении компании.

Должность упразднена в связи «с совершенствованием модели управления и развитием дивизионной структуры», сказано в нем.

«Изменения в структуре управления станут важными дополнениями к ранее принятому пакету мер по усилению уровня ответственности руководителей на местах, повысят операционную и инвестиционную эффективность, усилят дисциплину управления рисками в области промышленной безопасности и экологии», — отметили в «Норникеле».

Управление операционной деятельностью будет сосредоточено в трех дивизионах — Норильском, Кольском и Забайкальском, куда входят предприятия группы «Норникель», выполняющие производственные и поддерживающие функции, говорится в сообщении.