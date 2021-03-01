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«Норникель» покинет операционный директор после подтопления рудников

«Норникель» после подтопления рудников упразднил должность первого вице-президента. «Изменения в структуре управления <...> усилят дисциплину управления рисками в области промышленной безопасности и экологии», — заявили в компании
Норникель GMKN ₽24 372 +3,7% Купить
Сергей Дяченко
Сергей Дяченко (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

«Норникель» после аварии на рудниках упразднил должность первого вице-президента — операционного директора, занимавший ее Сергей Дяченко покинет компанию, говорится в сообщении компании.

Должность упразднена в связи «с совершенствованием модели управления и развитием дивизионной структуры», сказано в нем.

«Изменения в структуре управления станут важными дополнениями к ранее принятому пакету мер по усилению уровня ответственности руководителей на местах, повысят операционную и инвестиционную эффективность, усилят дисциплину управления рисками в области промышленной безопасности и экологии», — отметили в «Норникеле».

«Норникель» частично приостановил работу двух рудников из-за подтопления
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Рудник &laquo;Таймырский&raquo;&nbsp;компании &laquo;Норникель&raquo;

Управление операционной деятельностью будет сосредоточено в трех дивизионах — Норильском, Кольском и Забайкальском, куда входят предприятия группы «Норникель», выполняющие производственные и поддерживающие функции, говорится в сообщении.

О том, что грунтовые воды подтопили два рудника — «Октябрьский» и «Таймырский», «Норникель» сообщил 24 февраля. Работа этих рудников была приостановлена.

Еще неделей ранее, в ночь с 19 на 20 февраля, произошла авария на Норильской обогатительной фабрике, которая принадлежит «дочке» «Норникеля» ООО «Медвежий ручей». В результате обрушения погибли трое рабочих, еще пятеро пострадали. Президент «Норникеля» Владимир Потанин назвал причиной обрушения «грубое нарушение техники безопасности». Он сообщил, что руководителя фабрики отстранили от должности.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

После обрушения на фабрике завели уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 24 февраля был задержан директор фабрики Александр Цымбал. По версии следствия, он знал об аварийном состоянии элементов здания цеха, но не принял нужных мер.

На следующий день суд отправил до 19 апреля в СИЗО главного инженера Управления обогатительной фабрики Илью Ананко и начальника отдела по техническому надзору Константина Василенко. Начальник обрушившегося цеха Денис Курбатов находится под домашним арестом.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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В начале февраля суд обязал «Норникель» выплатить рекордный штраф — 146 млрд руб. в качестве компенсации за разлив топлива в Норильске, который произошел на ТЭЦ-3 «дочки» компании в мае 2020 года. Тогда из разгерметизированного хранилища вылилось более 21 тыс. т дизельного топлива, большая часть которого попала в близлежащие реки. Компания не стала оспаривать решение суда и пообещала выплатить штраф.

Автор
Виктория Полякова
«Норникель» рудник
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