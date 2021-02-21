В Норильске после обрушения на фабрике задержаны четыре человека

В Норильске после гибели и травмирования рабочих при обрушении части галереи дробильного цеха фабрики «Медвежий ручей» задержаны четверо сотрудников из числа руководства предприятия. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Красноярскому краю.

Задержанные — 33-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха, а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», который отвечает за допуск сотрудников к работам.

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