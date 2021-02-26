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Суд отправил под домашний арест директора обрушившегося в Норильске цеха

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Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Норильский городской суд отправил под домашний арест Дениса Курбатова — начальника дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» (входит в «Норникель»), где из-за обрушения погибли люди. Об этом сообщается на странице Красноярского краевого суда в Facebook.

Курбатова обвиняют по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло смерть по неосторожности двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). Под домашним арестом он пробудет до 19 апреля.

Как выглядит обрушившийся в Норильске цех. Фоторепортаж
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Следствие также ходатайствовало об отправке в СИЗО производителя работ ремонтно-строительного треста ООО «Норильскникельремонт» (входит в «Норникель») Вячеслава Миллера. Но суд отказался применять к нему меру пресечения.

Обрушение в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики произошло 20 февраля. В результате погибли три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Позже, 24 февраля, был задержан директор фабрики Александр Цымбал. По версии следствия, он знал об аварийном состоянии элементов здания цеха, но необходимых мер не принял. Из-за этого обрушилась конструкция узла перегрузки руды, а также двух пешеходных галерей, которые к ней прилегали.

25 февраля Норильский городской суд до 19 апреля отправил в СИЗО главного инженера Управления обогатительной фабрики Илью Ананко и начальника отдела по техническому надзору Константина Василенко.

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