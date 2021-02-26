Суд отправил под домашний арест директора обрушившегося в Норильске цеха

Фото: СК РФ

Норильский городской суд отправил под домашний арест Дениса Курбатова — начальника дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» (входит в «Норникель»), где из-за обрушения погибли люди. Об этом сообщается на странице Красноярского краевого суда в Facebook.

Курбатова обвиняют по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло смерть по неосторожности двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). Под домашним арестом он пробудет до 19 апреля.

Следствие также ходатайствовало об отправке в СИЗО производителя работ ремонтно-строительного треста ООО «Норильскникельремонт» (входит в «Норникель») Вячеслава Миллера. Но суд отказался применять к нему меру пресечения.

Обрушение в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики произошло 20 февраля. В результате погибли три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.