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Авария с топливом в Норильске ,  
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Суд обязал «Норникель» выплатить ₽146 млрд за разлив топлива в Норильске

«Норникель» должен выплатить 146 млрд руб. в качестве возмещения вреда окружающей среде, причиненного разливом топлива в Норильске в мае прошлого года. Такое решение принял суд Красноярского края 5 февраля
Норникель GMKN ₽25 376 -1,51% Купить
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля» — Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) выплатить 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива, случившимся в Норильске 29 мая прошлого года. Такое решение суд принял в пятницу, 5 февраля, рассмотрев иск к компании от Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на 148 млрд руб.

РБК направил запрос в «Норникель» Владимира Потанина (34,2%) и партнеров о планах оспаривания решения суда.

Компания была не согласна с расчетом оценки ущерба Росприроднадзором, в котором применялся максимально возможный коэффициент оценки длительности негативного воздействия (пять из пяти), исходя из того, что компания полностью не ликвидировала последствия разлива топлива в течение 500 часов (чуть меньше 21 суток) с момента аварии и допустила попадание загрязняющих веществ в воду. «Норникель» же считает максимально допустимым коэффициент 1,7, поскольку учитывать необходимо срок между временем обнаружения аварии и началом работ по ее ликвидации, а не временем окончания таких работ. «Норникель» утверждает, что начал ликвидацию аварии незамедлительно, то есть 29 мая.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Что известно про аварию

29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел разлив более чем 21 тыс. т дизельного топлива из хранилища, которое попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино, следует из иска. По официальной версии, причиной инцидента стала разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свай фундамента.

Из-за разлива топлива загорелся автомобиль, проезжавший мимо ТЭЦ, возник пожар на площади 300 кв. м, который затем был потушен. Ростехнадзор по итогам проведенного расследования сделал вывод, что причина аварии — недостатки при конструировании свайного основании резервуара, а также дефекты при его строительстве и изношенность оборудования. Также ведомство выявило нарушения при проведении экспертизы промышленной безопасности в 2018 году. По версии Потанина, авария могла произойти из-за аномально теплой погоды, вследствие которой произошло таяние вечной мерзлоты, и опоры цистерны с топливом просели. Но Ростехнадзор не обнаружил признаков деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории.

Сама компания оценила ущерб от этой аварии в 21,4 млрд руб. и считает, что из суммы возмещения следует вычесть затраты компании, понесенные при устранении загрязнения и восстановлении окружающей среды. Согласно данным НТЭК, представленным суду, компания потратила на ликвидацию аварии, по состоянию на 22 января, около 4,08 млрд руб.

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Александр Усс

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Но позиция глава Росприроднадзора Светланы Радионовой оставалась бескомпромиссной. В конце января она заявила, что «даже не готова рассматривать» мировую с «Норникелем». В пятницу, 5 февраля, Радионова написала на своей странице в Инстаграме «Важно лишь то, что мы впервые в истории России громко заявляем: экология — дело каждого! И загрязнитель платит!».

«Норникель» уже создал резерв на $2,1 млрд для уплаты штрафа. Компенсация ущерба будет зачислена в федеральный бюджет, согласно внесенным в июле прошлого года поправкам в Бюджетный кодекс.

«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии
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Автор
Светлана Бурмистрова
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