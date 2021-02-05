Суд обязал «Норникель» выплатить ₽146 млрд за разлив топлива в Норильске
Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля» — Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) выплатить 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива, случившимся в Норильске 29 мая прошлого года. Такое решение суд принял в пятницу, 5 февраля, рассмотрев иск к компании от Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на 148 млрд руб.
РБК направил запрос в «Норникель» Владимира Потанина (34,2%) и партнеров о планах оспаривания решения суда.
Компания была не согласна с расчетом оценки ущерба Росприроднадзором, в котором применялся максимально возможный коэффициент оценки длительности негативного воздействия (пять из пяти), исходя из того, что компания полностью не ликвидировала последствия разлива топлива в течение 500 часов (чуть меньше 21 суток) с момента аварии и допустила попадание загрязняющих веществ в воду. «Норникель» же считает максимально допустимым коэффициент 1,7, поскольку учитывать необходимо срок между временем обнаружения аварии и началом работ по ее ликвидации, а не временем окончания таких работ. «Норникель» утверждает, что начал ликвидацию аварии незамедлительно, то есть 29 мая.
Что известно про аварию
29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел разлив более чем 21 тыс. т дизельного топлива из хранилища, которое попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино, следует из иска. По официальной версии, причиной инцидента стала разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свай фундамента.
Из-за разлива топлива загорелся автомобиль, проезжавший мимо ТЭЦ, возник пожар на площади 300 кв. м, который затем был потушен. Ростехнадзор по итогам проведенного расследования сделал вывод, что причина аварии — недостатки при конструировании свайного основании резервуара, а также дефекты при его строительстве и изношенность оборудования. Также ведомство выявило нарушения при проведении экспертизы промышленной безопасности в 2018 году. По версии Потанина, авария могла произойти из-за аномально теплой погоды, вследствие которой произошло таяние вечной мерзлоты, и опоры цистерны с топливом просели. Но Ростехнадзор не обнаружил признаков деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории.