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Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на ₽12,5 млн за слив сточных вод

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Енисейское управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к компании «Норникель» на 12,5 млн руб. за слив сточных вод в тундру. Об этом говорится на сайте суда.

«Вред, причиненный почве вследствие сброса сточных вод, истец оценивает в сумму 12 549 600 руб.», — уточняется в сообщении.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Росприроднадзор провел административное расследование и выяснил, что 26 июня 2020 года работники ПАО «ГМК «Норильский никель» «через тело низовой дамбы (хвостохранилище) перебросили два гибких трубопровода, подключенных к плавучей насосной установке», чтобы сбросить сточные воды в тундру около города Норильска.

Согласно анализу Росприроднадзора, в результате земля в месте слива сточных вод была загрязнена. «Произошло ухудшение качества почвы (снижение массовой доли органического вещества в почве в месте загрязнения по сравнению с фоновыми пробами)», — уточняется в сообщении.

Суд решит вопрос о принятии иска в течение пяти рабочих дней.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

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«Новая газета» в июне 2020-го писала, что в тундровую зону в районе Норильска сливают воду, загрязненную тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами, из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики (предприятие «Норникеля»). «Норникель» позднее сообщил, что на отстойнике фабрики «происходит слив оборотной воды через границу отстойника». Компания остановила этот слив, а также начала служебное расследование.

В июле «Норникель» уволил за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей руководство Талнахской обогатительной фабрики: директора, главного инженера и его заместителя. Компания отмечала, что слив воды не мог нанести значимый вред окружающей среде. «Тем не менее, сброс оборотной воды за контур хвостохранилища ТОФ не предусмотрен», — указала компания, назвав подобное недопустимым.

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