Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на ₽12,5 млн за слив сточных вод

Енисейское управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к компании «Норникель» на 12,5 млн руб. за слив сточных вод в тундру. Об этом говорится на сайте суда.

«Вред, причиненный почве вследствие сброса сточных вод, истец оценивает в сумму 12 549 600 руб.», — уточняется в сообщении.

Росприроднадзор провел административное расследование и выяснил, что 26 июня 2020 года работники ПАО «ГМК «Норильский никель» «через тело низовой дамбы (хвостохранилище) перебросили два гибких трубопровода, подключенных к плавучей насосной установке», чтобы сбросить сточные воды в тундру около города Норильска.

Согласно анализу Росприроднадзора, в результате земля в месте слива сточных вод была загрязнена. «Произошло ухудшение качества почвы (снижение массовой доли органического вещества в почве в месте загрязнения по сравнению с фоновыми пробами)», — уточняется в сообщении.