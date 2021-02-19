«Норникель» пообещал выплатить ущерб от разлива топлива в ₽146 млрд

Компания согласилась выплатить рекордный штраф за причиненный ущерб природе из-за аварии в Норильске в мае прошлого года. Власти ранее пообещали, что деньги пойдут на поддержку экологических проектов Красноярского края

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Норникель» выплатит 146,2 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в мае прошлого года. Об этом в ходе прямой линии компании сообщил старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров.

«Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет», — сказал он.

Финансовый директор компании Сергей Малышев добавил, что выплата пройдет за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов «Норникеля».

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, «дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ-3), заявила, что причиной разлива 21 тыс. т топлива из резервуара стало проседание свай из-за таяния вечной мерзлоты. По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, а остальные 15 тыс. т — в водоемы. Загрязненными оказались реки Амбарная и Далдыкан, а также почти все их притоки, общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб.



5 февраля суд обязал «Норникель» выплатить 146,1 млрд руб. компенсации. Деньги будут направлены на поддержку экологических проектов Красноярского края, пообещала вице-премьер Виктория Абрамченко.