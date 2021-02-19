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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Норникель» пообещал выплатить ущерб от разлива топлива в ₽146 млрд

Компания согласилась выплатить рекордный штраф за причиненный ущерб природе из-за аварии в Норильске в мае прошлого года. Власти ранее пообещали, что деньги пойдут на поддержку экологических проектов Красноярского края
Норникель GMKN ₽27 004 +1,13% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Норникель» выплатит 146,2 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в мае прошлого года. Об этом в ходе прямой линии компании сообщил старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров.

«Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет», — сказал он.

Финансовый директор компании Сергей Малышев добавил, что выплата пройдет за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов «Норникеля».

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Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, «дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ-3), заявила, что причиной разлива 21 тыс. т топлива из резервуара стало проседание свай из-за таяния вечной мерзлоты. По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, а остальные 15 тыс. т — в водоемы. Загрязненными оказались реки Амбарная и Далдыкан, а также почти все их притоки, общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб.

5 февраля суд обязал «Норникель» выплатить 146,1 млрд руб. компенсации. Деньги будут направлены на поддержку экологических проектов Красноярского края, пообещала вице-премьер Виктория Абрамченко.

В отчетности «Норникеля» за 2020 год, опубликованный 16 февраля, говорилось, что менеджмент компании предварительно решил не вступать в дальнейшую тяжбу с Росприроднадзором из-за размера штрафа, поскольку «дальнейшее обжалование не соответствует ее интересам». Ранее «Норникель» называл оценку Росприроднадзора завышенной и предлагал собственную — в 21,4 млрд руб. В компании также отмечали, что уже вложили собственные средства в устранение последствий аварии. В итоге экологическое ведомство обратилось в суд, который практически целиком удовлетворил ее требования, снизив размер штрафа на 2 млрд руб. Он стал крупнейшей выплатой за ущерб экологии в российской истории.

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<p>ТЭЦ-3 в Норильске</p>

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Глава «Норникеля» Владимир Потанин назвал решение суда уроком для компании и сигналом для всего бизнес-сообщества. «Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью» — заявил он в эфире канала РБК.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал решение суда справедливым, но отметил, что у региона еще остаются претензии к компании. Речь идет о возмещении вреда объектам природы, которые находятся в ведении края. По словам Усса, на восстановление экосистемы потребуются годы.

Авторы
Светлана Бурмистрова, Наталия Анисимова
«Норникель» Норильск разлив топлива штраф ущерб
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